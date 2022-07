Skal ha svindlet innvandrere for over 12 millioner – nå er mannen internasjonalt etterlyst

Mannen, som er i 40-årene fra Oslo, er tiltalt for å ha svindlet 12 privatpersoner for rundt 12,5 millioner kroner. Han forsvant like før rettssaken, som skulle starte i slutten av april i år.

Han skal ifølge tiltalen ha tilbudt sine ofre hjelp til å søke lån og dermed forledet dem til å gi ham deres bankbrikke og personopplysninger. Tiltalte skal ha tatt opp lån og kredittkortgjeld i navnet deres, og pengene skal han ha brukt til eget formål.

Ofrene var hovedsakelig innvandrere som hadde lite kjennskap til hvordan banksystemet i Norge fungerte.

Det bekrefter politiadvokat og aktor Fredrik Krokaas.

Aktor og politiadvokat, Fredrik Krokaas sier at politiet oppfatter det slik at tiltalte har kommet i kontakt med ofrene via bekjentskap. (Hina Aslam)

– Vanskeligere hvis han forlater Europa

Nå har politiadvokaten iverksatt en internasjonal etterlysning av vedkommende i håp om å få tak i ham.

– Hvor effektiv er en internasjonal etterlysning?

– Det betyr jo at hvis vedkommende kommer i kontakt med myndigheter i andre land så kan han bli tatt. Men kommer han seg ut av Europa og til andre land som ikke har for eksempel en utleveringsavtale med Norge, så gjør det ting enda vanskeligere, sier han og legger til at det finnes andre måter på å intensivere jakten på personer som er internasjonal etterlyst, men at det er forbeholdt de mest alvorlige sakene.

– Han skulle i retten i april. Hvorfor har det tatt så lang tid å få plass en internasjonal etterlysning?

– Her må man ta store sikkerhetsmessige hensyn. Det å etterlyse noen internasjonalt er en inngripende handling. Derfor er det viktig å ta alle hensyn, og så må dette gjennom flere instanser før det iverksettes, sier han.

Skal ha svindlet innvandrere for 12,5 millioner kroner. «Christoffer» og «Marina» kom som arbeidsinnvandrere i håp om skape seg en bedre fremtid. (Hina Aslam)

Fikk boligdrømmen knust

Tidligere har Dagsavisen Fremtiden skrevet om «Marina» og «Christoffer» som betaler 24.000 kroner i måneden på et lån som de aldri fikk benyttet seg av.

Begge kom som arbeidsinnvandrere. De lyktes med å få jobb, og neste drøm ble egen bolig.

– En familievenn, som selv var innvandrer, fortalte at man trenger egenkapital for å kjøpe hus. I løpet av tre år klarte vi å spare opp 500.000. Vi levde ikke akkurat et luksusliv, og det ble mye overtid uten penger til ferie eller annen kos, har «Marina» tidligere fortalt til Dagsavisen Fremtiden.

Marina og Christoffer, som mener tiltalte har svindlet dem for nesten to millioner kroner, valgte å samarbeide med politiet. Og i 2018 ble mannen pågrepet.

– Det var første saken vi var borti, og da visste vi ikke alvorlighetsgraden og hvor omfattende saken var, sier Krokaas.

Etter pågripelsen mottok politiet ytterligere anmeldelser, som altså resulterte i en tiltale mot mannen for å ha svindlet 12 personer.

– Hvordan har ofrene mottatt opplysningen om at han ikke lenger er i landet?

– De er lei seg, og mange av dem var klare for å se ham i retten, sier han.

– Hva skjer videre i saken nå?

– Nå blir det å vente dessverre, og håpe på at han dukker opp, sier politiadvokaten.

Drømmen om egen bolig kan «Marina» og «Christoffer» se langt etter nå, selv om begge jobber så er de det vanskelig økonomisk.

– Vi får hjelp fra familien vår i hjemlandet. De sender oss mat og penger, men det er ikke slik det skal være. Det er jo vi som skal hjelpe dem, fortalte «Marina» fortvilet i intervjuet med Dagsavisen Fremtiden tidligere i år.

– Jeg stusser over systemet i Norge . Før dette skjedde, tenkte vi at slikt ikke kan skje i Norge. Det var ingen som ga oss informasjon om hvordan ting fungerer her. Dro vi til banken, ble vi møtt med stengte dører og fikk beskjed om å legge inn en digital søknad. I hjemlandet mitt har vi ikke bankbrikke, alt blir betalt med kontanter, sa «Christoffer».

Forsvarer til den tiltalte, advokat Farid Bouras fra advokatfirmaet Elden skriver i en e-post at dialogen med klienten er underlagt taushetsplikt, slik at han er forhindret fra å gå i nærmere detalj om bakgrunnen for utsettelsen.

Farid Bouras fra advokatfirmaet Elden er forsvareren til den tiltalte. Foto: Erlend Aas / NTB (Erlend Aas/NTB)

