Sjåfør med 2,3 i promille skyldte alkohollukt på vaskemiddel

BERGEN (Dagsavisen): Nå har Hordaland tingrett dømt ham til betinget fengsel og bot.

Den 42 år gamle mannen hadde nettopp fått ny bil en høstdag i 2020, da naboen fant bilen stående midt i veien, bare noen meter fra mannens hus.

Undrende gikk naboen bort til bilen og så mannen sitte i dyp søvn i førersetet. Mellom bena sto en boks med Tuborg-øl. 42-åringen kviknet til da nabokvinnen banket på vinduet. Ustø kom han seg ut av bilen mens alkohollukten veltet mot naboen.

Kjørte hjem igjen

Samtidig som hun ringte politiet, satte mannen seg inn igjen bak rattet og kjørte bilen mot oppkjørselen sin. Det var tydelig at han hadde problemer med å styre, forklarte kvinnen for retten.

Etter 20 minutter kom en politipatrulje, som fikk fraktet med seg mannen til blodprøve. Resultatet fra den viste at han hadde en promille på 2,3 halvannen time etter kjøreturen.

I retten benektet 42-åringen at han hadde vært beruset under kjøringen. I stedet hevdet han at han hadde drukket en flaske med hjemmebrent i løpet av de 20 minuttene før politiet kom.

Skyldte på vaskeuhell

At naboen hadde kjent sterk alkohollukt forklarte han med at han tidligere på dagen hadde desinfisert sin nye bil. Mens han vasket ned setene, hadde flasken med desinfiseringsmiddel veltet, slik at hele bilen stinket alkohol. Ølboksen hun hadde sett mellom beina hans påsto han var en energidrikk.

Da retten ville vite hva hensikten med kjøreturen var, svarte 42-åringen at han i begeistring over sin nye bil ville kjøre de 100 meterne ned til postkassen. Underveis hadde han behov for å ta en «power-nap».

«Opplysningene fremstår som oppkonstruerte.» kommenterer retten i dommen, som heller la vekt på nabokvinnens forklaring og blodprøveanalysen.

– Svært lite sannsynlig

«Verdiene (...) viser at det har funnet sted et betydelig inntak av alkohol det siste halve døgnet før kjøring. (...) De anses også som svært lite sannsynlig å drikke seg opp til en promille på 2,3 på ca. 20 minutter.» heter det i dommen.

Retten dømte ham til 21 dagers betingte fengsel og 40.000 kroner i bot. Førerkortet mistet han den dagen han ble stoppet, men fikk det tilbake etter litt over to år.

