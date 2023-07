Jobbdoktor: Du er ikke en potet! – slik selger du deg inn

Jobben mot ny jobb, er hardt salgsarbeid. Når jeg ber folk jeg støtter i karriereprosesser om å fortelle meg hva de er gode på, svarer alt for mange «Jeg er som poteten, kan brukes til alt». Dette svaret gjenspeiler nok lav bevissthet på hva hen faktisk kan og en smule usikkerhet. La oss slå fast med en gang: poteter vokser i jorda og spises! I en tidligere artikkel ga jeg innblikk i en effektiv metode for kartlegging av kompetanse og egenskaper.

Uansett om du er aktiv jobbsøker eller bekvem i den jobben du har, er det bra for din selvbevissthet å gjøre kartleggingsøvelsen. Kjenn også på hva slags arbeidsoppgaver du trives best med og hva som gir deg ekstra motivasjon. Det kan være en fin veiviser på din ferd videre i arbeidslivet. For målet må være at du gleder deg til å gå på jobb, at du har mestringsfølelse og at arbeidet føles meningsfylt.

Hvorfor deg?

Ingen arbeidsgiver ansetter noen for å være «snille». Vi er alle et verktøy, ofte kalt «ressurs», som skal bidra til at virksomheten når sine mål. «Å søke jobb» er egentlig et misvisende begrep – det handler om å selge relevant kompetanse. Dersom ikke du kan gjøre rede for hva du er god til, hvordan skal den som er på jakt etter det mest egnede «verktøyet= deg» vite det?

Janteloven preger mange mennesker. Den fortalte: «Du skal ikke tro at du èr noe». Mange av oss er godt oppdratt; lært at man ikke skal skryte av seg selv, være beskjedne. Glem det! For å få jobben du ønsker, er det ditt ansvar å sørge for at du skiller deg ut på en positiv måte. Du konkurrerer med mange andre flinke folk. I en tidligere artikkel brukte jeg begrepet «kompetansesalg».

For det handler om å endre tankesettet fra «jobbsøker» til «kompetanseselger» Da må du ha riktig agn på kroken og det kan være litt ulikt fokus på alt du faktisk kan hver gang avhengig av hvilken jobb du søker på. En ting er sikkert: man henger ikke poteter på fiskekroker.

Vigdis Lamberg har lang erfaring med å hjelpe folk i arbeidslivet. (Privat)

Hva er det som gjør at du skiller deg ut?

Alle som skal selge noe må gi svar på spørsmålet: What’s in it for me? Altså: Hvilken nytte har jeg av dette? Du må overbevise de som ansetter om hvorfor akkurat deg og ikke en av de andre med omtrent lik bakgrunn som venter på gangen for neste intervju. Det er på tide å innføre et nytt salgsbegrep:

USP - Uniqe selling point, eller unikt salgsargument, på norsk.

Hva er det som er så bra med deg og som skiller deg fra de andre flinke kandidatene? Kanskje spørsmålet får deg til å føle at du nå beveger deg utenfor din komfortsone, men det må til. For dersom ikke du er overbevist om at du er den rette for jobben, hvordan kan du forvente at de som ikke kjenner deg skal bli overbevist? Smak på ordet….overbevist. Du må jobbe aktivt med din egen overbevisning. Den skal smitte!

Analyser stillingsannonsen grundig. Det viktigste er å forstå hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres. Tror du at du vil klare det etter en innkjøringsperiode? Eller er du overbevist om at du vil mestre jobben? Hvorfor? Det er slett ikke sikkert at du kan krysse av på alt de tror den rette personen har av bakgrunn, for den listen er jo rene gjettekonkurransen. Jobben blir å hente fram de elementer i din utdanning, erfaring, verv, frivillig arbeid og hobbyer som viser hvem du er og hvorfor du mener du er rett person til jobben. Let etter dine USP, dine unike salgspoeng og differensiatorer (det som skiller deg ut) . Som skal skille deg positivt ut fra de andre kandidatene. Få det fram i CV og søknad.

Mange finner det først vanskelig å definere slike differensiatorer. Et eksempel er han som søkte jobb som leder på et Vinmonopolutsalg. Selv om han under «Fritidssysler» skrev at han var veldig glad i mat og vin, hadde gått på mange kokkekurs på fritiden, var denne hobbyen plutselig svært relevant for jobben og ble framhevet både under «Nøkkelkvalifikasjoner» øverst på CV og i søknaden.

Og så har vi hun som var nyutdannet ingeniør uten ingeniørerfaring. Men hun var oppvokst på gård, var vant til å ta ansvar, teamarbeid med familien, måtte finne løsninger når akutte situasjoner oppsto. Som da hun var alene på gården og en ku kalvet før tiden. Slik erfaring er gull verd og har mye overføringsverdi til arbeidslivet.

Sommerlekse: Lag deg en liste over erfaringer både fra privatlivet og arbeidslivet som du kan tenke har overføringsverdi til arbeidslivet. FAU-representant? Styremedlem i borettslaget? Ansvarlig for familiens hytteprosjekt? Fotballtrener for lilleputt-laget? Opplæringsfunksjon når nye rutiner skal innarbeides? Lykke til med å finne dine differensiatorer.

Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.

Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.

De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.

Vigdis er forfatter av Karriereboken som nylig er utgitt på Hegnar Media.

