Frp: – Et nederlag for regjeringen

Frp-lederen mener det ekstraordinære møtet i Stortinget som nå skal holdes i midten av september, kan sees på som et nederlag for regjeringen Støre, ettersom olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) senest mandag slo fast overfor Dagsavisen at han ikke syns møtet er nødvendig. Samme dag la han også fram en tidsplan for tiltak mot strømkrisen, som han mente var god nok og hadde rask nok progresjon.

– Jeg tenker at hele håndteringen av strømkrisen har vært et nederlag for regjeringen. De har vært så seine og så handlingslammede. De har kommet opp i denne situasjonen fordi de ikke har villet høre på andre, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Dagsavisen like etter møtet i presidentskapet i Stortinget tirsdag.

Ikke godt nok

Det digitale møtet mellom stortingspresident Masud Gharahkhani og resten av presidentskapet tirsdag endte med et enstemmig vedtak om at Stortinget kaller inn alle stortingsrepresentanter til et møte i «medio september». Alle partier i presidentskapet, både Ap, SV, Sp, Frp og Høyre, stemte for å avbryte stortingsferien.

Møtet skjer rundt to uker før Stortingets høytidelige åpning 3. oktober. Tre dager senere legger Støre-regjeringen fram sitt første statsbudsjett. Aasland forsikret mandag at regjeringens strømstøtte-ordning kan behandles rett etter at Stortinget har trådt sammen, og at støtten blir en egen sak som kan vedtas uavhengig av budsjettprosessen. Dette var altså likevel ikke godt nok for opposisjonen i Stortinget.

– Jeg skulle gjerne sett at det møtet hadde kommet enda fortere, også, sier Listhaug.

Det samme sier Rødts leder Bjørnar Moxnes, som også er svært kritisk til regjeringens samlede håndtering av strømkrisen, som han mener har vært «sendrektig»:

– Jeg er i alle fall glad de tar til vettet og kaller sammen Stortinget. Det store problemet med det Aasland sa i går, var at han avviste å gjøre noe som helst med strømprisene, sier Moxnes.

– En ekstraordinær situasjon

Selv ikke SV, regjeringens foretrukne budsjettpartner, ville vike i spørsmålet, samtidig som partiet skal ha egne forhandlinger med regjeringen om strømstøtte til husholdninger og næringslivet.

– SV har presset på for et stortingsmøte over tid. Dette er en ekstraordinær situasjon, og da er det også viktig med et ekstraordinært møte, både for å få en orientering om regjeringens arbeid og situasjonen vi står i, men også for å få muligheten til å samle støtte for forslag som kan legges fram for behandling i Stortinget, sier SVs fungerende leder Kirsti Bergstø til Dagsavisen.

SV skal i likhet med Rødt og Frp fremme egne strøm-forslag i Stortinget som altså kan behandles denne dagen i medio september. SV vil foreslå å «ta den politiske kontrollen over krafta», noe som ifølge Bergstø betyr å ta kontroll over hva kraften skal brukes til og hvor den skal gå, og at de spesielt vil se på utenlandskabler og eksport.

– Markedskreftene har fått herje fritt lenge nok, og nå vil vi finne ut hva det er mulig å få støtte for i Stortinget, sier Bergstø.

Samarbeid

Stortingspresident Masud Gharahkhani avviser at det ekstraordinære møtet kan sees på som et nederlag for regjeringen, eller at det er slik at Stortinget ikke stoler på at regjeringen gjør jobben sin med strømkrisen.

– Presidentskapet har kommet fram til at det er riktig å kalle inn til et møte i Stortinget. Det er bra, for da viser vi fram det velfungerende demokratiet vi har: At Stortinget og regjeringen kan samarbeide til det beste for innbyggerne og for næringslivet i den alvorlige situasjonen vi er i nå. Det gjorde vi under pandemien, og det gjør vi nå, sier Gharahkhani til Dagsavisen.

– Regjeringen vil få anledning til å komme med det de har på hjertet av tiltak, og så vil Stortinget få mulighet til å ytre seg om det synet de har på de ulike sakene. Demokratiet vårt funker!

– En fin anledning

Olje- og energiminister Terje Aasland svarer ikke på Dagsavisens spørsmål om han syns det er et nederlag å bli «kalt inn på teppet» til Stortinget, dagen etter at han selv la fram en plan for tiltak mot strømkrisen i et brev til det samme Stortinget. Men han skriver i en e-post til Dagsavisen:

– Jeg gleder meg til å møte Stortinget. Jeg vil informere om hvordan regjeringen håndterer forsyningskrisen og strømpriskrisen. Vi ser at tiltakene til regjeringen virker, slik at vi nå går en tryggere vinter i møte. Vi har en god strømstøtteordning for husholdningene som ytterligere styrkes fra 1. september. Partene er i gang med å utarbeide en løsning for utsatte bedrifter, skriver Aasland, og legger til:

– På lengre sikt er det kun tre ting som virker: Mer kraft, mer nett og mer energieffektivisering. Også her er regjeringen godt i gang med vår historiske satsing på havvind, vi konsesjonsbehandler søknader om vindkraft på land igjen og legger til rette for utvidelser og oppgraderinger av eksisterende vannkraftverk. Vi har også varslet at vi vil legge fram en energieffektiviseringspakke i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

