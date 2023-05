Turistbussene kastes ut av Bergen: – Jess!

BERGEN (Dagsavisen): – Dette hadde jeg ikke forventet, faktisk. Nå skal det feires, jubler Anne Magnussen.

I ti år har hun irritert seg grønn over de digre turistbussene som inntar nabolaget hennes hver sommer. Dagsavisen skrev i mars om hvordan beboerne i Nordnes bydel i Bergen sentrum har lagt de røde og blå toetasjes bussene for hat.

– Det er veldig mye rart som skjer, helt Texas, fortalte Magnussen den gangen, og beskrev både kaostilstander på veien og farlige trafikksituasjoner.

Fra april og gjennom sommeren snirkler hop on-hop off-bussene seg mellom parkerte biler og motgående trafikk for å transportere hovedsakelig cruiseturister som vil ha en kjapp runde i bydelens severdigheter. Disse kommer på toppen av chartrede turistbusser. Når de alle møter på lokal trafikk, bobiler og rutebusser, er kaoset komplett.

Det blir fort heseblesende når de store dobbeltdekkerne skal snirkle seg gjennom Nordnes. (MORTEN WENÆS)

Fikk avslag

Men nå blir dobbeltdekkerne luket ut av trafikkbildet. Denne uken avslo Vestland fylkeskommune søknadene til de to selskapene som ønsket å sikre seg tiårs løyver for kjøring gjennom sentrumsgatene.

Begrunnelsen var at markedet allerede er mettet. I tillegg tok fylket hensyn til de mange innspillene fra velforeninger, kommunen og havnevesenet som alle helst så at bussene ble parkert for godt.

Trafikkfarlig, var karakteristikken fra Bergen Havn.

Forurensende og støyende, mente Bergen kommune.

Tar opp plass på holdeplasser, uttalte Skyss.

Unødvendig, syntes Visit Bergen.

I tillegg kom alle innspillene fra velforeninger som sablet ned tilbudet. Magnussen er ekstatisk over å ha blitt hørt.

– Jeg og hele nabolaget er kjempeglade. At disse bussene forsvinner vil merkes godt, for de kjører jo rundt og rundt her gjennom hele sommerhalvåret.

Kampen fortsetter

Helt kvitt dem er de imidlertid ikke ennå. For det ene busselskapet som søkte, har allerede løyve til å kjøre turister fram til 2028. Og så er det alle charterbussene som også finner veien til den pittoreske bydelen på sommerstid.

– De trenger ikke løyve for å kjøre her. Jeg kommer til å fortsette kampen mot dem også. Og etter at fylket avslo hop on-søknadene, har jeg mer tro på gjennomslag mot charterbussene, sier Magnussen håpefullt.

En kaotisk sommerdag på Klosteret på Nordnes. (TORILL MOHR GJESDAHL)

Hos de to busselskapene som søkte, er ikke stemningen like god.

– Vi forholder oss til de tillatelsene vi får, og jeg har ikke bestemt meg for om vi skal klage eller ikke på avslaget, sier daglig leder i busselskapet Strömma, Ole Asgeir Madland til Dagsavisen.

Det er Strömma som har løyve fram til 2028. Hva som skjer når det går ut, vet han ikke.

– Det kan hende vi søker på nytt da, for med tiden kommer det gjerne bedre teknologi som kan gi mer miljøvennlige busser, og dermed mer politisk vilje. Imellom tiden vil vi forsøke å tilpasse oss litt, og gjøre kjøringen mindre belastende for sentrumsbeboerne. Vi har ikke noen glede i å provosere folk, sier Madland.

– Bergen er spesiell. Trøblete og bråkete

Hos konkurrenten Hop On AS er det allerede full stopp.

– Dette var veldig negativt, både for oss som må omorganisere driften, og for turistene som nå får et dårlige tilbud i Bergen. Men slik er det jo gjerne i Bergen, det er en spesiell by. Trøblete og bråkete, sier daglig leder Rino Ødegård, og påpeker at de har fått løyver uten problem i alle de andre byene de opererer i.

Magnussen tror ikke turistene vil savne hop on-hop off-bussene.

– Det er allerede rutebussforbindelser ut her. Og dersom kommunen, fylket og Skyss snakker sammen, kan de laget et bedre busstilbud om sommeren. Det vil også gjøre det lettere å stenge de eldste og trangeste bydelene for alle turistbusser, mener hun.

