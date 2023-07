Årets Gladmatpriser går til...

Det er den siste dagen av Gladmatfestialen i Stavanger og flere priser deles ut. På festivalen skal det ha vært over 250.000 besøkende som har fått smakt på den unike maten som Rogaland har å by på.

I dag skal det kåres: «Årets Nyskapning», «Årets Gladmatstand», «Årets mest sirkulære utstiller», «Årets lokalmatprodukt», «Årets Barnejury-favoritt», og ikke minst den gjeve prisen «Årets Gladmatrett».

Årets Barnejury-favoritt

Hvert år har Gladmatfestivalen en egen barnejury som går rundt og vurderer både smaker, opplevelser og hvordan de blir mottatt.

De nominerte er: Fish & Cow / Tango, Los Tacos, Fisketorget, Jærbakeren, Zouq, Sola Strand Hotel / Hotel Victoria

Vinneren er: Fish & Cow / Tango

Sola Strand Hotel / Hotel Victoria vant prisen for Årets Gladmatstand. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Årets Gladmatstand

Prisen for årets opplevelse deles ut til utstilleren som har gjort en særlig innsats for å lage en god og hyggelig stand for publikum. Det kan være gjennom smaksprøver, gode historier om produktene eller god service.

De nominerte i denne kategorien er: Hjelmeland Naturlegvis, Helgø Meny, Topp Sopp, Felleskjøpet og Sola Strand Hotell / Hotel Victoria.

Vinneren er: Sola Strand Hotell / Hotel Victoria.

Slik begrunnes vinneren:

– Årets vinner har satt sammen en stand som virkelig klarer å framheve produktet som skal presenteres. Den er kreativ, og den har blikkfang som gjør at den står ut i mengden. En god stand gjør at publikum tiltrekkes av de visuelle elementene. Årets stand har klart nettopp dette. De tar oss med i deres verden og plutselig får vi en følelse av å stå på Sola-stranden med sand mellom tærne.

Topp Sopp fikk prisen for årets mest sirkulære utstiller. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Årets mest sirkulære utstiller

Dette er andre gang de deler ut en pris til årets mest sirkulære utstiller. Her ser juryen på elementer som matsvinn, avfallsreduksjon, selvdyrking, lokalmat og klimaavtrykk.

De nominerte er: K2, Bellies, Bravo, Topp Sopp og Fisketorget.

Vinneren er: Topp Sopp

Slik begrunnes vinneren juryen:

– Vinneren har en enorm og ikke minst smittende entusiasme og kunnskap. De har store visjoner for hele regionen og ønsker å resirkulere alt biologisk avfall fra blant annet Gladmatfestivalen.

– De har nå startet med en total resirkulering hvor de har larver som spiser avfall og blir feite og gode. Avfallet har nå blitt god jord som brukes til dyrking, mens larvene gis til høns. Hønsene slipper på denne måten å spise soyaprodusert fôr, høns går så tilbake som kjøtt til forbruker og blir biologisk avfall. Mer sirkulært får man det ikke.

Prisen for årets lokalmatproduksjon går til Ystepikene for jærsk kremost med håndsanket knust tare. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Årets lokalmatprodukt

Denne prisen setter søkelyset på å løfte fram Rogalands fantastiske lokalmatprodusenter.

De nominerte er: Topp Sopp, Hjelmeland Naturlegvis, Midsummer, Sunt og balansert og Ystepikene.

Vinneren er: Jærsk kremost med håndbanket knust tare fra Ystepikene!

Slik begrunnes vinneren av juryen:

– Denne gjengen jobber knallhardt med å framsnakke matregionen og bidrar til å sette oss på kartet med sine produkter. De viser en forbilledlig raushet og inkluderende entusiasme for lokalmat. Faktisk så står alt vinneren trenger for å utvikle sine produkter rett utenfor døren. De er prisvinnende rollemodeller og det gleder oss i juryen å se hva dere har fått til på relativt kort tid.





Årets Nyskapning

Årets nyskapning er en pris for å hylle det kreative, innovative og ukjente.

De nominerte er: Midsummer, Sandi Cakes, Bellies, K2 og Siddis Gelato.

Vinneren er: Bellies.

Slik begrunnes vinneren av juryen:

– Vinneren har skapt en rett som virkelig oser kreativitet og uventet spenning med lokale råvarer fra planteverdenen. Den kommer fra en gjeng som streber etter å skape eksklusive retter fra jord til bord, med smaker som får deg til å tenke på den skandinaviske sommeren – herlig, drømmende, naturlig søt med en uventet avslutning av sommerregn som får deg til å ville løpe av glede i sakte film. Og etter regnet kommer solen!

Hjelmeland Naturlegvis stakk av med to priser. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Årets Gladmatrett

I denne kategorien er juryen opptatt av at lokale råvarer utnyttes på en utmerket måte, vi ser etter retter som er godt sammensatt både med smak, tekstur og set visuelle. Smaken trumfer selvfølgelig det meste og retten må huskes som en helt spesiell opplevelse verdsatt av mange.

De nominerte er: Hjelmeland Naturlegvis, Tango/Fish & Cow, Déjà Vu, Bravo, Bellies, K2.

Vinneren er: Hjelmeland Naturligvis

Slik begrunnes vinneren av juryen:

− Årets vinner skal ha imponert juryen med en fantastisk rett og står fram som en ambassadør for bærekraftig mat og sørger for enestående smaksopplevelser ved bruk av lokale og kortreiste råvarer. Alt i ånden til årets festivaltema: Nær!

– Dette er en gjennomtenkt rett med mange elementer som til sammen ble til dette lille mesterverket i en kopp. Hver eneste lille ingrediens har sin funksjon, flott balansert som gir smak av sommer, sol og varme. Vi vet hvor mange dager, måneder og timer som ligger bak utviklingen av denne retten.

Årets Gladmatopplevelse

Prisen for årets opplevelse deles ut til utstilleren som har gjort en særlig innsats i å gi publikum en god opplevelse i ekte Gladmat-ånd. Den som har gitt publikum årets opplevelse har gitt dem noe å huske og ikke minst gjort at man har lyst til å komme tilbake for å besøke både dem og Gladmat til neste år.

De nominerte er: Hjelmeland Naturlegvis, Helgø Meny, Sola Strand Hotell, Topp Sopp og Lysefjorden.

Vinneren er: Hjelmeland Naturligvis.

Slik begrunnes vinneren av juryen:

– En god Gladmat-opplevelse handler om å få mer enn forventet. Det handler om atmosfære, lidenskap til mat og stolthet over produktet som blir presentert. Årets vinner av Gladmat-opplevelse har klart å samle lokale aktører i sitt område. Det er forbilledlig hvordan de løfter hverandre fram i liten region. Det er lett å la seg begeistre over matgleden de viser.

