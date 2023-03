Riiber skuffet i Lahti – bakpå før langrennet

Dermed greide ikke Riiber å fortsette den sterke formen i hoppbakken i Lahti. Nordmannen var overlegent best i fredagens provisoriske omgang og i lørdagens prøveomgang.

Estiske Kristjan Ilves hoppet hele 129,5 meter og går ut i ledelsen, 22 sekunder foran Riiber på tredjeplassen. Japanske Ryota Yamamoto er på plassen imellom.

Jens Lurås Oftebro fikk det i likhet med Riiber ikke helt til å stemme og landet etter 119 meter. Dermed starter han langrennet halvannet minutt bak teten.

Espen Andersen og Jørgen Graabak hoppet henholdsvis 118 og 122 meter og går ut nærmere to minutter bak Ilves.

Simen Tiller skuffet med et hopp på bare 112,5 meter. Det var halvmeteren lengre enn Andreas Skoglund, som med tyngre forhold la seg på plassen foran. Opp til ledelsen er det i overkant av to og et halvt minutt.

Espen Bjørnstad mislyktes i hoppbakken og går ut nærmere tre minutter bak ledelsen.

Langrennet går klokken 15.30.

I fredagens lagsprint endte Riiber og Graabak på andreplass bak Tyskland. Sesongens siste individuelle konkurranse går søndag.

