Turistene trekker mot Norge: - Vi liker oss veldig godt

Stavanger lufthavn har sett en betydelig økning i passasjerer siden det siste året. To av disse passasjerene er Amandine Hochedez og Josh Aker som har flydd fra Amsterdam for å feriere i Norge.

– Vi liker oss veldig godt. I går gikk opp Preikestolen, men vi så ingenting så da har vi en unnskyldning til å komme tilbake, sier Hochedez og ler.

Da RA møtte paret ventet de i kø for å leie seg en bil på flyplassen. Videre skal turen gå til Lofoten.

Lufthavnsdirektør for Sola flyplass, Anette Sigmundstad forteller at det er blant turistene at de vil se en enda større økning i passasjerer.

– Vi ser at det er en økt interesse for Norge som turistattraksjon. Litt påvirket av økonomien generelt, men Norge er jo attraktivt med natur, fjell og klima, sier hun.

[ Dette dekker ikke reiseforsikringen din ]

Anette (Veronica Irmelin Ellingsen)

Flere passasjerer på Sola

Hittil i år har 1.885.000 passasjerer vært innom Stavanger lufthavn. Dette er en økning på 18 prosent fra året før.

– Sånn generelt sett er det en bedring i trafikktall i forhold til i fjor. Vi ligger ganske på snittet som Avinor på konsern gjør i forhold til Juni, sier Sigmunstad. Men på tross av en økning fra i fjor ligger de fortsatt 10 prosent under tallene fra 2019. Dette benyttes i henhold til forrige normalår.

Sigmunstad forteller at det er høyere vekst på utenlandsreiser enn på innland.

– Sånn igjennom sommeren er det typisk at helgene som er mest travle. I dag er det cirka 12.000 som reiser via lufthavnen her.

Grunnen til at mange reiser i helgene er at charterturene gjerne har avganger da. Til sammen går det fly til rundt 44 direktedestinasjoner fra Stavanger lufthavn, noe Sigmunstad synes er et sentralt tilbud.

Lufthavnsdirektøren forteller at kabinfaktoren, altså hvor mye flyene fylles, også er jevnt stigende.

– Nå om sommeren er det typisk Gran Canaria, Alicante og Krakow som er veldig fulle, sier hun.

Flere turister

I 2019 hadde nesten 2,1 millioner passasjerer brukt Stavanger lufthavn. Sigmunstad forteller at de har en tydelig plan for å få opp mengden passasjerer enda mer.

– Framover er det veldig viktig for oss å jobbe sammen med regionen for å løfte turismeproduktet i regionen for vi ser at veksten kommer til å bli på innkommende turisme og det er det som er hovedfokuset, sier Sigmunstad, og legger til;

– Det å bygge opp under, samt beholde de rutene vi har blir kjempeviktig. Sammen med regionen skal vi også finne de rutene som er mest bærekraftige.

Målet er ikke nødvendigvis å få mange flere utenlandsdestinasjoner, men å finne de riktige rutene og jobbe målrettet mot de.

– Hvis vi løfter ruter som flyselskapet ikke får til å gå så er det veldig negativt, også for andre ruter senere fordi de mister troen på regionen, sier Sigmundstad.

Turismen er viktig for mange.

– Det er de rutene som turistene kommer med som er viktige for næringslivet, og det er det som ligger i bunnen som det viktigste.

Usikker vinter

Bookingen for resten av sommeren og tidlig høst er god, men Sigmunstad forteller at det blir mer usikkert utover sen høst og vinteren.

Hun tror at kronekursen og en usikker økonomi påvirker hvor mange reiser folk drar på i løpet av året.

– De fleste ser vi at drar på ferie, men de kutter kanskje ut helgeturene som de tok før.

På tross forteller hun at det er en sterkere vekst på Vestlandet enn i andre deler av landet.

– Det har kanskje å gjøre med at vi er marginalt mindre påvirket av svingningene i økonomien fordi det er en ordentlig drive i næringslivet, avslutter Sigmunstad.

---

Reiseråd:

– Beregn god tid! Når du reiser om sommeren er det flere folk.

– Sjekk at du har med alle papirene dine og at du har betalt for den bagasjen du har med. Det er endringer hos flyselskapene.

– Oppfør deg slik du vil at andre skal oppføre seg mot deg. Det er mange ferievikarer og det hjelper ikke å kjefte på dem.

– Er du for full får du ikke være med på flyet.

---

[ Dramatiske kutt i matrasjoner: – Vil heller dø av vold i eget land enn av sult på fremmed jord ]

[ (+) Det koker på Slottsfjell – se bildene fra årets festival ]