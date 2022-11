Rekordstart: Så mye har vi handlet for

Mandag økte netthandelen med 17 prosent i forhold til samme black week-mandagen i 2021, mens onsdag økte netthandelen gjennom Klarna med hele 26 prosent.

− Det har vært en tydelig tendens i år at flere nordmenn har ønsket å handle på nett under black week enn i fjor. De viktigste grunnene til dette er knyttet til lavere priser og bedre muligheter for å sammenligne priser, sier markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna Norge i en pressemelding.

− De siste årene har tilbudsperioden blitt lengre enn bare black friday. Prisbevisste nordmenn og rabatter som er gode nok til at de føler de gjør et godt kjøp, er trolig blant de viktigste årsakene til at netthandelen de første dagene i black week har vokst, fortsetter han.

Black week-status i Rogaland og resten av fylkene

En oversikt Klarna har laget, viser hvor mye innbyggerne i de ulike fylkene våre har handlet for under årets black week:

Fylke Shoppingindeks per innbygger Favorittkategori Oslo 110 Klær og sko Viken 110 Smykker og accessoirer Trøndelag 103 Sport og fritid Vestfold og Telemark 98 Underholdning Møre og Romsdal 95 Underholdning Vestland 95 Underholdning Nordland 93 Helse og skjønnhet Troms og Finnmark 93 Underholdning Agder 90 Barneprodukter Rogaland 90 Barneprodukter Innlandet 89 Underholdning

Indeks 100 representerer gjennomsnittsnordmannens netthandling gjennom Klarna i perioden. Et høyere eller lavere tall viser om innbyggerne i fylket handlet mer eller mindre per person i snitt enn landsgjennomsnittet gjorde, og indeksen er justert i forhold til folkemengde. Favorittkategori er også regnet ut i forhold til det nasjonale gjennomsnittet, og er ikke nødvendigvis den kategorien som det selges mest av i alt, men som det selges mer av her enn i landet for øvrig.

Bekymret for kredittgjeld og inkasso

Geir Grindland hos rådgivningsselskapet Inkassopartner er bekymret for at mange ikke vil betale kredittregningen for black week og friday når den kommer om noen uker.

− En god del betaler ennå på fjorårets kredittkjøp fra black friday. Jeg frykter at mange kommer til å bruke kredittkort som redningen under årets handleuke, selv om de ikke har råd til det. Vi ser usikret gjelden vokser hver måned. I september var den på svimlende 150 milliarder kroner, noe som er en økning fra forrige måned på 500 millioner kroner, sier Grindland til RA.

Skal du handle på nett under black week og friday, er det lurt å bruke kredittkort. Når du bruker kredittkort betaler du ikke for varene før du får fakturaen, altså får du ofte varene hjem før du betaler. I tillegg gir kredittkortbetaling på nett flere rettigheter enn om du bruker vanlig bankkort dersom nettbutikken går konkurs eller du blir utsatt for svindel.

Men det er veldig viktig at passer på at du har nok penger på konto til å betale hele kredittregningen når den kommer, slik at du ikke må stykke opp betalingen og de høye kredittrentene påløper.

− Det bekymrer meg at usikret gjeld øker, og jeg er redd for at flere bruker kredittkort og forbrukslån, for å betale andre regninger som ikke klarer å betale. Innkommende inkassosaker har økt betraktelig i Rogaland og Agder − sammenligner vi med fjoråret, er det en økning på 30 prosent, sier Grindland videre.

Advarer mot «falske» tilbud

Tidligere denne uken skrev Rogalands Avis om flere butikker som har justert opp prisene i forkant av årets black week, for så å droppe dem etterpå. Dermed er det slik at flere av black week-tilbudene slett ikke er den laveste prisen enkeltprodukter har hatt.

Prisjakt kan fortelle RA at i oktober har 30 prosent av varene gått opp i pris, mens i fjor økte 23 prosent av prisene og 26 prosent i 2020. Videre viser Prisjakt sin studie at ti prosent av tilbudene økte i pris én måned før sammenligningsprisen for årets black week-tilbud skulle settes, for deretter å rabatteres under tilbudsuken. Ved samme tidspunkt i fjor var tallet seks prosent.

− Varegruppene der vi ser flere eksempler på at varer har økt i pris for deretter å rabatteres, er interne harddisker og prosessorer, der 42 prosent økte i pris, for deretter å senkes. Når det gjelder det samme for stoler, var tallet 33 prosent, sier Christoffer Reina, norgessjef i Prisjakt, til RA.

Onsdag registrerte sammenligningstjenesten Prisguiden, som er en del av Klarna, hele 19 prosent flere såkalte «rekordbillige produkter» sammenlignet med samme dag i fjorårets black week. Det vil si at det konkrete produktet ikke er registrert med lavere pris hos dem noensinne.

