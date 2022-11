Black Friday og Rødts politikk for rettferdig fordeling

Den siste uka har det florert av Black Week-tilbud i butikker, på TV og på nett. Denne voldsomme kjøpefesten får varsellampene til miljøorganisasjoner og andre til å blinke.

Men, det er knappe tider, og forståelig og fornuftig at folk handler nødvendigheter på salg. Mange opplever kanskje sin aller første «blakk fredag» istedenfor Black Friday i år. Det å være prisbevisst, og handle det man har behov for når det er billig, er i seg selv en bra ting. Det er det også utrolig mange mennesker som er flinke til.

Allikevel er overforbruk et økende problem, og noe vi bør tenke ekstra på under Black Week. Hvert år kommer Earth Overshoot Day litt tidligere. Dette er dagen som illustrerer hvilken dag jordas ressurser for i år er brukt opp. I år var denne dagen så tidlig som 1. august.

Hvis hele jorden hadde hatt samme forbruksmønster som oss i Norges, så ville jordas ressurser i år vært brukt opp allerede 12. april.

Utslipp og forbruk henger sammen med ulikhet. Det er de rikeste som forurenser mest, men nye tall og data fra World Inequality Lab slår fast at ulikhet i utslipp, kalt karbonulikhet, er større internt i land enn mellom land. Også̊ i Norge står de rikeste for de største utslippene: Ifølge tall fra samme kilde hadde de 10 prosent som tjener mest et karbonavtrykk over dobbelt så stort som de 40 prosent i midtsjiktet av befolkningen. Ferske tall fra Storbritannia viser at den rikeste prosenten forurenser mer på ett år enn de fattigste ti prosentene gjør på 20 år.

Dette viser at det er de rikeste som må ta de største konsekvensene når vi nå skal kutte utslipp. Det er den eneste måten å gjøre det rettferdig på. For også her i velstående Norge er karbonulikheten stor. Mens folk med dårlig og vanlig råd har redusert utslippene sine siden 1990, har de ti prosent rikeste økt sine utslipp fra 25 tonn i 1990, til 32,5 tonn CO₂ i dag.

Det er helt nødvendig at de rikeste kutter mest, om vi skal hindre de verste utslagene av de menneskeskapte klimaendringene. Dette foreslår Rødt at gjøres gjennom blant annet å forby unødvendig luksusforbruk, slik som privatjetfly og cruisetrafikk som ikke er utslippsfritt. Vi foreslår også progressive avgifter på yachter og flyreiser, og innfører ekstraskatt for de som tjener over 1,5 millioner.

Men alle må bidra om vi skal klare å få gjort noe med overforbruket. Vi må tenke annerledes om varer og tjenester. Ting må vare lengre og det må bli billigere å reparere fremfor å kaste og kjøpe nytt. Rødt har en ambisjon om redusert forbruk, mer gjenbruk og økt resirkulering i Norge, med mål om 70 prosent materialgjenvinning innen 2025. Det er hårete, men ikke umulig om gode nasjonale ordninger kommer på plass.

I tillegg vil vi satse på mindre forbruk gjennom doblet garantitid og forbud mot planlagt foreldelse. Vi vil fjerne momsen på reparasjoner av klær, sko, husholdnings- og fritidsvarer og elektronikk, og styrke fagutdanningen innen reparasjoner, rehabilitering og gjenbruk innen alle yrkesfag. På den måten sikrer vi at det blir lettere og billigere å reparere det vi allerede har.

Skal vi lykkes med dette må det offentlige i større grad tilrettelegge for en mer bærekraftig og sirkulær økonomi. Innen det kommer på plass så kan du og jeg ta en ekstra runde med oss selv hver gang vi vurderer å kjøpe noe som er billig. For trengte du egentlig å kjøpe den tingen, eller kunne du klart deg uten, eventuelt lånt/leid tilsvarende av noen?

