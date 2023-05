Ønsker du ny jobb? Det handler om kompetansesalg

«Jeg er ikke selger!» er den umiddelbare reaksjonen jeg ofte blir møtt med når jeg påpeker nødvendigheten av å selge seg selv i karriereløpet. For at du skal bli den utvalgte i jobbene du ønsker, må du synliggjøre deg selv og din kompetanse. Dette kalles salg. I forrige ukes artikkel fikk du 5 råd om hvordan du kan finne jobbene FØR de lyses ut. Det var første fase av din salgsstrategi på vei til den jobben du virkelig har lyst på.

I dag handler det om hvordan du endrer tankesettet ditt fra jobbsøker til kompetanseselger.

---

Vurderer du å bytte jobb? Er du arbeidsledig akkurat nå? Send spørsmål om jobb, karriere og arbeidsliv til jobbdoktor@dagsavisen.no. Du kan være helt anonym. Vi publiserer ikke, eller viderebringer, personlige opplysninger.

---

Bruk riktig agn på kroken

Som barn var jeg ofte med min far på fisketur. Da lærte jeg viktigheten av å bruke riktig agn. Selv fiskekrokene var forskjellige. Fluene var finest. Far hadde et skrin fullt av fluer i forskjellige farger og størrelser. Det jeg likte minst, var å sette levende meitemark på kroken. Men av og til var mark optimal agn. Det måtte til! Kommunikasjon handler om å velge riktig krok og optimal agn i forhold til hvilken fisk du vil skal bite på kroken.

De fleste av oss har en så god bredde både i utdanning og erfaring at vi kan gå inn i mange ulike stillinger. Bare vi får tenkt oss om. Som karriererådgiver bistår jeg daglig kunder med CV-oversettelse. Og da mener jeg ikke fra engelsk til norsk. Man blir fort blind på sin egen kompetanse og opphengt i stammespråket man har brukt de siste årene.

[ Hva er korteste vei til ny jobb? ]

6 tips for å finne riktig agn

1) Hva kan du bidra med

Første bud i jakten på ny jobb, er at du klarer å kommunisere hva du faktisk kan bidra med på et språk som din neste arbeidsgiver forstår. Muligheten for at det er en annen bransje og en annen type jobb enn den siste du hadde, er stor i dagens arbeidsmarked. Endringer skjer fort. Forbruksmønster endrer seg, vi reiser mye, snapper opp nye trender og påvirkes av andre kulturer. Digitalisering. AI. Produksjonstiden går ned og alt går fortere. Stillingsinnhold endrer seg. Og vi har opplevd hvordan en pandemi har satt en hel verden på hodet. Det betyr at også du og jeg må være endringsvillige. Villig til å forsøke noe nytt, se muligheter og gå utenfor opptrukne spor. Da må du fortelle om hvem du er og hva du har gjort med ord som leseren forstår. Se opp for stammespråk og 3-bokstavforkortelser.

Vigdis Lamberg i Karriereakademiet. Sak fra FriFagbevegelse Henrik Bie (Henrik Bie)

2) Hvem skal du snakke med

Målet med dine aktiviteter, er å komme til en samtale. Om du ringer på bakgrunn av et intervju du lar lest som forteller om vekst, en venn har gitt deg et jobbtips eller du finner en utlyst stilling som du søker på, er det viktig at du tenker nøye på hvem du skal overbevise om å bruke tid på å snakke med nettopp deg. Hvilket ståsted har personen? Hvor i organisasjonen er hen plassert? Erfaring? Opplysninger om personen finner du ofte på Linkedin eller ved et Google-søk på navn. Les deg opp på firmaets hjemmesider. Hvilken «stemme» har virksomheten? Hvilke verdier? Stemmer verdiene med dine? Når du har dette litt under huden, er det lettere å treffe i din tilpasning av kommunikasjonen i samtalen, CV og søknad.

[ Unge kvinner bytter karrierejag med å bake kaker og stryke mannens skjorter ]

3) Litt kommunikasjonsteori

Alle som har kommunikasjon som fag, har «kommunikasjonsmodellen» som ryggmargsrefleks. I kommunikasjonsteorien snakker man om avsender og mottaker av et budskap. Avsender koder budskapet på en måte hen tror mottaker forstår. De fleste har vel erfart at man av og til ikke treffer med budskapet. Man har brukt feil agn! Misforståelser oppstår og følelser settes i spill. Selv ved frokostbordet med sin hjertens utvalgte, der alt skulle ligge til rette for felles stammespråk og gode intensjoner på begge sider. Man valgte feil «kode» og kanskje feil «kanal» og tidspunkt for avsendelse av budskapet. Telefonsamtalen er en kanal, det er også CV, søknad og dine innlegg på Linkedin. Det handler om å sette seg i mottakers sted om du skal oppnå det du ønsker med ditt budskap – et møte eller intervju.

[ De skiftet karriere midtveis i livet: – Skal du få noe til å skje må du gjøre noe drastisk (+) ]

4) Spørsmålene du må ha svar på for å tilpasse budskapet

Jo nærmere du kommer deres måte å ordlegge seg på, jo lettere er det å trenge igjennom med ditt budskap. Det er dette som kalles «skreddersøm». Tidkrevende? Ja. Lønnsom tidsbruk? Absolutt! Tenk deg at du jobber i et team i reklamebyrå. Hver gang det kommer en ny kunde, må prosjektteamet stille de samme spørsmålene:

– Hva skal vi selge nå?

– Hvem er kunden? (mottaker)

– Hvordan snakker vi til kunden så budskapet blir forstått? (kode)

– Hvor når vi mest effektivt fram med budskapet (kanal)

– Hvorfor skal de bry seg om akkurat dette produktet/tjenesten?

Alle kjøpere skal ha svar på spørsmålet: “What’s in it for me?” Også de som ansetter folk.

På alle trinn i karriereprosessen din, bygger du ubevisst et «etterlatt inntrykk». Du er en merkevare! Hvorfor ikke være mer bevisst på hvordan dette etterlatte inntrykket skal se ut? Herfra og ut er du din egen reklamekonsulent.

5) Hva skiller deg fra de andre?

Hva er det som er så bra med deg og som skiller deg fra de andre flinke kandidatene? Kanskje spørsmålet får deg til å føle at du nå beveger deg utenfor din komfortsone. Men det må til. Her er noen eksempler:

Spør jobbdoktor! (Metier)

Har du vært utvekslingsstudent, er født i utlandet eller jobbet i utlandet? Da har du god kulturforståelse.

Er du oppvokst på gård? Da er du vant til å ta i et tak, jobbe i team, ta raske beslutninger når det skjer noe med dyrene.

Er du både en dyktig fagperson og flink med folk? Ofte er det enten eller, begge deler er topp.

Har du jobbet som servitør eller i butikk ved siden av studier? Da har du opparbeidet deg god relasjonskompetanse, kan omgås alle typer mennesker og har utviklet dine kommunikative evner.

Har du gått fra den ene bransjen til den andre? Finn den røde tråden. For du viser endringsvilje, tilpasningsevne og lyst og evne til å lære noe nytt.

---

Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.

Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.

De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.

Vigdis er forfatter av Karriereboken som nylig er utgitt på Hegnar Media.

---

6) Hva er din mangfoldsfaktor

Det er stort fokus på mangfold i dagens arbeidsliv. Det er virksomheter som virkelig tar mangfoldsarbeidet på alvor som gjør suksess. Hva kan du tenke er DIN mangfoldsfaktor?

Kjønn? Senior? Ung og lovende? Nyutdannet? Fersk, relevant eksamen/sertifisering? Velfungerende med handikap? Nytenkende? Kulturbakgrunn? Utradisjonell miks av kurs/utdanning? Omsorgserfaring?

Masse lykke til med jobbsøkingen? Har du spørsmål? Send e-post til jobbdoktor@dagsavisen.no, så kan ditt spørsmål bli besvart i denne spalten.