– Jeg forstår ikke hva som skjedde

– Målet er Amerika.

Artist Jørgen Dahl Moe (26) sier «Amerika» på en tullete måte, der han står i en regnvåt gate på Grünerløkka i Oslo. Det ser ut som det gjør litt vondt å fortelle om drømmen. Å gjøre det stort i USA.

– Det startet som noe barnslig. Problemet er at jeg har dyrket den drømmen så lenge, at nå kommer jeg meg ikke unna.

Kanskje er han et skritt nærmere. Forrige uke slapp The Voice-vinneren den første offisielle singelen etter signeringen på Universal Music i høst, «A Play For The Gallery». Til Dagsavisen forteller han at låta et oppgjør med «ulike innflytelser i bransjen».

Artist Jørgen Dahl Moe, aktuell med singelen «A Play for The Gallery». (Brusjan)

– «A Play For The Gallery», det er en dramatisk tittel?

Han ler og vifter med den ene hånda, lakkert med rødt.

– Jeg er en dramatisk fyr, tror jeg.

Han startet med musikken tidlig, og synes det har vært vanskelig å finne sin vei i en bransje som ifølge han er «uten fasit». En følelse av å ikke klare å stå i egne valg, og bli forvirret over andres meninger.

– Så, ja. Jeg har nok spilt for galleriet, til tider.

– Du gikk jo fra caps og hettegenser til skinnbukser på TV. Handler låta også om The Voice?

– The Voice har handlet om å gjøre det jeg vil. Der fikk jeg spilt ut alle sidene mine.

Dansing i mørket

Dahl Moe hadde sin første konsert i fjerdeklasse på barneskolen. I mange år spilte han rundt om på hjemstedet Andebu i Vestfold, skrev og ga ut egen musikk. Så da han meldte seg på den syvende sesongen av The Voice på TV2 nå i høst, kom den voldsomme oppmerksomheten etter første «blind-audition» som et sjokk.

– Jeg forstår fortsatt ikke hva som skjedde på den auditionen. Jeg har spilt «Dancing in the dark» mange ganger, i mange år. Til et publikum som har vært sånn: Ja, fint. Du er flink.

– Men så fikk jeg den responsen.

Auditionen hans har i skrivende stund fem millioner visninger på Youtube, og flere mente fra første stund at han kom til å vinne. Den spådde seieren viste seg å stemme.

Jørgen Dahl Moe under sin første TV-audition for The Voice sin syvende sesong på TV2. (Robert Dreier Holand/TV 2)

Hjerteknust

Men dette er ikke første gangen han er på TV-skjermen. Dahl Moe ble først kjent i 2009, da vant han vant «MGP-junior» som 13-årig, med landeplagen «Din egen vei»:

«Tenker du på meg

Sånn som jeg tenker på deg

Dine øyne sa meg mer, mer enn jeg forstod»

– Jeg ble dumpa i en alder av ti år. Det var et hardt brudd, bare spør mamma og pappa. Jeg bare lå på rommet og gråt.

Til Se og Hør sa han i et intervju at han håpet at eksen så på.

– Alle visste hvem låta handlet om. Det var en sosial «happening» i bygda mi.

– Ble du ertet?

Nei. Jeg husker det som at alle vennene mine støttet meg. Og venninne til eksen min.

Å. Ble du sammen med en av dem?

– Ha ha. Det var det jeg burde gjort, kanskje!

Jørgen Dahl Moe i 2009, etter å ha vunnet Melodi Grand Prix Junior i Oslo Spektrum. (Jon-Michael Josefsen/NTB)

Veive med arma

Dahl Moe er takknemlig og glad for The Voice. I motsetningen til tematikken han tar opp i den nye singelen, følte han at han fikk være seg selv.

– The Voice har handlet om å gjøre det jeg vil. Jeg fikk spilt ut alle sidene av meg.

Den store oppmerksomheten han fikk etter The Voice, har han hatt et litt distansert forhold til.

– Jeg har følt at musikken har stått i fokus. Det var det eneste jeg skjønte noe av, og fokuserte på, under programmet. Og bransjefester, rød løper og sånt – ja, det er ikke det beste jeg vet. Men jeg står greit i det.

Å spille «live» lørdag etter lørdag, var ikke så skummelt. Det har han tross alt øvd mye på siden fjerdeklasse på barneskolen – da han spilte sin første konsert.

– Jeg kan ikke huske at jeg var nervøs. Bare at jeg lurte på om jeg kom til å yte så godt som jeg kan.

Følte du at du klarte det, da? Tenkte du: «Åh, nå naila jeg det!».

Han ler.

– Jeg har til dags dato aldri følt at jeg har «naila» noe.

