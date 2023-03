Mann dømt for å ha svindlet 94 år gammel kvinne for nær to millioner kroner

– Dette er en alvorlig sak, fordi det grove bedrageriet er rettet mot en eldre, sårbar og alderssvekket person, som fikk stor tiltro til mannen. Nettbedragerier har også blitt et økende samfunnsproblem, som særlig rammer privatpersoner, sier påtaleansvarlig Anne Allum i Økokrim i en pressemelding.

Det var E24 som først omtalte dommen.

Kvinnen var først blitt svindlet for 17 millioner kroner i en annen sak da mannen tilbød seg å hjelpe henne med å skaffe pengene tilbake. Mannen opplyste til kvinnen og hennes advokat at han reiste gjentatte ganger til USA for å jobbe med å få tilbake pengene hennes. Kvinnen betalte mannen til sammen 1,9 millioner kroner for dette arbeidet.

Retten kom fram til at mannen riktignok hadde reist til USA åtte ganger, men at han skal ha brukt minimalt med tid på oppdraget. Isteden skal han ha dyrket sin interesse for gamle, amerikanske biler, og han kjøpte og importerte to biler fra USA til Norge.

Mannen ble også dømt for å ha lurt folk i forbindelse med salg av gravemaskiner og en lastebil. Kjøperne overførte pengene, men så aldri noe til kjøretøyene de trodde de kjøpte.

62-åringen nektet straffskyld.