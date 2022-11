Nav-drapet: Viste grufulle bilder i retten

Urovekkende bilder ble lagt frem for retten torsdag, sammen med beskrivelser av åstedet i publikumsmottaket på Nav Årstad.

Kriminalteknikerne gikk systematisk gjennom bildematerialet de hadde sikret på åstedet, og fortalte bilde for bilde hva retten og tilskuerne her fikk se.

Atskilt med smittevernglass

Bildene vitnet om det dramaet som hadde utspilt seg på stedet i løpet av de 29 sekundene den tiltalte 40-åringen gikk til angrep med kniv på avdelingsleder Marianne Amundsen og saksbehandler Ida Aulin.

Detaljert fortalte krimteknikerne om funnene de hadde gjort på samtalerommet.

Rommet var innredet med to avlange skrivepulter som sto mot hverandre, en for brukere og en ansatte. Mellom dem var det satt opp to plexiglass som fungerte som smittevern. Ved siden av pultene var det en passasje på 50 centimeter.

Det gjennomsiktige pleksiglasset kan skimtes mellom pultene. (Politiet)

Apatisk etter drapet

Oppå en av skrivepultene lå ryggsekken som tiltalte hadde oppbevart kniven i. Den 31 centimeter lang kokkekniven ble funnet liggende på gulvet.

Mens Aulin og Amundsen ble kjørt til Haukeland sykehus i all hast, ble 40-åringen pågrepet og påkledd en hvit engangsdress, i tillegg til poser på hender og føtter. Undersøkelser av klærne hans viste blod som hadde trukket gjennom tøyet og inn til huden.

Ifølge krimteknikerne fremsto mannen som rolig, nærmest apatisk, men samarbeidsvillig mens de undersøkte og fotograferte ham.

– Sju dødelige stikk

I ambulansen på vei til sykehuset var det derimot høydramatisk, og legen gjorde drastiske grep for å redde Amundsens liv. Men det sto ikke til å redde og hun ble erklært død like etter ankomst på sykehuset.

Obduksjonen viste at hun hadde 47 skader.

– Sju av stikkene var hver for seg dødelige. De var påført med stor kraft, forklarte rettsmedisiner Peer Kåre Lilleng for retten.

Ytterligere åtte stikk ble vurdert til å være potensielt dødelige uten rask legebehandling.

