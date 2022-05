Skal ha svindlet innvandrere for 12 millioner - sporløst forsvunnet

En mann i 40-årene fra Oslo er tiltalt for å ha svindlet privatpersoner for rundt 12,5 millioner kroner.

Kjennetegn på hans ofre er at de fleste av dem er innvandrere som har lite kunnskap om hvordan banksystemet i Norge fungerer, forteller politiet.

Nå sitter «Marina» og «Christoffer» igjen og betaler 24.000 kroner i måneden på et lån som de aldri fikk benyttet seg av.

Mannen skal ifølge tiltalen ha tilbudt sine ofre hjelp til å søke lån og dermed forledet dem til å gi ham deres bankbrikke og personopplysninger. Tiltalte tok opp lån og kredittkortgjeld på deres navn, og pengene brukte han til egne formål.

Slik svindlet han 12 personer fra Østlandet fra 2017 til 2020.

«Christoffer» og «Marina» kom som arbeidsinnvandrere i håp om skape seg en bedre fremtid i Norge. Ifølge svindel-tiltalen stolte de på feil mann. (Hina Aslam)

Ønsket å kjøpe hus

Dagsavisen Fremtiden har snakket med flere av mannens angivelige ofre, men to av dem velger å fortelle historien til Dagsavisen Fremtiden for å advare andre. I frykt for egen sikkerhet ønsker de å være anonyme. Derfor kaller vi dem for «Christoffer» og «Marina».

Begge kom til Norge i 2016 som arbeidsinnvandrere, og etablerte seg på Østlandet. Der fikk de raskt fast jobb, og jobbet for å kunne kjøpe et hus sammen.

– En familievenn, som var selv innvandrer, fortalte at man trenger egenkapital for å kjøpe hus. I løpet av tre år klarte vi å spare opp 500.000. Vi levde ikke akkurat et luksusliv, og det ble mye overtid uten penger til ferie eller annet kos, forteller «Marina».

Familievennen ble en slags rådgiver, og hjalp ekteparet med å dra til flere banker for å få boliglån. Samtidig snakket han om at han kjente en mann som har hjulpet mange med å få lån.

Paret var på flere visninger sammen, mens de ventet på at lånesøknaden skulle gå gjennom.

[ Velger heller fengsel fremfor utvisning av familien: – Vi har ingenting å dra tilbake til ]

Evolve er et firma som tilbyr kontorer til leie. Den tiltalte skal ha leid kontor her, ifølge ofrene hans. (Privat)

Hadde kontor på fasjonabel strøk

Plutselig en dag ringte telefonen. Fra andre enden hører man en hyggelig stemme som spør om de trenger lån.

Mannen lovet lån på opptil fire millioner kroner, det eneste de trengte å gjøre var å møte ham på kontoret hans i Oslo.

De fikk beskjed om å ta med de tre siste lønnsslippene og bankbrikke.

«Christoffer» og «Marina» ankom kontoret i Nedre Slottsgate. Et fasjonabelt strøk, der man blant annet finner den eksklusive butikken Louis Vuitton.

De tok heisen opp til femte etasje der Evolve holder til. Evolve er et firma som tilbyr kontorer til leie, men det visste ikke paret.

På kontoret satt det tre personer, forteller de. De to andre snakket ikke mye, men begge kjente igjen den hyggelige stemmen fra telefonsamtalen.

– Det var jo naturlig å spørre om hvor han fikk nummeret mitt fra. Da svarte han bare at det var en venn av oss som sa at de trengte lån. Jeg stusset litt over det, men vi hadde jo vært i kontakt med flere og spurt om hvordan man kan få lån, så derfor tenkte jeg ikke mer over det, forteller «Marina».

Mannen lastet ned mobilbank for en av dem og fortalte at siden de begge hadde fast jobb, god inntekt, egenkapital og ingen inkassogjeld kunne de få lån.

– Vi ble kjempeglade, vi hadde jo jobbet så hardt med å få lån og tillot oss ikke noen goder mens vi sparte. Jeg var overlykkelig, forteller «Marina».

Begge ga fra seg bankbrikken. Mannen de hadde gitt alle opplysninger til opprettet en ny konto og ba dem overføre alle sparepengene der.

Mannen sa at det vil ta tre måneder før de fikk svar om lånesøknaden er godkjent. Han beholdt også bankbrikken deres.

[ Høyre vil hente inn pensjonerte politifolk for å få unna flyktningkøen ]

«Christoffer» og «Marina» betaler 24.000 kroner i måned på gjeld. (Hina Aslam)

Fikk overraskelse i posten

Dagene gikk og begge fikk en dårligere og dårligere følelse i magen. Mannen som hadde lovet dem lån var ikke like tilgjengelig som før.

– Jeg ringte og ringte og til slutt fikk vi avtalt et møte, men det var ikke på det fasjonable kontoret som sist gang. Avtalen var å møte ham utenfor operaen i Oslo. Han dukket opp og hadde med seg en annen person, og sa at han var veldig stresset og måtte dra fort og forsikret oss om at alt kommer til å gå bra, forteller «Marina».

Arbeidskolleger begynte merke at det var noe som plaget «Christoffer». Han har alltid vært sosial, men virket nå veldig stresset.

– Jeg valgte til slutt å fortelle hva som hadde skjedd til en kollega som også er fra hjemlandet mitt. Han var litt usikker på hvordan lånesystemet i Norge fungerte, men han sa til meg at vi bør ta bilder av mannen, forteller «Christoffer».

Han kontaktet «Marina» som skulle møte mannen den dagen, og hun fikk tatt bilder av ham

Noen dager etter, får de en ukjent regning i postkassen, dette blir en bekreftelse på at noe var galt.

[ Innvandringen økte igjen i 2021 ]

Samarbeidet med politiet

De bestemte seg for å dra til politiet og får sperret bankbrikken.

Han ringte meg flere ganger og var frustrert over hvorfor bankbrikken var sperret, forteller «Marina».

Hun latet som hun ikke visste hva som hadde skjedd.

Nå var paret klare til å samarbeide med politiet.

Planen ble å lure han hjem til «Marina», mens politiet sto klare for å arrestere han.

Dagsavisen Fremtiden har selv hørt samtalene som «Marina» tok opp for å lure mannen hjem til seg. Han var motvillig til å komme på besøk, men lot seg rive med da «Marina» sa at hun trengte hjelp til å fikse bankbrikken. Tre politibetjenter sto klare og fikk arrestert ham.

Dette skjedde i 2018.

Etter det har mannen ifølge tiltalen fortsatt å svindle privatpersoner på Østlandet.

Da han ble arrestert hadde mannen allerede tatt opp lån i «Christoffer» og «Marinas» navn. Lånet var på nesten to millioner kroner, i tillegg hadde han tatt alle sparepengene deres. Lånet som han tok opp, var fordelt i flere banker.

[ Flere kvinner i styre og ledelse – sterkest økning blant innvandrerkvinner ]

Får tilsendt matvarer fra hjemlandet

I fire år har «Marina» betalt rundt 10.000 kroner fra lønnen sin til gjeld og inkasso, og «Christoffer» betaler rundt 14.000 kroner i måneden.

De har lite igjen å rutte med, begge sier ja til all overtid de får.

– Vi får hjelp fra familien vår i hjemlandet. De sender oss mat og penger, men det er ikke slik det skal være. Det er jo vi som skal hjelpe dem, sier «Marina» fortvilet.

Hun har bare fortalt moren sin om det som har skjedd. I fire år har hun holdt det skjult for faren sin, fordi han er en hjertepasient.

– Jeg mistet jobben min fordi jeg klarte ikke å konsentrere meg lenger, forteller en gråtkvalt «Marina».

[ Frustrert over manglende flerkulturell kompetanse i skolen ]

Ønsker å se tiltalte i fengsel

Flere venner sa til paret at de kunne bare flytte til et annet land og prøve heller lykken der.

– Men vi er ikke slike mennesker. Vi skal være her til slutt, vi vil se at han blir dømt. I fire år har vi ventet og betalt for pengene som vi aldri hadde, sier hun.

– Jeg stusser over systemet i Norge nå. men før dette skjedde tenkte vi at slikt ikke kan skje i Norge. Det var ingen som ga oss informasjon om hvordan ting fungerer her. Dro vi til banken ble vi møtt med stengte dører og fikk beskjed om å legge en digital søknad. I hjemlandet mitt har vi ikke bankbrikke, alt blir betalt med kontanter, sier «Christoffer».

[ – Nei du kan ikke være Lucia. Du har ikke blondt hår ]

Farid Bouras fra advokatfirma Elden er forsvareren til den tiltalte. (Erlend Aas/NTB)

Lite kunnskap om banksystemet

I tillegg til å angivelig ha lurt flere personer skal den tiltalte ha utgitt seg for å være en annen person overfor bankinstitusjoner i Sandvika og Oslo. Lånene skal han ha overført til seg selv og andre personer.

Politiadvokat og aktor Fredrik Krokaas forteller at de fleste av ofrene til den tiltalte er innvandrere, en bakgrunn som han selv deler med dem.

– Ofrene hans er personer som har lite kunnskap om hvordan banksystemer i Norge fungerer. De fleste av ofrene har hatt ønske om å kjøpe seg bolig, og uheldigvis kommet i kontakt med tiltalte, forteller Krokaas.

– Hvordan har han kommet i kontakt med ofrene?

– Politiet oppfatter det slik at tiltalte har kommet i kontakt med ofrene via bekjentskap, sier han.

Saken skulle opp til retten den 25 april i år, men ble utsatt fordi forsvarer ikke fikk kontakt med klienten sin, opplyser politiadvokaten.

Forsvarer til den tiltalte, advokat Farid Bouras fra advokatfirma Elden, ønsker ikke å svare på flere av Dagsavisen Fremtidens spørsmål og skriver i en e-post at dialogen med klienten er underlagt taushetsplikt, slik at han er forhindret fra å gå i nærmere detalj om bakgrunnen for utsettelsen.

Vi har spurt både politiadvokaten og forsvarer om de mistenker at den tiltalte mannen har flyktet fra Norge, men dette ønsker ingen av dem å svare på. Politiadvokaten vil heller ikke svare på om de skal sende ut en internasjonal etterlysning.

[ – Mye av det jeg har gått gjennom har jeg ikke fortalt barna mine engang ]

Aktor og politiadvokat, Fredrik Krokaas, bekrefter at rettsaken mot den tiltalte er utsatt. (Hina Aslam )

– Arbeidsmiljøloven gjelder ikke arbeidsinnvandrere

Administrativ leder for Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Belinda de León, forteller at ikke er første gang hun har hørt at arbeidsinnvandrere blir utnyttet slik.

– Men det er nok det groveste eksemplet vi har hørt om, med tanke på beløpet, sier hun og legger til at de som kommer til Norge for å jobbe ofte mangler nettverk. I andre tilfeller har de arbeidsgivere som har mer kunnskap om systemet i Norge og dermed kan lett utnytte deres situasjon, sier hun og forteller videre om tilfeller der arbeidsgiver har tatt opp forbrukslån i andres navn.

Ifølge de León er arbeidsgiver ofte fra samme hjemland, og slik får de ekstra tillit til arbeidsgiver. Arbeidsgiver spiller ofte på at det er takket være han eller henne at de har fått lov til å jobbe i Norge.

– Det har blitt slik at i Norge gjelder liksom ikke arbeidsmiljøloven for arbeidsinnvandrere lenger. Hver dag får vi meldinger om at arbeidsmiljøloven ikke blir holdt.

Administrativ leder for Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Belinda de León sier at hver dag så hører hun om arbeidsinnvandrere som ikke får det de har krav på fra sin arbeidsgiver. (Privat)

[ Bedre integrering ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen