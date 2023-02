Forsøkte seg med finte på flyplassen: – Tatt med buksene langt nede på knærne

BERGEN (Dagsavisen): Søndag ettermiddag stilte den 31 år gamle albanske statsborgeren seg i køen for utreise til London fra Bergen lufthavn Flesland. Da det ble hans tur til å vise fram papirer, dro han opp et gresk pass. Men da passet ble skannet, ble det raskt oppdaget at noe ikke helt var som det skulle.

– Passleseren fant uoverensstemmelser og ga feilmelding. Da måtte han inn til andrelinjekontroll for en grundigere sjekk, sier politiadvokat Arne Fjellstad ved Vest politidistrikt til Dagsavisen.

Politibetjenter, med spesialutdanning innen dokumentgranskning, tok det greske passet nærmere i øyesyn. Det lyste falskt lang vei.

– De kunne enkelt slå fast at det var en forfalskning. En erfaren grensepoliti kan i noen tilfeller kjenne og lytte på reisedokumentene, og det alene er nok til å oppdage at det er falskt, forteller Fjellstad.

Hadde flere

31-åringen ble umiddelbart pågrepet. Da var det bare å legge kortene på bordet. Bokstavelig talt. For mannen hadde også forfalsket førerkort og ID-kort med samme greske identitet.

– Det var bare å tilstå, for her ble han tatt med buksene langt nede på knærne.

Politiet beslagla de forfalskede ID-kortene. (Politiet)

Politiet sjekket fingeravtrykkene hans og fant at han også ved en tidligere anledning var blitt stoppet ved en grensekontroll i Italia med falske papirer. Ifølge Fjellstad fortalte 31-åringen at han hadde vært innom flere land før han kom til Norge, men brukte da sine ekte dokumenter.

– Nå skulle han videre til bekjente som bor i Storbritannia, angivelig for å finne jobb. For at det skulle bli lettere, trengte han EU-dokumenter.

Fengsel og tvangsretur

Albania, som er et av Europas fattigste land, er foreløpig ikke medlem av EU. I fjor fant 13.000 albanske migranter veien til Storbritannia, som oftest med båt over Den engelske kanal.

Nå blir 31-åringen mest sannsynlig tvangssendt tilbake til hjemlandet, etter å ha sonet en fengselsstraff på 30 dager i Norge. For bare to dager etter han ble tatt på Flesland, fikk han en såkalt tilståelsesdom i Hordaland tingrett, der han erkjente alt.

Retten besluttet også at de falske dokumentene hans skulle inndras.

