Statsadvokaten: Tiltalte for Nav-drapet er utilregnelig og kan ikke straffes

Tiltalen er tatt ut av Statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane, etter Riksadvokatens ordre.

Slik saken er opplyst nå, er det ikke grunnlag for påstand om ordinær straff, fordi den tiltalte anses som utilregnelig på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand, opplyser Statsadvokaten.

– Det fremgår av tiltalen at det vil bli nedlagt påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Om tiltalte er tilregnelig eller ikke, har vært et vanskelig spørsmål i saken. Det er derfor tatt forbehold om nedleggelse av påstand om fengselsstraff eller forvaring dersom tiltalte på grunnlag av det som fremkommer under hovedforhandlingen, likevel skal anses tilregnelig, heter det i en pressemelding.

Det var 20. september i fjor at to ansatte ble knivstukket av en klient på Nav Årstad i Bergen. 57-årige Marianne Amundsen døde kort tid etter på sykehus av skadene hun ble påført. En kollega på 29 år ble lettere skadd.

Hendelsen skjedde under et brukermøte. Den nå tiltalte mannen er opprinnelig utenlandsk, men har vært norsk statsborger siden 2019. Han var 39 år da knivstikkingen skjedde. Mannen ble pågrepet inne på Nav-kontoret.

