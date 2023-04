Håvard fikk finansministeren på døra etter å ha skrevet Facebook-innlegg

– Jeg sto opp tidlig og har brukt dagen på å vaske og rydde. Dette er vel første, og kanskje siste gang jeg får en statsråd på besøk hjemme i stua, ler Vedvik.

I det åpne leserinnlegget, som er årsaken til Vedums besøk, går Vedvik langt i å kritisere statsråden og den sittende regjeringen, som han mener har mye av skylden for at vanlige arbeidsfolk har fått en trangere økonomi.

Vedvik etterlyste ærlighet, handling og forutsigbarhet og fokuserte blant annet på strømprisen – som han mener enkelt kan kontrolleres av politikere.

Inspirerende

– Det er både gøy og inspirerende å se at det hjelper å engasjere seg. Jeg er veldig takknemlig for at finansministeren tar seg tid til å lytte til oss arbeidere, sier Vedvik som til daglig jobber som skipsmotormekaniker i Redningsselskapet.

Overfor Vedum påpeker Vedvik at folk ikke trenger midlertidig strømstøtte, men forutsigbarhet og stabile strømpriser over tid.

Løsningen på det er, etter hans mening, at staten ikke skal ha himmelhøye inntekter på strømmen, for så å gi strømstøtte. Han vil heller at statens strøminntekter skal være lavere og gi lavere strømpriser til folk.

Rundt familien Vedviks kjøkkenbord var Vedum tydelig på at strømstøtten vil bestå, så lenge han sitter i posisjon og at det gir forutsigbarhet.

Blottet familieøkonomien

Vedvik og kona har tre barn. Han har tidligere vært åpen om familieøkonomiens utfordringer når renteutgifter, høyere strøm og-matvarepriser har økt.

I flere nyhetsreportasjer, leserinnlegg og to ganger på NRK Debatten, har han engasjert seg og påpekt det mange vanlige folk sliter med.

Da er det ekstra stas at selveste finansministeren tar seg tid til et hjemmebesøk for å lytte til en «helt vanlig arbeidskar», mener Vedvik.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk komme hjem til Håvard. Det viktigste med dette møtet er å fange opp ting og lære hva det er som opptar folk. Håvard Vedviks økonomi representerer den jevne nordmannen, som har en inntekt mellom 400.000 og 700.000 kroner, så det er fint å få et innblikk i hvordan politikken påvirker folk, sier Vedum, som kom med en god nyhet:

Regjeringen har nemlig gjort et konkret grep som har gjort økonomien til Vedvik bedre. Det såkalte brakkefradraget, som i Vedviks tilfelle gir mulighet for 32.000 i avskriving på skatten, gir 7000 kroner rett tilbake i lommeboka.

Det var en lyttende statsråd på hjemmebesøk, og Vedvik fikk påpekt at distansekravet i sjømannsskatten må bort. (Tri Nguyen Dinh/FriFagbevegelse)

Fem år etter at den forrige regjeringa strammet inn på ordningen for pendlere som bor på brakke, gir Støre-regjeringa en skattelette til arbeidsfolk som er mye borte fra hjemmet.

Fra og med i år kan arbeidere som bor i såkalte brakker med kokemuligheter, slik som Vedvik, få igjen skattepenger.

– Dette er gode nyheter for meg og andre sjøfolk som bor på denne måten. Det er riktig at vi får en kompensasjon for å være så mye borte fra familie og venner. Det er prisverdig at Vedum tar grep, sier Vedvik.

Direkte effekt

– Dette skattegrepet er målretta og det er ålreit å se hvordan dette brakkefradraget helt konkret har betydning for folk. Ordningen skal gjøre det litt gunstigere for arbeidsfolk som må pendle og være mye borte hjemmefra. Det er en ekstra utfordring å bo på en brakke i så lange perioder, sier Slagsvold Vedum.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg ser at målrettet arbeid gir en direkte effekt for sjøfolk som meg. Dette brakkefradraget kan også hjelpe på rekrutteringen til RS som ikke er lønnsledende med innsamlede midler. Da er det viktig at kjøpekraften vår økes der den kan økes, mener Vedvik.

Distansekravet må bort

Han benyttet det storfine besøket til å gjøre finansminister Vedum oppmerksom på en annen kampsak for sjøfolk; Nemlig distansekravet som ligger i dagens sjømannskatt.

Norske fartøy har i dag et distansekrav på 30 nautiske mil for at de ansatte kan motta sjømannsfradrag. Dette kravet vil Vedvik ha bort, slik at mange sjøfolk som jobber langs kysten, slike som han selv, får en gunstigere skatteavtale.

– Distansekravet skal vi se nærmere på før vi konkluderer. Vi har først og fremst vært opptatt av å ta vare på sjømannsfradraget og sikre det, og sikre norsk maritim næring, svarer Vedum.

– Jeg håper så inderlig at han får gjort noe med dette, og det fikk jeg adressert i dag. Og jeg skal presse på der jeg kan for å holde saken varm. Hvis dette kravet endrer seg til neste år, så skal jeg, i all ydmykhet, ta min del av æren for det, smiler Vedvik med et glimt i øyet.

