Flere Nav-ansatte vil slutte i jobben etter drapet i Bergen

– Flere har uttrykt ønske om å slutte som følge av hendelsen. Det er et fåtall av de ansatte som jeg har fått tilbakemelding om, sier direktør for Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, til Bergens Tidende .

Bogsnes sier mange ansatte er redde for å begynne i jobb igjen etter angrepet.

[ Flere krav om ny vurdering av sikkerheten hos Nav ]

Mange engstelige

– Mange har vært ute for trusselsituasjoner i jobb. Flere har fått et flashback når dette skjedde, sier hun.

– De tenker på sikkerhet og det som har skjedd, det gjør dem engstelige for å begynne på jobb igjen.

Mandag ble en kvinne i 50-årene drept, mens en kvinne i 30-årene ble lettere skadd i et knivangrep. En mann i 30-årene er varetektsfengslet, siktet for drap og grov kroppsskade.

Mens Nav Årstad holder stengt ut uken, åpnet de andre fire kontorene i Bergen torsdag.

Saken fortsetter under videoen

Flere tiltak

Antall vektere til stede er nå doblet, og det skal alltid være to ansatte i rommet i møter med brukerne.

– Vi vil legge til rette for at det skal være to medarbeidere til stede i de fleste samtalene som finner sted, sier etatsdirektør Jostein Hestnes i Bergen kommune til VG.

Han sier dette er et tiltak som gjennomføres for at de ansatte skal føle seg trygge i samtaler med brukerne. Det er uklart hvor lenge dette vil bli praktisert.

– I de fleste tilfellene kjenner de ansatte brukeren godt, og det er et trygt forhold. Men dette er et ekstra tiltak for at vi skal komme i gang igjen på en god måte, sier Hestnes.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her