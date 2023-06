Groteskt syn i åkeren: – Grusomt

Søndag var studenten Siw og en venninne på kveldstur et sted på Sørlandet, og tok en snarvei gjennom et jordbruksområde. Mens de vandret langs veien skal de ha fått øye på to planker som var spikret sammen til et kors, plassert stående i en jordbæråker.

– Fra avstand så vi først masse plastikk som flagret fra korset, og tenkte at det var et fugleskremsel. Men da vi kom nærmere så vi masse fjær, og at en død måke hang der. Det var veldig rart, og vi lurte på om det er normalt for bønder, forteller Siw til Dagsavisen.

– Skjøt måker fra bilen

Hun sier hun knipset noen bilder av kadaveret på korset, og gikk videre uten å tenke mer over det.

Men senere skal det ha skjedd noe som gjorde at de måtte tenke om igjen.

– Vi hørte noen skudd og så en mann som hang ut av en bil med et skytevåpen. Han skjøt etter måker som kretset over åkeren. De flakset jo i alle retninger. En av dem lå skadet på bakken, og han tok den med seg i bilen. Vi ble helt sjokkerte, og tenkte da litt mer over fugleskremselet, om dette var en måke som var blitt skutt og hengt opp, sier 27-åringen rystet.

De meldte fra til Mattilsynet, som overfor Dagsavisen bekrefter at de har fått bekymringsmeldingen. Siw tok også kontakt med dyrevernsorganisasjonen Noah.

– Uakseptabelt

– Dette er en alvorlig sak, og vi anmeldte forholdet til politiet, sier Noah-leder Siri Martinsen til Dagsavisen.

Hun lister opp lovbrudd hun mener mannen har begått:

– Å skyte fredede dyr, å skyte dyr fra bil i fart, å skyte mulige rødlistede dyr, og å skyte dyr i hekketiden. Dette er mange forhold som er alvorlige, og jeg håper vedkommende får en betydelig straff, sier hun.

Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen Noah vil ha slutt på det hun kaller hets av måker. (Hilde Unosen)

At en død måke tilsynelatende ble bundet til et kors er kanskje ikke straffbart, men Martinsen frykter også den kan ha blitt avlivet på ulovlig vis.

– Den døde måken er også en del av anmeldelsen. Det å henge den opp slik er selvsagt også uakseptabelt, og kan kanskje være et tegn på at gjerningspersonen ikke helt har satt seg inn i regelverket, at det er ulovlig å skyte måker.

– Måker hetses

Anmeldelsen føyer seg inn i rekken av mange måkemishandlingssaker Noah har rapportert til politiet.

– Vi har dessverre flere saker hvert år. Måker er utsatt for mye hets og mishandling, delvis fordi det over flere år har vært et mediefokus på folk som irriterer seg over dem, noe som legitimerer dårlige holdninger. Det lages en sensasjonalisering av måkenes naturlig atferd for å beskytte ungene sine.

Hva som ligger bak den angivelige måkeskytingen på Sørlandet vil hun ikke spekulere i.

– Det får politiets etterforskning avdekke. Vår erfaring med deres arbeid er at det har blitt større bevissthet og bedre oppfølging av dyremishandling etter at vi fikk dyrepoliti, selv om det fortsatt varierer fra distrikt til distrikt. Men vi har sett at mishandling av måker har endt med betydelige bøter.

Agder politidistrikt bekrefter at de har fått saken på sitt bord.

– Saken er registrert og den ligger til vurdering hos påtaleansvarlig, skriver politioverbetjent Kim Asbjørn Haugen i en kort e-post til Dagsavisen.

– Helt grusom

Siw forteller at hun mandag denne uken avga forklaring til politiet.

– Jeg fortalte det jeg husket, men dessverre kunne jeg ikke gi en god beskrivelse av verken mannen eller bilen. Jeg så heller ikke registreringsnummeret. Vi turte ikke nærme oss, han hadde jo våpen.

Det er også årsaken til at hun ikke vil ha sitt fulle navn og bilde i avisen.

– Hele opplevelsen var helt grusom.

