Id-feiring i Oslo: – Alle i gata er hyggelige mot hverandre

– Det beste med Id er den gode maten, å gå i moskeen, alle smilene og kjærligheten, og det kunne pynte seg, sier Ruqia Shiva (38) til Dagsavisen.

Hun har tatt med seg døtrene Hariwa Brakat (15), Bresjna Brakat (8) og deres venninne Leah Merusinge (15) for å feire høytiden i hovedstaden.

– Og familie og venner. Bare det at alle i gata er hyggelige mot hverandre og hilser, sier Hariwa Brakat.

Dagsavisen møter dem på Grønland i Oslo fredag formiddag. Gradestokken nærmer seg 20, og himmelen er blå. I delbydelen der flere av byens moskeer holder til, er det mange som er kledd i festdrakter, og flere restauranter er fulle.

Familie i sentrum

Id al-fitr kan oversettes til «fastebrytingsfesten», og er en religiøs fest som feires av muslimer for å markere at fastemåneden Ramadan er over. Mange omtaler Id al-fitr som «lille id». I tillegg feiers «id al-adha» anses som den største høytiden i islam.

– Hva må man ha for å få en god feiring?

– Familie! sier Bresjna Brakat (8).

Det er resten av gjengen enig i.

– Menneskene rundt deg er viktig. Man skal ikke være alene på Id, sier mamma Ruqia Shiva.

– Og fint vær har også mye å si. Det har vi vært veldig heldige med i år, sier storesøster Hariwa Brakat.

Får skolefri

Barn som skal feire id har rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helligdager. Også arbeidstakere har rett til permisjon ved religiøse høytider i inntil to dager.

Disse to fridagene for feiring av religiøse høytider er i utgangspunktet uten lønn, men det skal likevel ikke trekkes lønn for fridagene. Arbeidsgiver kan imidlertid kreve at de to dagene jobbes inn igjen senere.

I ramadan understrekes betydningen av fellesskap og solidaritet, tålmodighet og selvbeherskelse, og de troende oppfordres til å strebe etter det gode, avstå fra all strid og ufred og konsentrere seg om åndelig fordypelse, skriver store norske leksikon.

– Du får kjenne litt på kroppen hvor hardt de fattige har det. Det er mange folk i fattige land rundt oss som ikke har mye å spise. Under ramadan opplever du for en kort periode hvordan de har det. Det får deg til å stoppe opp, og bli bevisst. Det setter jeg pris på. Den verste delen av Ramadan er å jobbe når du er tørst, sier Ruqia Shiva.

Hun får støtte fra datteren.

– Det er ikke så vanskelig å avstå fra mat. Det er tørsten som er verst! sier Hariwa Brakat.

Anbefaler halv dag

Romania (23), ønsker ikke å ha etternavnet sitt på trykk, men sier til Dagsavisen at hun gleder seg til å feire helligdagen med familien.

– Hva er det beste med id?

– Menneskene rundt oss. Å være med folk man er glad i. Glede seg, spise masse god mat. og bare kose seg masse! sier hun.

– Hva skal til for at du får ordentlig eid-følelse?

– Det får jeg når jeg kler på meg det nye antrekket mitt. Og egentlig når jeg kjøper inn et antrekk et par uker i forveien, og når jeg gjør meg klar – som når jeg tar på meg henna. Jeg setter veldig pris på å kunne pynte meg ordentlig, og være med familien. Da får jeg veldig eid-følelse, sier 23-åringen.

– Hva er det beste og verste med Ramadan?

– Det beste er troen. Du kommer nærmere Allah, og kjenner på tilgivelse. Du lærer å kjenne på andres smerte, og masse takknemlighet . Det eneste kjipe er at hverdagen fortsetter som før. Du må fortsatt gå på skole og delta i undervisning. Men det er flere fordeler enn ulemper, sier hun.

– Vil du anbefale de som ikke har prøvd å faste, å prøve det?

– Jeg vil anbefale å starte med en halvdag. Det gjorde jeg når jeg var liten. Spis frokost, og fast til solnedgang når du kommer hjem fra jobb for eksempel. Det er en god start. Det er viktig å lese seg opp og forstå hva det innebærer, sier hun.

Romasia (23) gleder seg til å feire id i Oslo. (Hennika Lillo-Stenberg)

– Vær god mot alle

Også Amrullah (25) har tatt turen til Grønland for å feire Id med venner.

– Hva skal til for en god feiring?

– God mat og tradisjonelle afghanske klær. På id blir jeg minnet på å være god mot alle jeg møter, alltid.

– Hva er det beste med ramadan?

– Det er bare en måned i året, så det gjør det veldig spesielt. Under Ramadan ber fem ganger om dagen, og jeg merker at det føles bra.

Amrullah (25) sier han føler seg veldig bra etter en måned med Ramadan. (Hennika Lillo-Stenberg)

