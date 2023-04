Lavmælt luksus: veldig dyrt og litt kjedelig

Kall det «stille luksus», «skjult rikdom» eller den mest stumpe, «lavmælt riking» – Trenden oppsummeres kanskje aller best som en stil for de få innvidde. Eller alternativt: de som liker å kle seg dyrt og litt kjedelig. Tenk deg de største merkevarene, men helt uten logoer. Og det er hele poenget.

Gammel tradisjonsstil

For de aller rikeste og aspirerende rikinger har logo-fri mote med overdimensjonerte prislapper alltid vært en greie. Nå er det også på vei for full fart tilbake i motebildet, ledet an av Hollywoods såkalte nepo-babies og Goop-millionær Gwyneth Paltrow. Sistnevntes Prada-antrekk, luksuriøse kasjmirgensere og Celine-støvletter som hun bar under rettssaken i Utah nylig er et glitrende eksempel. De nøytralt nedtonede designerplaggene i hennes stilrene, logoløse, veldig dyre garderobe var lett gjenkjennelige blant de som kan luksusmotebransjen godt.

Fashion-Quiet Luxury Gwyneth Paltrows klassiske stil karakteriseres som stillferdig og kostbar luksus. (Rick Bowmer/AP)

Ifølge Time Magazine har denne kostbare stilen røtter så langt tilbake som til de amerikanske industrialistene i gullalderen på 1800-tallet og Frankrike på 1700-tallet. Og dagens luksusforhandlerne tar dette til etterretning, i likhet med flere designere som ønsker å fange – ikke bare de rike – men også deres wannabes.

[ Nabovarsel fra John Lydon: – Dra til helvete og hold kjeft ]

Gwyneth-looken

Så hva trenger du om du vil kle deg stillferdig og dyrt? Jo, et par marineblå bukser, en hvit button-down skjorte av god kvalitet, topped med en kashmirfrakk med klassisk snitt. Eventuelt et enkelt svart skjørt og en genser som tilfeldigvis er fra motehuset Prada. Også de nøytrale antrekkene f som Cate Blanchett hadde på seg i filmen «Tàr» er klassisk stille luksus til inspirasjon. Ingen vil legge så mye merke til deg, bortsett fra motens indre krets – for her er det ikke en logo i sikte.

Når du vet, så vet du, og det er på en måte poenget. — Robert Burke, luksusekspert

– Når du vet, så vet du, og det er på en måte poenget, sier Robert Burke, en konsulent innen luksusdetaljhandel til Time Magazine.

– Menneskene de bryr seg om, menneskene de omgås vet nøyaktig hva de har på seg. Og disse folka er de eneste som betyr noe for dem.

[ Hvorfor får katten kreft, men ikke hvalen? Nå tror forskere de har svaret ]

Basisvarer

For merkevarebutikker som har solgt basisvarer som bukser, dresser og kasjmirgensere i flere tiår, handler trenden for det meste om å fremheve standardsortimentet, og anta at kundene vil se sammenhengen med stille luksus på egen hånd, melder motenettstedet Business of Fashion.

Massemarkedskjedene derimot, må gjøre litt mer arbeid; Banana Republic for eksempel må legge vekt på at de selger dresser laget i italienske fabrikker, en kvalitet de deler med luksusmerker som Brunello Cucinelli.

[ Oslo vil ekspropriere Bækkelagets hall ]

[ Ser en trend i skreifisket han ikke liker. Nå sjekker forskere ut om det stemmer ]