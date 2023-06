Gjennomsnittlig bilbruk stuper: – Bilen står stort sett stille

Bare i løpet av de siste fem årene har den gjennomsnittlig kjørelengden for hver personbil gått ned med over 1.000 kilometer, viser oversikter fra Statistisk sentralbyrå.

Det innebærer at gjennomsnittsbilen nå ikke kjøres mer enn en overkommelig sykkeltur hver dag – så vidt over 30 kilometer.

Truls Gulowsen er en av dem som bidrar til å holde bilbruken nede.

– Hvor ofte kjører du bil?

– Kanskje én gang i måneden, bortsett fra øvelseskjøring med min sønn, svarer lederen av Naturvernforbundet.

– Hvor skal du når du kjører bil?

– Til hytta, noen besøk og noen møter i Naturvernforbundet. I blant på andre turer.

– Står stort sett stille

Også Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, er sjelden å se bak rattet.

– I hverdagen i Oslo kjører jeg aldri bil. Stort sett bruker jeg sykkel og noen ganger T-bane, forteller hun.

– Kjører du mer eller mindre bil enn før?

– Mye mindre. Da barna var små og bodde hjemme, var det mye mer bilkjøring i hverdagen. Etter at jeg ble helårssyklist står bilen stort sett stille hele uka hele året, svarer Hambro.

– Når kjører du bil?

– I helgene blir det ofte tur til hytta eller besøk til barn og barnebarn utenbys. Men da kjører jeg i hvert fall elbil, slik at jeg ikke har noen CO2-utslipp.

Arild Hermstad, leder av MDG, nøyer seg med å kjøre bil «et par ganger i måneden».

– Når kjører du bil?

– Unntaksvis for å komme meg til partiarrangementer, men jeg foretrekker kollektivreiser. Og så er det for å dra til setra i Gausdal. I det siste har vi oppdaget at det er mulig å komme seg dit uten bil med litt planlegging, men det blir som regel leid elbil, svarer Hermstad.

– Kjører du mer eller mindre enn før?

– Mindre. Nå har vi ikke egen bil og er med i Bilkollektivet. Da vi skrotet bilen for en del år siden, stupte også bilbruken. Og så bor jeg et sted med god kollektivdekning og flotte sykkelveier, så jeg klarer meg stort sett uten.

– Aldri kjørt mye

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, kjører bil én til to ganger i uka.

– Jeg har egentlig aldri kjørt så veldig mye, sier Bu.

– Jeg har hatt lappen siden jeg var 18 år, men fikk min aller første bil – en elbil selvsagt, først for to og et halvt år siden. Før det lånte og leide jeg biler ved behov, forteller 42-åringen.

Eline Oftedal er en annen som sjelden kjører bil.

– Hvor ofte kjører du bil?

– To til ti ganger i måneden, svarer generalsekretæren i Syklistenes Landsforening.

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, kjører bil «cirka hver tredje dag nå om sommeren».

– Jeg kjører mindre bil enn før, fordi jeg sykler mer, forteller Jenssen.

– Når kjører du bil?

– Bilen er en sikker vinner når jeg kjører til hytta, eller har logistikkoppdrag som å kjøpe store ting, eller om jeg skal gjøre noe før eller etter jobben og trenger å spare tid, svarer Jenssen.

Heller ikke Marius Holm, tidligere leder i Miljøstiftelsen Zero, nå konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy, kjører bil hver dag.

– Det varierer, men typisk to-tre ganger i uka, svarer han på spørsmålet om hvor ofte han tar rattet i egne hender.

– Når kjører du bil?

– Jeg kjører elbil til hytta i Jotunheimen og andre turer ut av byen, samt mange turer til ulike byggevarebutikker i forbindelse med et husprosjekt, svarer Holm.

Antallet personbiler i Norge nærmer seg 3 millioner. – Det er logisk at når mange flere husholdninger eier flere biler, så kjøres hver bil mindre, sier Bjørn Gjerde Johansen, forsker ved Transportøkonomisk institutt. Bildet viser Drammen havn, som om lag 70 prosent av alle nybiler i Norge er innom. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Eier flere biler

I fjor var gjennomsnittlig kjørelengde for hver personbil i Norge 11.097 kilometer – 1.042 kilometer kortere enn i 2018, viser SSBs oversikter. Men denne utviklingen har pågått mye lenger enn som så.

– Nedgangen begynte allerede i 2007, opplyser Bjørn Gjerde Johansen, forsker ved Transportøkonomisk institutt.

Så hvor mye lenger ble gjennomsnittsbilen fra den gang kjørt sammenlignet med gjennomsnittsbilen i 2022? Jo, om lag 2.800 kilometer – en biltur mer enn tilsvarende Lindenes-Nordkapp og videre til Kirkenes.

Johansen peker på den kraftige veksten i bilparken som en overordnet forklaring på at gjennomsnittsbilen kjøres stadig kortere.

– Det er logisk at når mange flere husholdninger eier flere biler, så kjøres hver bil mindre.

– Eier flere biler? Det må du forklare.

– Elbilinsentivene gjør det billig å eie elbil. Mange som kjøper elbil beholder derfor bilen de hadde fra før, svarer Johansen.

– Trenger husholdningene mer enn én bil?

– De fleste gjør ikke det, men elbilpolitikken fram til nå har gjort det billigere å eie bil, og det har ført til en kraftig økning i nybilsalget.

Det kan Opplysningsrådet for veitrafikken bekrefte. I 2021 ble tidenes registreringsrekord for nye personbiler fra 1986 slått.

Hele 176.276 nye personbiler ble registrert for første gang i 2021.

Så mange som 113.715 av dem var elbiler.

2022 ble ikke stort verre for bilforhandlerne. Da ble det registrert 174.329 nye personbiler.

Tesla Model Y ble årets mest solgte personbilmodell i fjor, og slo også registreringsrekorden til Volkswagens «boble» fra 1969.

– Mye har blitt gjort for begrense bruken av bil i byene, med blant annet et bedre kollektivtilbud, dyrere parkering, færre parkeringsplasser og høyere bompengesatser, men mange av tiltakene i den norske elbilpolitikken drar i motsatt retning, påpeker Johansen.

Sykkelen er «et genialt framkomstmiddel», mener MDG-leder og byråd i Oslo, Arild Hermstad. – Jeg eier fem-seks sykler, inkludert en nokså ny elsykkel, forteller han. (Vidar Ruud/NTB)

Har 1,6 biler hver

Det at mange både kjøper elbil og tviholder på den gamle bensin- eller dieselbilen, går tydelig fram av tall fra SSB.

Bare i løpet av de fem seneste årene har antallet personbiler økt med 165.487.

Ved utgangen av 2022 var det dermed 2.917.435 personbiler i Norge.

Det tilsier at husholdningene som har bil, har omtrent 1,6 hver – fordi om lag 700.000 av de godt og vel 2,5 millionene husholdninger her til lands, ikke har bil, ifølge SSB.

Også den samlede kjørelengden til personbilene har gått ned de seneste fem årene, fra nær 36 millioner kilometer i 2018, til 35,3 millioner kilometer i 2022, viser SSBs tall.

Den langvarige trenden er likevel at samlet kjørelengde er økende, fordi bilparken er i stadig vekst. De seneste 15 årene har den økt med om lag 2,6 millioner kilometer. Fra 2021 til 2022 økte samlet kjørelengde med 0,6 prosent.

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, er blant dem som fortsatt kjører mye bil.

– Jeg kjører bil mange ganger per uke – i forbindelse med jobb og fritid. Siden jeg bor midt i Oslo sentrum og går til jobb, blir det litt mindre enn før der, men desto mer til Vestlandet på fritidsreiser og rundt om i Norge, forteller Mo.

Også pressesjef Ingunn Handagard i NAF – Norges Automobil-Forbund bruker bilen ofte.

– Nesten hver dag i hverdagen, men litt sjeldnere nå på sommeren når det ikke er så travelt med aktiviteter, forteller Handagard.

– Det blir mye kjøring til treninger og aktiviteter med barna, og gjerne noen litt lengre turer i Norge i løpet av året.

– På reiser innenlands er det oftere enklere og billigere med bil enn kollektivtransport, når man reiser som familie. Så da blir det gjerne slik, tilføyer Handagard.

– Viktig å planlegge

Med unntak av Geir A. Mo, nevner alle dem Dagsavisen har omtalt i denne saken, sykkelen som et transportmiddel de bruker, i tillegg til ulike former for kollektivtilbud.

– Jeg foretrekker selvfølgelig å sykle. Det er et genialt framkomstmiddel. Jeg sykler til jobb de aller fleste dager, sier Arild Hermstad, som i tillegg til å være partileder i MDG, også er byråd for byutvikling i Oslo.

– Jeg eier fem-seks sykler, inkludert en nokså ny elsykkel som er ypperlig å kombinere med det å være byråd for hele hovedstaden, fra øst til vest og sør til nord.

– Når jeg skal på ferie er tog det aller beste, tilføyer Hermstad.

Bernt Reitan Jenssen i Ruter «bruker ofte elsykkel nå om sommeren».

– Jeg prøver å forstå både dagens og framtidens mobilitet, og jeg bruker for eksempel sparkesykkel om jeg ikke har tid til å gå. Jeg har både elsykkel og elsparkesykkel, forteller Jenssen.

– Jeg kjøpte en elsykkel i fjor som jeg burde begynne å bruke litt mer, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

Hva kan så dette vekselbruket, med både bil, kollektivtrafikk og sykkel på «menyen», innebære på sikt? Vil den langvarige nedgangen i bruken av hver enkelt personbil fortsette?

– SSB-tallene baserer seg på kilometerstanden når bilene er inne til EU-kontroll. Det skjer første gang når bilen er fire år gammel, påpeker Bjørn Gjerde Johansen ved Transportøkonomisk institutt.

– Effekten av det kraftige nybilsalget i 2021 og 2022 har vi dermed ennå ikke sett. Vanligvis kjøres helt nye biler mer enn det noe eldre biler kjøres. Det kan tilsi at den videre nedgangen i gjennomsnittlig kjørelengde ikke blir så stor.

Men det er også trender som kan trekke i motsatt retning, påpeker han.

– Etter pandemien har det blitt økt bruk av hjemmekontor. Drivstoffprisene har også blitt høyere, nevner Johansen.

– Vi nærmer oss 3 millioner personbiler i Norge. Er det noe som tilsier at denne veksten vil snu til nedgang?

– Den viktigste måten å regulere bilbestanden på, er ved å regulere nybilsalget. Men fordi vrakalderen på biler er omtrent 18 år i Norge, vil det være en forsinkelse på når tiltak som iverksettes i dag, vil få effekt. Det er derfor veldig viktig at politikere prøver å planlegge fram i tid når de planlegger bilpolitikken.

