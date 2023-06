51 drepte i trafikken så langt i år: Fortsatt for mange som dør

27. juni i fjor kalte vegdirektør Ingrid Dahl Hovland inn til krisemøte etter at 63 personer fram til da hadde omkommet på norske veier i 2022, mot 31 på samme tidspunkt i 2021. Økningen var særlig stor i mai og juni, med henholdsvis 19 og 18 drepte.

Så langt i år har 51 personer blitt drept i trafikken.

– Per nå vil jeg si at vi er tilbake til den nye normalen, slik det var før pandemien traff oss, konstaterer Ranes.

– Det har ikke vært dramatisk flere som har omkommet så langt i år, enn i årene før 2021, da pandemien var på sitt verste og antall drepte i trafikken på sitt laveste. Det er godt nytt.

– Ligger etter målkurven

De fire seneste årene før det store pandemiåret 2021 – i perioden 2017-2020, varierte antallet trafikkdrepte i første halvår mellom 43 og 48, viser oversiktene til Statens vegvesen.

– Nesten alle andre land opplevde det samme som oss – at det etter pandemien kom et oppsving i antallet omkomne i trafikken fra våren og utover året i fjor. I Norge ble ulykkestallene mer stabile fra september, og vi fikk en mer gjenkjennelig situasjon, sier Ranes.

Sammenlignet med hva som er ambisjonen, er det likevel fortsatt for mange som dør, understreker Ranes.

– Vårt mål er ikke mer enn 50 drepte i året innen 2030. Vi ligger etter den målkurven.

– Hvorfor det?

– For det første fordi dette er et ambisiøst mål. Det at vi ligger etter er et tegn på vi ikke har tatt i bruk mange og sterke nok virkemidler, i kombinasjon av bevisste og ubevisste feil fra oss trafikanter, svarer Ranes.

– Hvilke feil er det da snakk om?

– Våre dybdeanalyser viser at uoppmerksomhet er en av flere faktorer i en tredel av dødsulykkene. Også fart er en medvirkede årsak til omtrent en tredel av dødsulykkene.

Det kan bli fullt, ikke bare på veiene, men også på fergekaiene i sommer. Hver fjerde svarer at de skal på bilferie i år, og omtrent like mange vurderer bilferie, viser ny undersøkelse utført for Statens vegvesen. Bildet viser Moskenes fergekai i Nordland. (Foto: Kari Karstensen)

Hver fjerde på bilferie

De to seneste dødsulykkene i trafikken skjedde i Holmestrand og Lillesand mandag. En kvinne i 80-årene og en mann i 40-årene omkom, ifølge NTB.

Samme dag var det mange som hadde sin første sommerferieuke i år, og flere blir det i ukene som kommer. Det kan innebære langt flere biler på veiene.

Ifølge en spørreundersøkelse gjennomført for Statens vegvesen, skal 26 prosent på bilferie i år. Ytterligere 23 prosent svarer at de kanskje skal på bilferie.

– Er dette flere enn tidligere år?

– Det er nok iallfall ikke færre, svarer Ranes, som tror at et høyt kostnadsnivå kan ha ført til at mange tenker annerledes om hvordan de skal gjennomføre ferien i år, enn tidligere år.

Nye rentehopp kan nok også ha bidratt til at en del velger bort utlandet til fordel for ferie i Norge.

– 30 prosent av dem som skal på bilferie eller som vurderer det, sier at de skal til Vestlandet. Bør de heller dra til et annet sted med færre smale og svingete veier?

– Nei, det er ikke farligere å være trafikant på Vestlandet enn andre steder i Norge – så lenge man tar hensyn til av veiene kan være smale og svingete og setter ned farten. Hvis det blir utfordringer, er det nok heller en utfordring at det blir trangt om plassen på veiene der, svarer Ranes.

– Mange i bobiler

Som Dagsavisen nylig skrev, tror VisitOslo at det kan komme rekordmange utenlandske turister til hovedstaden denne sommeren, blant annet på grunn av den svake kronekursen, som gjør det billigere å feriere i Norge.

– Det kan godt hende at det kommer flere utenlandske bilturister også, sier Ranes.

– Kan det komme til å påvirke ulykkesstatistikken?

– Det er vanskelig å si. Det har vært tilfeller av at utenlandske bilturister ikke har vært forberedt på hva slags veier de vil møte her. Mange av dem kjører jo i bobiler, som er større og mer krevende å håndtere. Men i de aller fleste tilfellene vil jeg nok tro at det heller vil være framkommeligheten på veiene som kan bli utfordringen og ikke trafikksikkerheten.

– Hvem bør kjøre feriebilen i sommer? Mor eller far?

– Det har ikke så mye å si. Den som kjenner kjøretøyet beste og som er flinkest til å holde oppmerksomheten på veien, bør kjøre. Og hvis det er to i bilen med førerkort, bør man bytte på å kjøre. Du blir sliten av å kjøre bil. Så ta en pause eller bytt sjåfør.

Flest drepte i bil

31 førere eller passasjerer i personbiler har omkommet så langt i år, viser tall fra Statens vegvesen per 27. juni.

Gjennomsnittet for første halvår de ti seneste årene er 26,6.

De øvrige dødsulykkene fordeler seg slik (gjennomsnitt for første halvår de ti seneste årene i parentes):

– Fotgjenger: 6 (5,5).

– Sykkel: 0 (2,9).

– Moped: 0 (0,2).

– Lett motorsykkel: 2 (0,6).

– Motorsykkel: 6 (8,5).

– ATV/traktor: 1 (0,9).

– Varebil/bobil: 4 (2,2).

– Tungbil: 1 (2,0).

– Buss: 0 (0,5).

– Annet: 0 (0,5).

