Nådeløs hete tvinger millioner av mennesker til å søke tilflukt

I nesten to uker har gradestokken bikket 43 varmegrader i byen Phoenix i den amerikanske delstaten Arizona. Hjelpearbeidere jobber på spreng for å assistere alle dem som sliter i varmen. Selv om ekstrem hete ikke er uvanlig for innbyggerne i Arizona, er årets varme noe utenom det vanlige.

Heten i det sørvestlige USA er nå så ekstrem at helsemyndighetene har bedt folk om å være mindre ute for å unngå heteslag og svimmelhet.

Den tidlige ankomsten til El Niño, et værfenomen i det tropiske Stillehavet og en viktig drivkraft for værmønstre over hele verden, er noe av forklaringen på hvorfor så mange mennesker verden over desperat leter etter skygge eller en mulighet for å kjøle seg ned.

Opp mot 45 grader i Europa

I Kina, som for tiden er rammet av både varme og flom, strømmer folk til fontener og dammer for å kjøle seg ned. De siste dagene har det flere ganger vært nesten 38 varmegrader, og mandag ble arbeidsgivere over hele landet pålagt å begrense utendørsaktiviteten for å beskytte sine ansatte mot heten.

Samtidig har hetebølgen gjort sitt inntog i Europa, spesielt i de sørlige landene, hvor temperaturene er spådd til å bikke 45 grader de neste dagene.

Stadig varmere

Enda lenger sør, i Algerie i Afrika, var det så varmt i forrige uke at landet målte sin høyeste nattetemperatur noensinne med 39,6 grader i byen Adrar. Ingenting tyder på at varmen vil gi seg med det første.

Eksperter tror imidlertid ikke at årets hetebølge er noe enkeltstående fenomen. De tror at folk mange steder på kloden må belage seg på stadig varmere somre i årene som kommer.

(©NTB)