Vill flukt fra politiet i 203 km/t

BERGEN (Dagsavisen): 20-åringen satte sitt eget og andres liv i fare under den hodeløse flukten, går det fram av en fersk dom fra Hordaland tingrett.

Høsten 2021 var den da 19 år gamle mannen sammen med venner på parkeringsplassen til et kjøpesenter på Sotra utenfor Bergen.

Noe tidligere hadde han mistet førerkortet på grunn av råkjøring, og hadde bare noen få måneder igjen av karantenetiden da politiet kom til parkeringsplassen. Panikken satte inn for fullt for 20-åringen. Av frykt for å bli tatt på fersken bak rattet, spant han ut av parkeringsplassen og satte kursen mot Bergen.

Spikermatte

Med politibilen hakk i hæl gjorde han flere hasardiøse manøvreringer, blant annet foretok han forbikjøringer i sperrefeltet og over Sotrabroen råkjørte han forbi en buss.

Deretter la han seg i kollektivfeltet før han freste inn i en smal tunnel. På andre siden av tunnelen ventet en politipatrulje med en spikermatte i veibanen.

Men 20-åringen kastet bilen til siden og unngikk å punktere. I kastet slo bilen hans borti speilet til en bil i motgående kjørefelt. Ifølge dommen var det svært nær at han forårsaket en langt mer alvorlig hendelse.

«Jeg ville ikke stoppe for noen», forklarte mannen for retten.

Endte i grøften

Så den ville ferden gikk videre, inn på motorveien og gjennom Knappetunnelen sørvest i Bergen. En fotoboks i 80-sonen knipset ham idet han passerte i minst 203 km/t.

På utsiden av tunnelen mistet han helt kontrollen og kolliderte inn i autovernet. Selv kom han uskadd fra ulykken, men bilen ble totalvrak. I retten fortalte han at hans første innskytelse var å flykte videre til fots, men ombestemte seg og ble sittende på en murkant til politiet kom.

Flukten endte i grøften på motorveien. (Politiet)

Ved undersøkelser av bilvraket fant politiet at den var påsatt falske skilter. 20-åringen forklarte at bilen hans ofte ble stoppet når kamerater kjørte, fordi politiet trodde det var han som kjørte uten lappen. Med falske skilter unngikk han det, mente han.

I hanskerommet ble det også funnet en softgun.

«Jeg syntes den var kul», var svaret hans på det.

Fengselsstraff

Dommerne la ikke fingrene imellom da de beskrev den hasardiøse kjøreturen:

«Tiltalte har utvist en total mangel på respekt for politiet og for andre trafikanter. (...) Det fremstår tilfeldig at ingen andre ble skadet under kjøringen», heter det i dommen.

I samme rettssak ble han dømt for innbrudd, skadeverk og ulovlig kjøp av kniver. Samlet fikk han en dom på fem måneders fengsel.

I tillegg mistet han førerkortet nok en gang, denne gangen i tre og et halvt år.

