Whiskysvindleren rundlurte pensjonister for 140 millioner kroner

Casey Alexander (26) er opprinnelig fra Storbritannia, men som hadde sin base i Ohio i USA, risikerer nå opptil 20 års fengsel for å ha svindlet en rekke pensjonister rundt omkring i hele verden. Det melder Daily Mail.

I en glamorøs reklamefilm i landlige omgivelser og med en Land Rover overbeviste han flere til å gi fra seg sine sparepenger for å investere i Vintage Whisky. Dette er et firma han selv sier består av verdier som ærlighet og integritet, samtidig som at han lover gode penger ved å investere i whiskyen.

Slik har han svindlet 150 mennesker og lurt til seg 140 millioner kroner.

Her kan du se videoen som gjorde at flere gikk fem på:

Sønnen til en av ofrene tok kontakt med FBI, noe som utløste en internasjonal etterforskning.

Forrige uke dukket Alexander opp i retten i USA og innrømmet å ha gjennomført den største whiskysvindelen verden noensinne har sett. Han innrømmet også at han har brukt aggressive og villedende taktikker, og slik klart å svindle 13 millioner dollar fra de 150 investorene.

Selv om FBI har klart å stanse Alexander, melder flere eksperter at de er redde for at lignende svindel skal øke. Det mangler nemlig regulering av markedet for whiskyfat, og derfor kan flere bli et lett bytte for svindlere.

– Min bekymring er at folk feilaktig har blitt solgt en bestemt type whisky som de ikke er klar over, og at det sanne navnet ikke står på papirene, sier konsulent og megler Blair Bowman.

Eldre mer utsatt

Casey Alexander fra Stoke Newington i London risikere nå opptil 20 års fengsel. (Skjermdump/ Daily Mail)

Svindel mot eldre er et økende problem også i Europa, ifølge Europol. Økokrim bekrefter også overfor Vi.no at eldre i Norge er svindelutsatt.

Dagsavisen har tidligere avslørt at mennesker med flerkulturell bakgrunn også er en utsatt gruppe. For ett år siden ble en mann i 40-årene tiltalt for å ha tilbudt sine ofre hjelp til å søke lån, og dermed forledet dem til å gi ham deres bankbrikke og personopplysninger.

Tiltalte tok opp lån og kredittkortgjeld på navnet deres, og pengene brukte han til egne formål. Slik svindlet han ifølge tiltalen 12 personer fra Østlandet fra 2017 til 2020 og lurte til seg tolv millioner kroner.

Nå er vedkommende internasjonalt etterlyst.

