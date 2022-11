Dagen er blitt kalt den mørkeste dagen i året og en tanketom forbruksfest. Men butikkjedene satser tungt på den amerikanske salgsdagen Black Friday, som i Norge er blitt til en hel Black Week. Den gigantiske kjøpefesten i står i sterk kontrast til alle mål om få forbruket ned, til fordel for miljøet. Folk står nærmest i kø for å fordømme Black Friday, men i en tid der mange sliter med å få endene til å møtes kan et slag være kjærkomment rett før jul.

– Det er ingen grunn til å moralisere over at folk med dårlig råd prøver å sikre seg et godt tilbud når de har muligheten til det, sier stortingsrepresentant og sosialpolitisk talsperson Mimir Kristjansson (R).

– Samtidig løses ikke folks økonomiske problemer gjennom tilbud i butikken. Det er Nav som burde hatt Black Friday før jul, med ekstra utbetalinger til de som har dårlig råd, sier Kristjansson til Dagsavisen.

Ikke impuls

«Når vanlige folk må handle på tilbud, er ikke lenger Black Friday en skreddersydd anledning for grønne godhetsapostler som skal redde verden,» skriver dosent Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania i en kronikk på NRK.ytring.

– Jeg syns den kritikken som kommer mot denne dagen er veldig unyansert, sier Blindheim når dagsavisen ringer.

– Jeg har faktisk heller aldri sett med egne øyne slike skrekkscenarioer der folk slåss om varene. Tvert imot er det mitt inntrykk at de aller fleste planlegger kjøpene i god tid før et salg, spesielt om de har stram økonomi.

Planlagte kjøp

Blindheim synes mye av kritikken mot kjøpefesten blir vel moralistisk, og at det er urettferdig at folk med stram økonomi skal få skylda for miljøutfordringene som følger med økt forbruk. I kronimmek på NRK.Ytring understreket han at salg kan være redningen for mange med dårlig økonomi før jul:

«Vanlige folk kan ikke gjøre noe med økte renter, strømregninger, drivstoffpriser og butikkpriser. I stedet kan de gjøre noe i butikkene: kjøpe mindre, og kjøpe billigere» skriver Blindheim. Han tror ikke flertallet av de som shopper på salg er så lette å lede at de kjøper ting ikke trenger bare fordi det er billig.»

– Jeg tror tvert imot at mange faktisk planlegger disse kjøpene, at dersom de trenger for eksempel en ny støvsuger eller TV så venter de til Black Friday for å se om det er gode tilbud å finne.

Reelle kupp

Selv har han tidligere kjøpt både TV og støvsuger på Black Friday. Og i år slo han til da han fant et godt tilbud på hundemat til familiens bulldogg.

– Ja, det var faktisk halv pris på en stor sekk med hundemat der vi pleier å handle, så det var et godt kjøp. Mye bedre enn den TV-en jeg kjøpte i fjor, der jeg regnet ut at jeg ville spare 3000 kroner, men endte med å kun spare 300 kroner fordi det sto i liten skrift at jeg også måtte kjøpe abonnement på en strømmetjeneste. Men, da hadde jeg alt lagt ned setene i bilen og var klar for TV likevel, så jeg kjøpte. men jeg gjorde et støvsugerkjøp der jeg sparte hele 600 kroner, smiler han.

– Jeg vet det er blitt spekulert en del i at prisene settes opp i ukene før Black Friday, slik at salgsprisene egentlig ikke er reelle tilbud i det hele tatt. Men jeg har ennå ikke klart å finne noe belegg for slike påstander, sier Blindheim.

