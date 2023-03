Kaosferie: Mistet flyet, bagasjen forsvant og hjemturen ble kansellert

BERGEN (Dagsavisen): Pilotstreiken fritar ikke SAS fra å utbetale erstatning til sine kunder, konkluderer Transportklagenemnda i en fersk avgjørelse.

Etter fjorårets kaossommer haglet det inn med klager fra passasjerer som fikk ferien sin ødelagt som følge av streiken. Blant dem var to bergensere som skulle på en 17 dager ferietur til Tyrkia.

Reisen startet bratt da de to møtte opp på Bergen lufthavn 25. juni i fjor. Der fikk de beskjed om at SAS-flyet deres til København var halvannen time forsinket, noe som ville medføre at de mistet transferflyet sitt fra København til Alanya, ifølge et vedtak i Transportklagenemnda.

Lettere stresset spurte bergenserne en SAS-ansatt ved gaten om råd. Vedkommende anbefalte dem å dra til København, slik at reisen deres fikk status som påbegynt. De ville da få booket om til første fly, uansett flyselskap, fortalte den ansatte. Det skulle imidlertid ikke bli så enkelt, oppdaget de da de kom til Kastrup.

For der var det komplett kaos som følge av pilotstreiken. Flere hundre mennesker sto i kø til SAS sitt kundesenter, med en estimert ventetid på fem timer.

Skulle vente fire dager

Bergenserne grep til telefonen i stedet og ringte kundeservice. De avviste at flybilletter kunne ombookes til andre selskaper, og ville ikke sende dem med et fly hos et konkurrerende flyselskap samme kveld. I stedet ble de tilbudt plass på et fly som skulle gå til Stockholm tre dager senere, og derfra til Alanya påfølgende dag.

De to turistene valgte da å kjøpe billettene hos det konkurrerende selskapet selv, og kom seg av gårde noen timer senere. Men det var uten mesteparten av bagasjen, for den hadde forsvunnet på veien til København.

Etter endt ferie var de to klare til å reise hjem igjen. Flyturen skulle gå fra Alanya via Stockholm og tilbake til Bergen. Men dagen før fikk de en nedslående melding fra SAS; flyet deres var kansellert og det var ingen ledige billetter før fem dager senere. Igjen nektet SAS å ombooke til et annet flyselskap som hadde ledige plasser.

Men bergenserne ville ikke vente, og krevde heller refusjon for billettene og fant et nytt fly.

Vant fram

Vel hjemme igjen klaget de SAS inn for Transportklagenemnda, med krav om tilbakebetaling av ekstrautgifter som nye flybilletter og transportkostnader.

Nemnda kom fram til at de to skulle kompenseres med 37.500 kroner for kaosferien, og påpeker i avgjørelsen «Nemnda minner om at retten til omruting inkluderer omruting med andre selskaper.»

Samtidig skriver nemnda at streik ikke anses som en «ekstraordinær omstendighet» som gjør at flyselskap slipper å kompensere for tapte flyreiser.

Pressesjef i SAS, Tonje Sund sier de tar til følge alle beslutninger fra Transportklagenemnda.

– Alle som har rett på erstatning fra SAS skal naturligvis få det, sier hun til Dagsavisen.

Hun forklarer den kaotiske reisen til bergenserne slik:

– På generelt grunnlag saksbehandler vi ikke enkeltsaker i media, men det vi kan si er at her har det vært misforståelser på begge sider av bordet rundt hvilke beløp som gjelder, og det er nå avklart.

