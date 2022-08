Luksusdyr og dumpster diver

Hvem: Øyunn Iversen (33)

Hva: Kunstner, TikToker og dumpster diver. Eller søppeldykker, som det heter på godt norsk.

Hvorfor: Matvareprisene har økt med ti prosent det siste året, men i matvareforretningenes søppelkonteinere kastes enorme mengder spiselig mat.

Det er blitt så sykt dyrt med mat, at jeg vurderer å begynne med dumpster diving. Men det sitter litt langt inne. Er det ikke eh, veldig søplete?

– Det er det folk tror, men når man vipper opp konteinerlokket er det nesten som å handle i butikkhyllene. Men du kan bare ta!

Hvordan startet du?

– Jeg var på backpacking i Canada, dette er over ti år siden, og hadde null penger. Jeg kunne ikke ringe hjem, både på grunn av stolthet, men også fordi jeg ikke kommer fra et hjem der man bare kan ringe etter penger. Sånn ble det til at jeg ble med på min første dumpster diving. Og da innså jeg hvor utrolig mye mat som bare blir kastet. Da jeg kom hjem, fortsatte jeg å spe på matbudsjettet på den måten.

Øyunn Iversen Dumpster diving på Tiktok. (Øyunn Iversen)

[ Her skrur de ned vanntrykket for å spare vann ]

Hvor mye penger bruker du på mat egentlig?

– Veldig lite. Kanskje 250 kroner i uka. Jeg kjøper økologisk melk og egg, det finner jeg sjelden. Men grønnsaker har jeg ikke behov for å kjøpe lenger.

Hva annet finner du?

– Veldig mye tørrvarer. Hvis jeg tar en titt i kjøkkenskapet mitt her nå, ser jeg både havregryn, ris, pasta og glutenfrie varer. Og vet du hva det verste er?

Nei?

– Mange av varene har ikke gått ut på dato en gang! Noen ganger er det mat som bare er blitt flyttet på, eller mat som skal byttes ut.

Men tenk om maten er dårlig, da?

– Hvis du finner en konteiner som er full av én type vare, så sjekker du varekoden. Jeg fant en gang et helt parti med salami, og det inneholdt noe som ikke skulle spises.

Hva er det verste du har funnet?

– Fem fulle konteinere med krabber. Det var nitrist. Før jeg begynte med dette var jeg veggis. Det er jeg ikke lenger, og det kan du godt skrive.

Hva skjedde?

– Jeg slutta da det lå så mye døde dyr i søpla. Fryste lammelår for eksempel, det finner man etter påske.

Øyunn Iversen Bærekraft på Tiktok. (Øyunn Iversen)

Men du, er det sånn at de beste konteinerne er hemmelige, sånn som soppsteder og multemyrer?

– Jeg har et fast sted, og det er ikke hemmelig. Men det er ulovlig med dumpster diving i Norge, og derfor kan jeg ikke si hvor det er. Men hvis folk sender meg en melding, deler jeg gjerne.

Hva slags folk er det egentlig som driver med dette? Er det en spesiell type mennesker?

– Nei. Jeg, for eksempel, er administrerende direktør i et selskap. Jeg gjør dette fordi jeg er opptatt av bærekraft.

Hva betyr det i praksis?

– At alle har altfor mange ting. Jeg er på tolvte året hvor jeg ikke handler nye klær.

Tolvte året?

– Ja. Jeg arver, har byttekvelder og kjøper brukt. Brukte klær har også ofte mye bedre kvalitet. Du kan sanke din egen mat. Plukke bær i skogen. Det bugner!

Og dette får du hets av på TikTok, leser jeg?

– Ja. Jeg får masse hat på grunn av livsstilen min. Det er jo ikke sikkert at jeg gjør alt riktig, men jeg ønsker at mine eventuelle fremtidige barn skal vokse på et sted der ressursene ikke allerede er brukt opp. Det virker som om folk ikke helt vil våkne opp og se hvordan deres egen livsstil påvirker miljøet. Alle burde leve litt mer nøkternt.

Øyunn Iversen Øyunn Iversen er også en av arrangørene av Morning Beat, og leder av Morning Beat-festivalen. (Øyunn Iversen)

[ Øya 2022 – disse artistene bør du få med deg ]

Vi har noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Å, jeg elsker å lese bøker! Her hjemme har jeg et helt bibliotek. Hmm, jeg vil ikke høres ut som en elitist … «Forbrytelse og straff». Og «Last chance to see» av Douglas Adams og Mark Carwardine. Alle må lese den. Fy fader, den endrer livet ditt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Å være bipolar. Det skulle jeg gjerne vært foruten.

Oi. Det skjønner jeg.

– Ja, jeg har mistet mange år av livet mitt til depresjon. Men nå er jeg ganske stabil.

Så bra. Hva gjør deg lykkelig?

– Akkurat nå passer jeg en fosterhund. Tassen, han har bodd her i tre måneder, men skal snart videre til et nytt hjem.

Blir det ikke trist når han drar?

– Jo. Men det er mange ting i livet som er trist. Og det meste i livet er midlertidig. Dessuten skal ikke dyr kurere ensomhet.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg elsker spa! Å ta på seg morgenkåpen og gå rett ned på et luksuriøst spa, det er den ultimate luksus.

Jøss. Det er et stykke fra dumpster diving må jeg si?

– Hehe, jeg har et bein i hver leir. Og siden jeg får nesten all mat gratis, har jeg mer å rutte med. Og de pengene bruker jeg på opplevelser, ikke på ting.









Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen