Sjaman Verett med ny låt: – Vil dere danse i huset mitt?

Forrige uke kunne Durek Verett røpe at han snart er klar med et nytt prosjekt i et innlegg han la ut på Instagram. Der avslørte han nemlig at han gir ut låt, og at låten gis ut 9. september på strømmenettsiden Beatport, skriver Dagbladet.

I videoen delte han en liten smakebit av sangen, som han har gitt navnet «My House». Låten blir sluppet på andre streaming-plattformer 29. september.

– Huset til moren din, huset til faren din, huset til søsteren og broren din, huset til tanten og onkelen din, huh, sier Verrett i videoen.

Har flere låter

Det er ikke første gang Verett slipper musikk. På strømmetjenesten Apple Music har han flere låter, noen av dem fra så langt tilbake som 2014.

I Instagraminnlegget han la ut forrige uke, skriver han blant annet at han elsker å lage låter for DJ’er, og at det gir han glede å gå inn i studio og skape magi.

– Dette er en av mange ting folk kanskje ikke vet om meg, skriver han, før han sender ut et spørsmål til følgerne sine, som han kaller «tribe» (stamme?)

– Vil dere danse i huset mitt?

