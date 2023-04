Hva er korteste vei til ny jobb?

Hva skal til for å få drømmejobben? Korteste vei til ny jobb er ifølge karriererådgiver Vigdis Lamberg, ikke alltid å søke på utlyste stillinger. Hun sier at om du skal få drømmejobben må du gå mye grundigere til verks enn som så.

– Du må se potensialet i jobber som foreløpig ikke er utlyst. Og, har du først fått en avtale om et intervju må være trygg på hva du er god til og få fram dette så de får lyst til å ansette deg, sier Vigdis Lamberg.

Høres krevende ut? I ukene framover vil Vigdis Lamberg, gi råd og tips i Dagsavisen og lære deg det du trenger for å oppnå suksess i arbeidslivet.

Vurderer du å bytte jobb? Er du arbeidsledig akkurat nå? Send spørsmål om jobb, karriere og arbeidsliv til jobbdoktor@dagsavisen.no

[ De skiftet karriere midtveis i livet: – Skal du få noe til å skje må du gjøre noe drastisk ]

Jobbdoktoren svarer

Hvordan være i forkant av ledige jobber FØR de lyses ut? Her er 5 råd om hvor du kan lete:

Undersøkelser blant bedriftsledere viser at de færreste jobbene lyses ut. Det betyr at du, i tillegg til å søke på relevante, utlyste stillinger, må begynne jakten på jobbene FØR de lyses ut. Det handler om å vite hvor du skal lete. Målrettede aktiviteter. Alle antenner på!

5 effektive steder å lete:

1) Intervju med ledere.

Følg med i relevante fagtidsskrifter, økonomisidene i riksaviser og i lokalavisen. Journalister har som jobb å snuse opp nyheter, både konkurser og nysatsinger. Ser du intervju med en bedriftsleder som forteller om noe som smaker av ekspansjon, nye produkter, nye markeder – der har du en klar arbeidsgiverkandidat! De kommer til å trenge flere folk! Les deg opp på virksomhetens hjemmesider, finn organisasjonskartet og se for deg i hvilken avdeling din kompetanse kan passe inn. Se for deg en jobb du vil tro kan bli aktuell ut fra hva du leste i intervjuet. Hvem er avdelingsleder? Nå planlegger du telefonsamtalen du skal ta for å be om et møte. Samtalen blir ikke helt kald, for du har et intervju å vise til. Ring din neste sjef, fortell kort hvem du er, dine tre klareste fordeler med relevans til virksomheten og be om et møte for å avklare vinn-vinn. Sjansen for at du får møtet er stor, for du sparer vedkommende for mye tid dersom du framstår som en person de vil ha nytte av. Og at du har vist initiativ.

[ Circle K-ansatte blir utskjelt, truet og trakassert av kunder ]

2) Ingress i stillingsannonser

Øverst eller nederst i de fleste stillingsannonser finner du gjerne firmalogoen og kortversjonen av selskapets historie samt en forklaring på hvorfor nettopp denne stillingen utlyses. Se etter stikkord som: «Økt etterspørsel», «ekspanderer», «satser nå på xx». Merk deg dette: Selv om den utlyste stillingen ikke er i nærheten av aktuell for deg, har du fått svært viktig informasjon om virksomheten. Informasjon om at det skal satses! Dersom satsingen berører noe du har erfaring fra, er du allerede langt på vei. For tror du at det kun er den utlyste stillingen i annonsen du ser som blir ledig i nær fremtid når det skal satses? Sannsynligheten for at det kommer flere, er selvsagt svært stor! Les deg opp på virksomhetens hjemmesider, finn organisasjonskartet og se for deg i hvilken avdeling din kompetanse kan passe inn. Se for deg en jobb du vil tro kan bli aktuell ut fra hva du leste i bedriftspresentasjonen. Hvem er avdelingsleder i avdelingen du passer inn i? Nå planlegger du telefonsamtalen du skal ta for å be om et møte. Samtalen blir ikke helt kald, for du har informasjon i en konkret annonse å vise til. Ring din neste sjef, fortell kort hvem du er, dine tre klareste fordeler med relevans til virksomheten og be om et møte for å avklare vinn-vinn. Sjansen for at du får møtet er stor for du sparer vedkommende for mye tid dersom du framstår som en person de vil ha nytte av.

3) Hjemmesider

Mange virksomheter bruker KUN egne hjemmesider for stillingsutlysning fordi de ønsker kandidater som vil jobbe nettopp hos dem. Hvilke 10 bedrifter tenker du kan være aktuelle for deg? Lag en liste over de selskapene du gjerne vil jobbe for. Gjør research. Selskapets hjemmesider og Google-søk vil gi deg mye informasjon. Bruk Proff.no for å sjekke økonomien til selskapet. Spør folk du kjenner eller treffer på din vei om de kjenner til selskapene og deres nåsituasjon. Kjenner de noen der og du kan hilse fra NN og si han/hun ga deg navnet, er du sikret en god telefonsamtale i første omgang. Målet med samtalen er et møte. Dersom du ikke kjenner noen, følg oppskriften for samtalen i punkt 1.

4) Forretningsbygg med skiltet «Her kommer …»

Følg med på plakater og bannere på forretningsbygg på din vei. «Her kommer»-plakat kan bety ekspansjon, ny virksomhet, ny avdeling. Her kan det komme ledige stillinger. Ikke vent på en eventuell utlysning. Som du nå har lært, vil den kanskje aldri komme fordi man ansetter folk på andre måter. Sjekk opp selskapet med en gang du ser plakaten og finn ut om det kan være relevante muligheter for et vinn-vinn-samarbeid her.

5) Folk du møter på din vei

Du holder vel ikke hemmelig at du er mellom to jobber? Er svaret JA, slutt med det! De aller fleste kjenner flinke folk som er uten jobb i disse tider. «Arbeidsledig» er ikke lenger et skjellsord! Endring i stillingsinnhold og effektivisering som sparer arbeidskraft er en naturlig del av et dynamisk samfunn. I et moderne samfunn som Norge der endringer skjer raskt, må både arbeidsgivere og arbeidstakere ha evne og vilje til endring og å tilpasse seg dagens situasjon. Sørg for at flest mulig vet at du søker nye utfordringer. Venner og familie vet det vel allerede? Hva med tidligere medstudenter, folk du møter på treningssenteret, i borettslaget, naboene, sidemannen på ethvert møte og i enhver middag? Øv deg på (snakk høyt for deg selv) hvordan du kort forteller hvorfor du er verd å betale for, for å si det på den måten. For det er jo FAKTISK det det handler om: Din arbeidskraft, kunnskap og erfaring er verd å betale for! Men ingen har røntgensyn – du må selv fortelle hva det er med akkurat DEG som gjør at det er vinn-vinn i et samarbeid.

TIPS: Din neste sjef er … hvor som helst!

Til slutt: Offentlig sektor er pålagt utlysning av stillinger. Rådene i artikkelen passer best for jobber i privat sektor. Men mange har erfart at vikariater kan være bakveien inn i offentlig sektor. Får du mulighet for vikariat i en virksomhet du ønsker å jobbe i, si ja. Du får en mulighet til å vise hva du er god for og vil dermed stille sterkere i konkurransen om jobben.

---

Vigdis Lamberg

Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.

Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.

De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.

Vigdis er forfatter av Karriereboken som nylig er utgitt på Hegnar Media.

---