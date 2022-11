I Dagsavisens årlige nyttårskonkurranse «Årets profet» har et av spørsmålene i mange år vært «spiller Kaizers Orchestra sammen igjen offentlig». Det er liksom dette som har vært det store spørsmålet i den lokale musikalske lekegrinda. Svaret har så langt vært nei. Det blir nok nei for 2022 også, men før neste år må vi finne på noe annet å spørre om. For nå vet vi at de spiller sammen igjen i 2023.

Gruppa har lagt ut 24 konserter i de fire største byene: Zetlitz i Stavanger (1.-9. september), Sentrum Scene i Oslo (6. – 14. oktober), Byscenen i Trondheim (3. – 11. november) og Verftet i Bergen (1. – 9. desember). Billettsalget starter 11. november klokka 11.11. De velger altså å spille på store klubber i stedet for enorme arenaer. Konsertene kommer derfor sannsynligvis til å selge ut fort. Med så lange mellomrom mellom besøkene i de fire byene vil det ikke være overraskende om det legges til ekstrakonserter på hvert sted etter hvert. Kaizers kommer med dette til å stå over festivalsesongen neste sommer, men det kan ligge i kortene at de kommer til å ta denne runden i 2024.

Kaizers Orchestra tok et foreløpig farvel i september 2013, med ni konserter for over 50.000 mennesker på DNB Arena i Stavanger. Jan Ove Ottosen har hatt en aktiv solokarriere siden, med en lang rekke konserter og utgivelser. Senest den sesongbetonte singelen «Carnaby jul» for to uker siden. Han har også vært foredragsholder til inspirasjon for et mer tradisjonelt næringsliv. Geir Zahl har holdt en lavere profil, men ga ut singelen «Pusten» for tre uker siden. Gitaristen Terje Winterstø Røthing sa takk for alt med sitt band Skambankt forrige helg. Nå var alt klart for Kaizers.

Det har vært opplagt at denne gjenforeningen kom til å skje når tida var inne. Mellomrommet for avskjedskonserter og comeback blir stadig kortere, også for artister som høytidelig har sagt at de gir seg: Svenske Gyllene Tider skal på veien igjen neste sommer, bare tre år etter at de tok et sentimentalt farvel med sitt store publikum. Kaizers klarte å holde igjen i ti år. Godt gjort, bare det!





Tidligere i høst fikk sangen «Hjerteknuser» et oppsving etter å ha blitt et lite fenomen med forskjellige TikTok-versjoner, og kom godt opp på strømmetjenestenes lister over de mest spilte sangene i landet. Så kom hintene fra dem selv. Janove Ottesen har hele tiden siden hsan ble soloartist blitt spurt om når Kaizers kommer tilbake. Sist av NTB i sommer. – I could tell you, but then I’d have to kill you, som de sier i Hollywood, sa han lattermildt.

I oktober ble kasse med angivelig gamle t-skjorter donert til Fretex. Trøyer som kanksje ikke var så gamle som det ble hevdet, siden de hadde QR-kode på innsida. Det viste seg at kodene nå gjelder som billett til en valgfri konsert på turneen. Utvalgte fans fikk mystiske pakker med en spilledåser levert på døra. Mandag begynte meldningen å bli mer konkrete, med et eget nettsted (dinegamledagererna. no) som viste en video som ikke lenger levnet noen tvil om at gruppa har planene klare for fortsettelsen.

For å få mer informasjonen fra dette nettstedet måtte man gjennom en innlogging som barer virker på mobil, og akseptere vilkårene for tilgang til telefonnummer og e-postadresser. Vi som husker tida da det bare var rock’n’roll og ompa til du dør kunne bli litt utmattet lenge før det var noe konkret nytt å melde, men etter responsen på sosiale medier å dømme ser det ut som fansen elsket det. Sjelden ser vi så stort engasjement i musikklivet i vår tid. Foreløpig avslører de ingen ting om planer om nye sanger, men har før antydet at de neppe kommer sammen ignen for bare å hvile på gamle bedrifter. Det er vel ikke usannsynlig at nettstedet dinegamledagerernå. no peker fram mot en sang eller et album som heter «Dine gamle dager er nå». Eventuelt «Dine gamle dager Erna»?