Ny studie: Flått bruker statisk elektrisitet til å fly

Tidligere har man trodd at flått kun festet seg til dyr og mennesker som den kommer i kontakt med, ved å plassere seg på tuppen av et blad eller strå. Der står den med utstrakte bein og venter på at noen skal komme forbi.

Nå viser en amerikansk studie imidlertid at dette bare er delvis sant, skriver AP News; flåtten kan også benytte seg av den statiske elektrisiteten som vi omgir oss med, til å fly opptil et par centimeter gjennom lufta – en avstand som ikke virker spesielt stor kanskje, men når man tar i betraktning flåttens størrelse, er det et godt stykke.

Tilsvarer tre-fire trapper

Mennesker og dyr tar med seg statiske ladninger i løpet av dagen, og disse er nok til å gi flåtten et løft på veien til deres neste blodmåltid. Det kommer fram i en studie publisert fredag i tidsskriftet Current Biology.

– Selv om avstanden er liten, tilsvarer det at vi hopper tre eller fire trapper på en gang, sier økolog og studieforfatter Sam England, som nå arbeider ved Berlins naturhistoriske museum.

Forskerne har studert flåttens evne til å bruke statisk elektrisitet til å jakte, og funnet ut at de kan fly flere kroppslengder i jakten på blod.

– Flått er rovinsekter som driver med bakholdsangrep, forklarer Stephen Rich, folkehelseentomolog ved University of Massachusetts Amherst til AP News.

– De kan ikke hoppe eller fly inn på vertene sine, sa han. I stedet henger de på en gren eller et gresstrå med beina utstrakt – en søkende oppførsel- og venter på at folk eller dyr skal gå forbi, slik at de kan ta tak i dem og bite seg fast. Man trodde at flåtten var begrenset til hvor langt de kunne strekke seg på tærne, sier England.

– Men nå har forskere lært at statiske ladninger kan utvide rekkevidden, slik at de kan feste seg til verter som ikke er i direkte kontakt med dem, forklarer økologen.

Den største smittesprederen

Forsøkene ble gjort på Skogflått-nymfer. Skogflåtten (Ixodes ricinus) regnes som den viktigste smittesprederen blant blodsugerne i Nord-Europa, skriver Folkehelseinstituttet. og anbefaler at hvis du blir du bitt, bør du fjerne flåtten innen ett døgn. Da er risikoen for å få sykdommen borreliose lav. Mot sykdommen skogflåttencefalitt (TBE) finnes det en vaksine.

Skogflått er vanlig langs kysten fra svenskegrensen i Østfold og nordover til Brønnøysund i Nordland. Det nordligste stedet der vi finner levedyktige bestander av skogflått er Dønna cirka 80 km nord for Brønnøysund. I hele dette området kan man finne høye tettheter av flått, men det kan være store variasjoner selv over korte avstander. Tettheten av flått avtar raskt jo lenger inn i landet og jo høyere opp man beveger seg, skriver FHI.

Flåtten kan transporteres med fugler og pattedyr, og kan derfor dukke opp langt utenfor kjerneområdene. Det er ikke uvanlig å finne enkelte flått langt inn i landet på Østlandet samt i Nord-Norge nord for polarsirkelen.

Flått bruker statisk elektrisitet til å fly Video S2. Electrostatic attraction of an Ixodes ricinus nymph towards a triboelectrically charged rabbit foot, filmed at 240 frames per second, related to Figur (Dagsavisen)

Lander på elektrodene

I den nye studien, fant forskerne ut at når de ladet opp elektroder og plasserte dem i nærheten av flått-nymfer, så suste de gjennom luften for å lande på elektrodene.

– I fremtiden kan det bli utviklet metoder for å redusere den statiske elektrisiteten, Men foreløpig bør folk fortsette å bruke klassiske flåttforebyggende tiltak, inkludert avstøtende midler, for å beskytte seg mot bitt, sier Stephen Rich.

Slik unngår du flått

Folkehelseinstituttet og Flåttsenteret – nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer har disse tipsene til deg som vil nyte norsk natur, uten å tiltrekke deg flått:

Bruk lange bukser, dekk deg til ved anklene og bruk lyse klær for lettere å oppdage eventuelle flått. Lange bukser puttet ned i strømper og myggmidler, reduserer muligheten for å bli bitt. Risikoen for flåttbitt reduseres ytterligere ved å unngå å gå i høyt gress, lyng og kratt, i områder med mye flått FHI – Heidi Lindstedt

Vær oppmerksom på at flåtten krabber raskt opp langs beina og overkroppen, og ofte finner veien inn under klærne langs armene og i hals/nakke-regionen.

Bruk insektmiddel som inneholder DEET eller Icaridin på klærne.

Du kan redusere risikoen for flåttbitt hvis du går på stier i stedet for på steder med høyt gress, lyng og kratt. Det er viktig at du ser etter fastbitte flått etter turer i områder med flått. Husk at flåtten gjerne oppsøker skjulte og tynnhudede steder som knehaser, lyske, armhuler og området bak ørene. De kan også finnes andre steder på kroppen.

Klær som har vært brukt på tur bør ristes godt, og de kan med fordel vaskes eller henges ute. Flått som kommer inn i hus vil tørke ut i løpet av noen dager.

Fakta om flått

Skogflått er en midd og hører derfor til edderkoppdyrene som har 8 bein

Skogflåtten har fire utviklingsstadier; egg, larve, nymfe og voksen. Larven har bare tre par bein, men ellers, bortsett fra størrelsen, ligner larven nymfer og voksne. Larven er 0,5 mm lang, nymfen er ca. 1,5 mm

Voksne hanner er 2–3 mm og voksne hunner er 3–4 mm. Hunnen kjennes dessuten på en brunrød bakkropp. Fullsugd av blod kan hunnen bli inntil 1,5 cm lang, og bakkroppen får da en gråblå farge

Flåtten må suge blod mellom hvert utviklingsstadium, og utviklingen fra egg til voksen som igjen legger egg tar 3–5 år avhengig av de klimatiske forholdene på stedet

Det er viktig å fjerne flått så raskt som mulig for å redusere risikoen for at den overfører sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Bruk en pinsett eller en flåttfjerner for å fjerne flåtten

Ta tak helt inne ved huden og dra flåtten rett ut. Voksne flått som sitter godt fast kan med fordel vris litt samtidig som de trekkes ut

flåttoverførte sykdommer er blant annet Lyme borreliose, Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner), anaplasmose, rickettsiose, neoehrlichiose, tularemi (harepest) og babesiose

Kilde: Folkehelseinstituttet

