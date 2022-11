Flere «falske» tilbud: − Her kan du gjøre et kupp

Rogalands Avis tar turen til Tasta senter i Stavanger mandags kveld, på tampen av første shoppingdagen i årets black week. Det er imidlertid ikke så mange som er i handlemodus på dette senteret i kveld.

− Bare lureri alt sammen, roper en mann i forbifarten da RA spør om han skal handle noe på black week- eller friday-tilbud.

Else Marie Aanonsen og datteren Malene har tid til å stoppe litt opp:

− Jeg har jo lest en del om lure-tilbud de siste dagen. Noen butikker skrur opp prisene før black week, for så å sette dem ned denne uken og reklamere med «kjempetilbud». Jeg har ikke handlet noe på tilbud ennå, og vet ikke om jeg kommer til å gjøre det. Men om jeg skal kjøpe noe under black week, skal jeg sjekke prisen i en sammenligningstjeneste, i alle fall om det er en større ting jeg skal kjøpe, sier Aanonsen til RA.

Lenger ned i saken kan du lese mer om lure-tilbud under black week.

Foreløpig har ikke Else Marie Aanonsen handlet noe på black week-tilbud. Her er hun på Tasta senter sammen med datteren Malene. (Eilin Lindvoll)

Flere planlegger å handle

Det er egentlig ikke så oppsiktsvekkende at ingen RA møter på Tasta senter denne mandagen har planer om å kaste seg på noen av «den svarte ukens» tilbud. En fersk undersøkelse fra Sparebank 1 viser at 34 prosent planlegger å gjøre ett eller flere kjøp under black week og black friday i år. Videre svarer 42 prosent at de ikke har tenkt å handle i forbindelse med «tilbudsfesten», mens 24 prosent vet ikke om de skal handle eller ei. Til sammenligning er det noen flere som planlegger å dra kortet denne uken enn de forgående årene:

Skal du handle under black week/friday? 2019 2020 2021 2022 Ja 29 % 25 % 24 % 34 % Nei 45 % 51 % 51 % 42 % Vet ikke 26 % 24 % 25 % 24 %

Ser vi på svarene fra rogalendingene spesielt, viser undersøkelsen at de som skal handle, ikke skal handle eller vet ikke fordeler seg henholdsvis på 36 prosent, 43 prosent og 21 prosent − altså ikke så langt fra prosentene på landsbasis.

Funnene i denne undersøkelsen skiller seg, derimot, fra de Klarna har gjort nylig. I den oppgir 59 prosent på landsbasis at de helt eller ganske sikkert skal handle i løpet av black week og friday.

[ Her vil Hilde-Gunn (50) handle julegaver ]

Skrur opp prisene før black week

Rogalands Avis har kontaktet prissammenligningstjenestene Prisjakt og Prisguiden for å høre om de kan se produkter og varegrupper der prisene er skrudd opp den siste tiden, for så å bli satt ned igjen etter første dag av black week.

Prisjakt kan fortelle RA at i oktober har 30 prosent av varene gått opp i pris, mens i fjor økte 23 prosent av prisene og 26 prosent i 2020. Videre viser Prisjakt sin studie at ti prosent av tilbudene økte i pris én måned før sammenligningsprisen for årets black week-tilbud skulle settes, for deretter å rabatteres under tilbudsuken. Ved samme tidspunkt i fjor var tallet seks prosent.

− Varegruppene der vi ser flere eksempler på at varer har økt i pris for deretter å rabatteres, er interne harddisker og prosessorer, der 42 prosent økte i pris, for deretter å senkes. Når det gjelder det samme for stoler, var tallet 33 prosent, sier Christoffer Reina, norgessjef i Prisjakt, til RA.

Også Prisguiden ser tilfeller der prisene går opp på enkelte produkter, men samtidig har de inntrykk av at butikkene stort sett er flinkere nå enn tidligere år på dette punktet.

Christoffer Reina, norgessjef i Prisjakt (Bo Mathisen)

− Mulighet for å gjøre et kupp

− Generelt er det gode kjøp å gjøre på, blant annet, elektronikk og friluftsutstyr akkurat nå. Vi ser at det er mange av de samme varegruppene som går igjen på tilbud, men spesielt i år ser vi at mobiltelefon, airfryer, smarthus, TV og ryggsekk er mer populært enn i fjor, sier Erik Andreassen-Perez, norgessjef i Prisguiden, til RA.

Erik Andreassen-Perez, norgessjef i Prisguiden (Prisguiden)

Reina i Prisjakt framholder at andelen gode tilbud varierer en del, men generelt kan han si at det alltid finnes bra tilbud i samtlige kategorier:

− Elektronikk har lenge vært en populær kategori der butikkene har hatt mange black friday-tilbud. Det er framfor alt litt eldre modeller, ikke de absolutt nyeste, som har ekstra gode rabatter. Det har å gjøre med at butikkene vil få ut disse modellene for å gjøre plass til nye produkter det kommende året. Om du ikke behøver den nyeste modellen innen eksempelvis TV, er disse tilbudene en veldig god mulighet for å gjøre et kupp, om du samtidig gjør din research og sammenligner priser, sier han.

Ifølge Prisjakt har følgende kategorier en høy snittrabatt på varer med laveste pris på årets black week:

Smykker (40 prosent)

Sykler (31 prosent)

PlayStation 5-spill (26 prosent)

Xbox-spill (25 prosent)

Fryser (24 prosent)

[ Slik går bilsalget: − Uaktuelt med bensin eller diesel ]

− Villedende

− Vi hører dessverre hvert år om bedrifter som setter prisen opp kort tid før disse handledagene, for å deretter ha et «voldsomt salg». En slik praksis vil fort være villedende markedsføring. Uansett er det vanskelig å være en smart forbruker når du ikke kan være sikker på som salgsprisen er reell, sier jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet til RA.

Forbrukere som merker at butikken har jukset med førprisen oppfordres til å sende tips direkte til Forbrukertilsynet. Tilsynet forteller RA at de følger med utvalgte aktører for å sjekke om de overholder gjeldende reglene.

− I forkant av Black Friday har vi også hatt en omfattende informasjonskampanje, slik at regelverket rundt prismarkedsføring bør være godt kjent for næringslivet. Brudd på reglene kan få økonomiske konsekvenser, sier Marit Evensen, underdirektør i tilsynsavdelingen, til RA.

− Vi fulgte opp tre aktører − BliVakker, Blush og Coverbrands − som begikk lovbrudd under black friday i fjor. Her ble det ilagt økonomiske sanksjoner. Disse vedtakene er påklaget, og skal behandles av markedsrådet i januar, fortsetter hun.

[ Dette er årets Asfalt-julebok ]

Smart prissjekk

Det er altså ikke sikkert tilbudene du bombarderes med under black week og friday er så gode som de kan se ut. Derfor er det lurt at du sjekker prissammenligningstjenester før du drar kortet. Dette gjør du ved å søke opp varen du vurderer å kjøpe via Prisjakt.no eller Prisguiden.no, så får du opp prisen i ulike butikker og prishistorikken til varen. Tenk også gjennom dine behov og om du egentlig behøver varen. Om svaret er ja, tenk på hvilket produkt som er rett for deg.

Heldigvis viser undersøkelsen til Sparebank 1 at vi er flinke å sjekke prisene før vi slår til: Hele 74 prosent svarer ja på at de sjekker prisen før de kjøper på black week eller black friday − i Rogaland er 75 prosent systematiske prissjekkere.

Men det er helst de over 25 år som undersøker prishistorikken før handler, kun 45 prosent av de som er yngre gjør det samme. De beste prissjekkerne i er alderen 35 til 66 år, over 80 prosent sjekker prisene før black week/friday-handelen, ifølge undersøkelsen. I Klarnas undersøkelse kommer det, på den annen siden, fram at hele 85 prosent av de mellom 18 og 41 år vi sammenligne priser mellom forskjellige butikker før de handler.

− I en periode hvor levekostnadene for mange øker, er det logisk at prisbevisstheten og det å sammenligne priser på kjøp også øker. Det kan forklare at et økende antall nordmenn oppgir at de vil legge større deler av black week-handelen sin til nett, hvor det er enklere å sammenligne priser og produkter, sier markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna Norge til RA.

Du kan også klikke deg inn på hjemmesidene til Forbrukertilsynet for å få flere gode råd om å unngå fellene blant alle tilbudene denne siste uken i november.

[ Tre på gata: – Tenker ganske mye før jeg bruker penger ]

[ Forbrukerøkonom: – Må bli verre før det blir bedre ]