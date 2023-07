Beskrev Fornybar Norge-topper som nazister: – Det mener jeg selvsagt ikke

Energipolitisk talsperson i Industri- og næringspartiet (INP), Kjell Erik Eilertsen, kalte i natt flere topper i Fornybar Norge, og Cleanworld AS, for «vår tids nazister» i en nå slettet Twitter-melding.

«Ganske utrolig at folk ennå ikke har forstått at @fornybard og @AslaugMarieHaga og @AndreasAasheim er vår tids nazister.», skrev Eilertsen i meldingen som ifølge NTB ble publisert klokka 2.37.

I nye meldinger mandag ettermiddag beklager Eilertsen til de tre, og kaller ordbruken for «lavmål». Nettavisen skrev først om saken.

– Bakgrunnen for mitt utspill er en reaksjon på en stadig mer aggressiv retorikk fra herrene Standal og Aasheim på Twitter, med Hagas velsignelse, skriver Eilertsen på SMS til Dagsavisen.

Han skriver også at han tar avstand fra å kalle meningsmotstandere nazister.

Tar avstand fra meldingen

Som talsperson for Industri- og næringspartiet er han aktiv i debatter om klima- og miljøpolitikk. Partiet skriver på sine nettsider at klimaet alltid har variert og er knyttet til faktorer utenfor menneskets kontroll, en påstand som avvises av klimaforskere.

Leder for Industri- og næringspartiet Owe Ingemann Waltherzøe tar overfor Dagsavisen avstand fra Twitter-meldingen.

– Slik retorikk og karakterisering av folk er ikke noe vi i INP ønsker å være bekjent av, skriver han i en SMS til Dagsavisen.

Partiet går fram på meningsmålinger

Industri- og næringspartiet ble stiftet i 2020 og har hatt flere gode meningsmålinger de siste månedene. I en nasjonal meningsmåling i juni fikk partiet hele 3.8 prosents oppslutning. I Oslo er oppslutningen målt til mer beskjedne 1,3 prosent, som ville bety ett mandat i Oslo bystyre.

– Vi kommer selvsagt til å ta opp denne og flere Twitter-meldinger med Kjell Erik, skriver Waltherzøe.

– Han er for tiden på ferie i Syd Europa og er vanskelig å nå på telefon, legger han til.

Aasheim har på sin Twitter-profil akseptert unnskyldningen, men kommer også med en oppfordring om å begrense alkoholinntaket under den pågående hetebølgen i Sør-Europa. Eilertsen skal ha lagt ut meldingen på ferie i Spania, og kunne først ikke huske å ha skrevet den, ifølge Nettavisen.

Det er ikke første gang Eilertsen skaper blest med ting han har skrevet i sosiale medier. Da han var journalist i Finansavisen kunne Dagbladet melde at Eilertsen skrev «Jeg liker ganske enkelt ikke arabere, pakistanere og somaliere» i en lukket gruppe på Facebook. Dette var særlig oppsiktsvekkende fordi Eilertsen var en av journalistene bak et «Innvandrerregnskap» Finansavisen publiserte. Eilertsen forklarte til Dagbladet den gang at «jeg liker ikke islamisme» ville vært en bedre formulering.

