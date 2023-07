Vær obs på svindelforsøk

Sør-Vest politidistrikt ber innbyggere være oppmerksomme på svindelforsøk.

– En kvinne ble oppringt av en kvinnelig “politi” med østlandsdialekt, som hevdet at kvinnen var utsatt for et ulovlig låneopptak og at “politiet” etterforsket saken, skriver Politiet i Sør-Øst på Twitter.

Hendelsen skal ha funnet sted halv 1, og kvinnen som utga seg for å være polit, skal ha spurt etter personopplysninger.

Kvinnen som ble oppringt forsto at hun var i ferd med å bli utsatt for et svindelforsøk, og avsluttet kontakten. Politiet ber alle innbyggere i Rogaland om å gjøre seg kjent med vedlagte link.

https://www.politiet.no/globalassets/03-rad-og-forebygging/nettsvindel/rad-for-a-unnga-bedrageri-og-svindel.pdf