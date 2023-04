Nabovarsel fra John Lydon: – Dra til helvete og hold kjeft

Den tidligere Sex Pistols-frontmannen John Lydon (67), tidligere kjent under artistnavnet Johnny Rotten, er kjent for sin frittalende stil. Nå ber han hertugparet slutte å sutre, og aller helst flytte. Nå har han ifølge den britiske avisen The Mirror oppfordret dem til å «fuck off» og legge kjendislivet bak seg dersom de genuint ønsker å ha et normalt privatliv.

– Hvis du vil være normal og utenfor kongefamilien så dra til helvete. Bare dra til helvete og hold kjeft! sier Lydon.

– Hvis du vil være normal og utenfor kongefamilien så dra til helvete.

Kom dere vekk

Harry og Meghan flyttet til Montecito, California, bare noen få måneder etter at de trakk seg tilbake fra kongefamilien og teller nå John blant sine berømte naboer. Lydion mener at dersom ølnsket er å komme seg unna offentlighetens nådeløse søkelys er det helt uproblematisk å få til, at det bare er å begynne å leve som helt vanlige folk uten privilegier.

– Vi har alle måttet ta kjipe beslutninger og forlate noe vi så ikke fungerte. Selv gjorde jeg det da jeg forlot Sex Pistols og det samme med bandet mitt Pil fordi situasjonen var uholdbar. Hvis det var dette som var deres dilemma, så vær så snill å kom dere vekk, ok? Vi ville alle elske dere for det, uttalte punklegenden under et intervju med The Telegraph nylig.

I intervjuet snakket han også rørende om kona Nora som har fått alzheimer, og om den nylig avdøde moteskaperen Vivienne Westwood. Men, hissigst uttalte han seg altså om Meghan og Harry.

Kritisk til bok

Den frittalende Lydon tror imidlertid ikke at hertugparet vil forsvinne inn i anonymiteten med det første. Lydon, som selv er kjent for å skrive utleverende memoarer, som boka «Anger Is An Energy» kritiserte også Harrys utleverende memoarer «Spare», som han ifølge The Telegraph syntes var slem mot familie og venner. I en rasende rant hevdet han at han synes paret er ondskapsfullt og antydet at Harry og Meghan vil bli elsket dersom de peller seg vekk og forsvinner fra rampelyset.

