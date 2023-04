Trump-motstandere har gitt opp

Enkelte såkalte «Never Trumpers», republikanere som ønsker en annen enn Trump til å stille ved neste presidentvalg, har gitt opp, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Hvis vi kunne hindre at Trump blir nominert, ville vi gjort det. Men han kommer til å bli kandidaten, sier Reed Galen til nyhetsbyrået. Han er medstifter av The Lincoln Project, en gruppe anti-Trump-republikanere og tidligere republikanere.

De har en stund satt sin lit til Ron DeSantis, som er den republikaneren som ser ut til å ha størst sjanse mot Trump i det republikanske løpet, men som ennå ikke har kunngjort at han stiller. Det har likevel lenge vært spekulert på at Florida-guvernøren lanserer seg selv om kandidat i løpet av denne våren eller forsommeren.

Men i det siste har det ikke sett like lyst ut for DeSantis, og nå tror altså mange at Trump kommer til å trekke det lengste strået blant republikanerne nok en gang, og bli partiets kandidat før 2024.

Leder kraftig

Ron DeSantis fikk særlig vind i seilene etter mellomvalget i november, da han gjorde et brakvalg og ble gjenvalgt som Florida-guvernør, mer enn 20 prosentpoeng foran den demokratiske utfordreren. Samtidig fikk Trump et tilbakeslag ved at mange kandidater han hadde støttet, tapte. Dermed var det mange som lurte på om det lå an til at Trump kunne bli skubbet ut.

Men etter hvert har Trump hatt svært gode målinger blant republikanske velgere. På en nasjonal oversikt hos nettsiden FiveThirtyEight i april får Trump dobbelt så stor støtte som DeSantis blant republikanske velgere: Trump får 49,3 prosent og DeSantis 26,2 prosent. Nikki Haley, som i likhet med Trump offisielt har kastet seg inn i racet, får 4,3 prosent. Mike Pence, som ikke har lansert seg selv, havner på 5,8 prosent.

Rettssaken som er igangsatt mot Trump, har ikke svekket ham blant egne velgere – tvert imot. Tiltalen dreier seg om utbetalinger Trump skal ha gjort til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, kjent under artistnavnet Stormy Daniels, for at hun ikke skulle fortelle om et forhold de hadde hatt. På målinger etter tiltalen blant republikanske velgere har Trump økt ledelsen over andre potensielle republikanske kandidater.

Trump leder også kraftig når det gjelder offisielle støtteerklæringer blant partifeller, både i antall og i tyngden fra støttespillerne, ifølge en oversikt fra FiveThirtyEight. Det har historisk vist seg at støtteerklæringer tidlig i prosessen kan være en indikator for hvem som vinner.

Masse tid

Ron DeSantis har fått mye oppmerksomhet for flere saker i det siste der han har gått i bresjen for en kulturkrig. Blant annet har han nettopp signert et forbud mot abort etter seks uker i Florida. Han har også en pågående feide med det mektige Disney-konsernet, som har fornøyelsespark i Florida. I tillegg har han forsøkt å fjerne visse bøker som omtaler LGBTQ-saker fra skoler i Florida. Selv om disse sakene sanker stor støtte hos mange republikanske velgere, har det også støtt støttespillere vekk fra ham.

En pengegiver har sagt at han har satt på vent planer om å støtte DeSantis, på grunn av abort og bokforbud-sakene.

Men det understrekes at det er tidlig i løpet – det er ett og et halvt år til neste presidentvalg, som holdes i november 2024. Ron DeSantis har ikke engang lansert sitt kandidatur ennå.

– DeSantis har masse tid til å rette opp, sier Doug Heye, en republikansk strateg, til Reuters.

