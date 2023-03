Bare nesten for Lyn: – Det er surt

GRORUD (Dagsavisen): «Hjemmelaget» ledet fortjent til pause etter at Anna Aahjem scoret sesongens første. Brann var langt under det nivået som er forventet av dem, men typisk nok for et mesterlag klarte de likevel å dra med seg alle tre poengene.

Burde hatt poeng

– Det er ergerlig og bittert, vi skulle hatt tre poeng, men det bikker i deres favør, sier Lyns målscorer Anna Aahjem til Dagsavisen etter kampen. Hun mener prestasjonen fortjente det. – Vi gjør en meget god kamp og har aldri spilt bedre mot Brann. Det må vi ta med oss, sier målscoreren.

Lyn-trener Oddbjørn Sindland sitter på noen av de samme følelsene.

– Det er surt at vi ikke får med oss noe i dag. Vi har en liten dårlig periode i andre omgang ellers er det jevnt og tidvis åpent. Vi må jobbe med å avgjøre disse kampene. Mot slutten får vi en god del gode situasjoner og får utnyttet styrkene til Birkelund og Skjelstad Jensen. Alle jobber mot det samme målet og vi skaper flere muligheter enn før vi la om. Jentene er forbanna over at vi ikke tar poeng i dag, sier Lyn-trener Oddbjørn Sindland til Dagsavisen.

[ Kapteinen scoret da Røa knuste Åsane borte i serieåpningen ]

Mye bra å bygge på

Det kom ikke noen utligning i sluttminuttene og da sitter Lyn igjen med ingenting. Sindland er likevel fornøyd med mye fra dagen. – Prestasjonen er solid. Vi er gode stort sett i hele kampen så det er veldig mye bra å bygge videre på, sier han.

Det var mye godt angrepsspill fra Lyn i premieren, ikke bare i sluttminuttene. – Vi tør å holde på ballen, skaper mye og spiller en god kamp. I vinter har vi tatt store steg i omstillingen fra lavt til høyt og i presspillet. Da tvinger vi dem til å gjøre feil da vi klarer å stå høyt. Alt i alt spiller gjør vi en veldig god start på sesongen, og selv om vi møter Brann skulle vi gjerne hatt tre poeng, sier Anna Aahjem.

I fjor ble hun lagets toppscorer og det ønsker hun naturligvis å bli i år også. – Det er deilig å åpne målkontoen. I fjor kom jeg opp i tosifra og det må jeg klare i år også. Helst skal jeg score i hver eneste kamp, sier Aahjem. Foreløpig er snittet på ett per kamp.

[ Overbevisende av et lekent KFUM-lag i Sverige: - Vi får til det vi trener på ]

Vil hjem i løpet av sesongen

Som i fjor er det Grorud som er Lyns hjem i starten av sesongen. I år har de mer erfaring med banen. Brann kom uten noen av sine mest sentrale spillere, likevel var den regjerende mesteren favoritter og man forventet en borteseier, men så lett skulle det ikke bli, for Lyn har gjort seg mer komfortable med banen på østkanten og ga fjorårets mester en ordentlig tøff oppgave. – Vi vil helst komme tilbake til Kringsjå i løpet av sesongen, men enn så lenge er vi her og må gjøre det beste ut av det, sier Aahjem.

– Det er deilig å åpne målkontoen, sier Anna Aahjem. Her ser vi hvor mye det betyr (Håvard Sollie)

Brann skuffet

Laget har mistet suksesstrener Tom Stenvoll fra i fjor, men en stor del av den suksessen lå i trenerne Oddbjørn Sindland, Mason Minister og Jørgen Reikerås. De skal bygge på den gode utviklingen fra fjoråret, derfor var det ingen store forandringer eller andre overraskelser i lagoppstillingen. 5-3-2 med Melgård og Closs på kantene. Anna Aahjem og Miriam Mjåseth som spisspar på topp.

Brann fikk etter hvert et lite spillemessig overtak, men var på ingen måte dominerende. Lyn hadde god kontroll i forsvar og lå kompakt med de to leddene sine. Én stor sjanse kom gjestene til i hele omgangen. Noen raske kombinasjoner endte med skudd fra distanse. Sandra Rød Ask var oppe med labben og fikk reddet skuddet via tverrliggeren.

[ Riiber til topps i Lahti: – Det kostet ]

Duell mellom 9-erne

Før den tid var Lyn best. Det oppsto tidlig en duell mellom lagenes nummer 9 på banen. Anna Aahjem, som har tatt over dette nummeret etter Cathinka Tandberg, mot Brann-stopper Amanda Frisbie. Disse ble sendt ut i flere løpedueller og etter hvert tilegnet Aahjem seg et overtak. Den første sjansen falt til henne, og den var stor. Hun løp fra Frisbie, men alene med Aurora Mikalsen gikk avslutningen rett på keeper.

– Anna spilte godt i dag og viser hvor stor trussel er når hun får ballen i bakrom, sier Sindland.

Det så ut til å bli målløst til pause etter én stor sjanse hver vei. Det var før Lyn kom inn i noen gode minutter sent i omgangen. De kom plutselig igjennom midtbaneleddet til Brann og ut på kantene. Emilie Closs rundlurte Nanne Ruuskanen og kunne vandre langt inn i feltet. Hun slo inn der Anna Aahjem var på tærne, kom foran stopperen sin og fikk satt inn ledelse med kneet. En ledelse som ingen kan si er ufortjent.

– Det var en ekstremt god energi i gruppa inn til pause. Men de var også fokusert og klare for en ny omgang, sier Sindland til klubbens egne nettsider.

Emilie Closs hevet blikket og fant Anna Aahjem inne i boksen. (Håvard Sollie)

Snudde kampen

Etter pause stokket Brann om på forsvaret og som forventet kom de ut med en helt ny energi. Men de fortsatte å gjøre feil, noe som ga Lyn sjansen med motstander i ubalanse. Det var nettopp det som skjedde rett før Brann utlignet. De ga vekk ballen på egen halvdel, men Aahjem fikk ikke pasningen forbi en Brann-bein. Lyn vant andreballen, men sendte en pasning rett i beina på Alyssa Walker som fikk avansere. Den engelske spissen satt ballen i hjørnet fra 16-meter.

Det var et minutt som endret denne kampen. Brann fikk en energiboost, mens Lyn fikk en knekk. Brann red på momentumet fra utligningen og vant alt av dueller. Det ga flere angrep og mye ettertrykk. Det ble også ledelse da Lyn ikke klarte å klarere en ball inne i eget felt. Nora Lie Eide sendte gjestene i føringen.

[ Overlegne Klæbo vant igjen i Lahti ]

Brann-kjøret fortsatte ikke

Mål preger kamper og med ledelse virket Brann komfortable. Lyn fikk noen rolige minutter og det gjorde nok at de summet seg. Kampbildet gikk på et vis tilbake til det vi så før Branns første scoring. Halvveis i andreomgang gjorde Lyn sitt første bytte for dagen. Trine Skjelstad Jensen kom inn, hun er tilbake i Lyn-drakta to år siden sist. Med sine 28 år er hun desidert eldst på laget (!). En rutine som er fint å ha i denne unge Lyn-troppen.

Med femten minutter igjen på klokka kom Brann nærme et tredje mål på hjørnespark. Den slapp Lyn unna med og det var viktig. Brann var alt annet enn trygge bakover i banen og inviterte Lyn inn på egen halvdel.

Hjemmelaget jaget scoring, Melgård og Jorde kom begge til skuddmuligheter, men den virkelig store sjansen lot vente på seg. Sindland sendte etter hvert høyvokste Josefine Birkelund inn på banen, hun har vært lenge ute med skade. Med Birkelund, Aahjem og senere også Trine Skjelstad Jensen på topp gjorde Sindland og co. et helhjertet forsøk på å få med seg noe fra sesongpremieren.

– Vi viser karakter da vi kommer inn igjen i kampen. Det er nesten vi får utligningen, sier Sindland.

Det skapte også det trykket de ønsket, bare det er sterkt i seg selv. Det ble mange innlegg mot Skjelstad Jensen og Birkelund, og noen skudd fra returrommet. Men marginene var på gjestenes side.

[ Weng sikret verdenscupen sammenlagt da Skistad vant sin fjerde sprint på rad ]

[ Lær av faren din, Sørloth! ]

---

Kampfakta

Toppserien runde 1, 25. mars 15:00

Lyn – Brann 1–2 (1–0)

Grorud match kunstgress, 315 tilskuere

Dommer: Henrikke Holm Nervik, Trygg/Lade SK

Mål: 1–0 Anna Aahjem (42.), 1–1 Alyssa Walker (54.), 1–2 Nora Lie Eide (56.)

Gule kort: Julie Jorde, Lyn. Amanda Frisbie, Brann.

Lyn (5-3-2):

Sandra Rød Ask – Kamilla Melgård (Selma Hernes fra 90.), Anna Palm, Maria Fink, Iselin Sandnes Olsen, Emilie Closs – Cornelia Fladberg, Julie Jorde, Kristin Holmen (Josefine Birkelund fra 79.) – Anna Aahjem, Miriam Mjåseth (Trine Skjelstad Jensen fra 67.)

---