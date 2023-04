Oslo vil ekspropriere Bækkelagets hall: – Smerter klubben vår voldsomt

«Varsel om ekspropriasjon etter oreigningslovas § 2 første ledd nr. 3»

Det er overskrifta på brevet Pål Trælvik fikk dumpende ned i postkassa rett før påske. Trælvik er daglig leder i Bækkelagets Sportsklub (BSK), og har ansvaret for barn og ungdom som driver alt fra fotball og håndball, via friidrett, innebandy og orientering, til ski og turn.

Men det vi kanskje husker klubben best for er to ting: Fotballturneringa Norway Cup, og håndball. Bækkelagets damelag herja både i Norge og i verden på slutten av nittitallet. Med Anja Andersen, verdens beste håndballspiller, og trenerlegenden Frode Kyvåg på benken, vant laget cupvinnercupen to år på rad. Hjemmebanen var Bækkelagshallen. Den som Oslo kommune nå vil ta fra klubben.

Årsaken er behovet for barneskole. Hallen ligger vegg i vegg med yrkesskolen Holtet VGS. Det er trangt om plassen på både Bekkelaget skole og Ekeberg, som begge ligger i nærheten. Nå vil det rødgrønne byrådet kaste ut Holtet og bygge barneskole der i stedet. Da må de også rive håndballhallen. Men BSK har ikke noe annet sted å dra.

10 millioner kroner

I fjor prøvde kommunen å kjøpe den 1,750 kvadratmeter store tomta fra BSK. Da ville kommunen, ifølge BSK, betale rundt 10 millioner kroner. Det kan man få en ålreit fireroms leilighet for, i området. Men neppe en ny håndballhall.

– Det er jo trist. Vi hadde håpet i det lengste at hallen kunne bli stående. Dette har vært arnestedet for klubben siden 79. Tusen barn og unge bruker den hver uke, forteller BSK-sjef Pål Trælvik.

Norway Cup 2019 Pål Trælvik i BSK. Her på Norway Cup, klubbens største og viktigste enkeltarrangement. (Trond Reidar Teigen/NTB)

– Dette er jo kritisk for en idrettsforening. Hvordan i all verden skal vi nå gi et tilbud til 6-7-8-9-åringer, legger han til.

Han forteller at flerbrukshallene i Oslo allerede er overfylt. Og at de egentlig hadde trengt fem spilleflater hver time hele uka. I stedet kan de nå miste den ene de har.

– Dette er ikke noe hyggelig. Det smerter klubben vår voldsomt, sier Trælvik.

Bygget som erstatning for Bekkern

Hallen ble bygget i 1979, for penger klubben fikk i en lignende situasjon. Klubben eide nemlig Bekkelagsbakkene, populært kalt Bekkern, et skihoppanlegg nedenfor Lambertseter. På 70-tallet ble E6 bygget i unnarennet, og for erstatningspengene fikk klubben råd til å bygge Bækkelagshallen. Denne gangen ser det altså ikke ut til at erstatningen blir like god.

– Hallen duger jo til formålet. Det er ingen som kommer på håndballtrening og klager på litt flass i malingen oppunder taket, sier Trælvik.

I dag rommer hallen blant annet 850 håndballspillende barn og unge og omtrent 170 innebandyspillere.

Kan koste kvart milliard

– Men hvis kommunen trenger tomta til skole, hva burde de gjort, da?

– Kommunen kunne jo kjøpt en ny 1750 kvadratmeter stor tomt og bygget en ny hall med plass til 750 tilskuere, møterom, kiosk og treningsrom til oss. Men det tror jeg kommunen vil si at ikke er så lett å få til, sier han.

– Men å sette 6-åringer i en bil og kjøre dem til andre sida av byen. Det er jo uforsvarlig, sier han.

Her tar de hallen fra et idrettslag. Det er jo noe litt annet enn å ta det fra en eiendomsinvestor.

– Eiendoms og byfornyelsesetaten mener det er verdt 10 millioner. Men vi får jo ikke bygget en ny hall for ti millioner.

I stedet anslår han at en ny hall i nærområdet, inkludert innkjøp av tomt, vil koste rundt en kvart milliard kroner.

Sisyfos og Kafka

Et par steinkast nærmere sentrum, i Ekeberghallen, finnes en mulig løsning. Der har Bækkelaget, sammen med Oslo Idrettskrets, et stort prosjekt på gang, som tidligere er omtalt mange ganger i Dagsavisen. De vil bygge et nytt prosjekt i tilknytning til hallen, som skal bestå av både flerbrukshaller og en videregående skole. Hvis det prosjektet blir noe av, kan Bækkelaget flytte dit, og alle være nogen lunde glade. Problemet er bare at Oslo kommune ikke vil gi prosjektet lånegarantien som skal til.

Dermed kan Bækkelaget bli stående uten ny hall. Og uten den gamle.

Bækkelaget og Oslo Idrettskrets vil bygge et stort idretts- og skolebygg rundt Ekeberghallen. Dette er en arkitektskisse av prosjektet. (Backe)

Trælvik bekrefter at han ville hatt skuldrene litt lavere om planen for den nye hallen var i orden. Likevel har han fortsatt tro på at Campus Ekeberg, som Ekeberghall-prosjektet kalles, skal gå i orden, og at BSK-ungene fortsatt har framtid i nabolaget.

– Jeg er jo født optimist, men vi har gått mange runder nå. Det er litt Sisyfos og Kafka i kombinasjon, dette. Men hvis man får et vedtak om dette nå i juni, så er vi klare til skolestart 2027, sier han.

Byråden: Vil finne løsning

– Barn på Bækkelaget skal fortsatt kunne spille håndball, det er viktig for meg, skriver idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) i en e-post til Dagsavisen.

Han forteller at planen er å bygge en ny idrettshall i den nye skolen, men mindre.

Omar Samy Gamal (SV) er idrettsbyråd i Oslo. (Aslak Borgersrud)

– Holtet barneskole skal være klar til skolestart i 2027 og trenger en ny idrettshall som må fylle litt andre krav enn dagens hall. Det har ligget i kortene siden skolen ble vedtatt i 2018 at Bækkelagshallen blir erstattet av en ny hall som idretten kan benytte på kveldstid og i helgene, skriver han.

Likevel vil den nye hallen bli mindre.

– Den nye hallen får ikke plass til en håndballflate, så dette er noe vi må se etter løsninger på sammen med klubben, skriver Samy Gamal.

