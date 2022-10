Skal lede MGP: – Helt surrealistisk

Hvem: Arianrhod Engebø (28)

Hva: Programleder i NRK P3

Hvorfor: Det ble kunngjort denne uka at hun skal lede MGP 2023 med Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

Hei! Gratulerer med ny jobb. Hvordan føles det å skulle lede MGP?

– Helt surrealistisk, for å være ærlig. Jeg har jobba i P3 siden 2018 – begynte som skrivende journalist, så videojournalist, og deretter mer og mer radio. Men TV? Det er ganske sjukt. Det er skummelt, men veldig gøy.

Det skjønner jeg! Og du fikk vite at jobben var din på live-radio?

– Ja! Jeg hadde snakka med prosjektlederen noen uker før, etter å ha fått en kryptisk mail om en programlederjobb. Så hadde vi en kjemi-test, som det heter, med Stian. Så gikk det litt tid uten at jeg hørte noe, og jeg tenkte at det skipet hadde seilt. Men nei da!

Hva er ditt forhold til MGP, da?

– Jeg har alltid elsket det! Det er et årlig høydepunkt. Og så var jeg veldig forelsket i Alexander Rybak «back in the days».

Hvem var ikke det! Hva gleder du deg mest til ved å jobbe med Staysman?

– Jeg kjenner han ikke! Jeg har bare møtt han to ganger. Så jeg gleder jeg meg til å bli kjent med han. Men jeg har et godt inntrykk, som snill, empatisk og proff. Han har laga masse TV før også, så det blir fint å lære TV-triks fra han. Også virker han morsom å henge rundt. Det blir gøy å ha noen måneder med Staysman!

Arianrhod Engebø og Stian Thorbjørnsen er klare for å være programledere i Melodi Grand Prix 2023. (Ulrik Kramer)

Hva tror du blir mest utfordrende?

– Å beholde roen. Jeg kan fort få overtenning og snakke fort. Da er det ikke alltid like lett å lytte, hvis jeg intervjuer noen for eksempel. Det blir nok også bedre TV om jeg klarer å slappe av.

Jeg føler alle som jobber i NRK får noen klager fra seere og lyttere. Har du fått noen klage-e-poster?

– I begynnelsen av radiojobbinga fikk jeg tilbakemelding fra folk som klagde på at jeg sa for mye «sjukt». Og så har jeg fått med meg jodel-tråder om at jeg skarrer, og at det er irriterende. Jeg tenker det er bra at de blir eksponert for skarring.

Du er jo også med på P3-aksjonen i høst, som i fjor. Dere blir utsatt for mye! Ny sveis igjen i år?

– Du, det vet jeg jo ikke. Men jeg tipper alle fire blir forvandla. Men jeg håper jeg kommer til å føle meg fin i januar, når jeg skal i gang med MGP!

Får du gi noen krav til det du ikke vil gjøre?

– Ja, man har lov til å sette noe veto. Jeg har sagt at jeg ikke vil barbere av noe, hår eller bryn, men det er det eneste.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Ooooh! Artist Lizzo, hun er alltid så positiv, hun kunne hatt noen livsmotiverende ord når vi hadde stått fast en stund.

Hva angrer du på?

– Jeg brennmerket meg på rumpa under P3-aksjonen i fjor. Jeg skulle tatt det et annet sted enn på rumpa. Det har blitt så stort, fordi det tok tid å gro.

