SV ikke fornøyd med regjeringens strømopplegg: – Dette holder ikke

– Vi tenker særlig på utsatte grupper som er i en sårbar økonomisk situasjon, som mottakere av sosialhjelp og studenter. Det at det haster spesielt mer for næringslivet enn for andre grupper i strømkrise, det er ikke vi med på, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til Dagsavisen. Han sier SV de neste dagene ønsker å komme tett på regjeringens videre arbeid med å få til en strømstøtte-ordning. Partiet har flere krav de gjerne vil ha innfridd, skal de sikre Støre-regjeringen flertall i Stortinget.

Krever tidsplan

Søndag gikk regjeringen ut i NRK og varslet blant annet at strømstøtteordningen til husstander blir økt til 90 prosent fra 1. september – en måned enn tidligere planlagt. De varslet også at de vil vurdere en begrensing i eksport av strøm, og at de vil hjelpe deler av næringslivet.

Mandag vedtok et flertall i Stortingets presidentskap at de vil vente med en hasteinnkalling til ekstraordinært strøm-møte til regjeringen har lagt fram en tidsplan. Tidsplanen må være klar innen en uke og skal gi klar beskjed om opplegget for når regjeringen skal komme med den varslede støtten til husholdningene og til de delene av næringslivet i Sør-Norge som er hardest rammet av høye strømkostnader.

– Krisen er nå

Men SV varsler altså nå at dette ikke er nok for dem. De ønsker en tydeligere sosial profil.

– Dette holder ikke. Vi er dialog med regjeringen om at vi ønsker å se flere tiltak i sammenheng, at vi vil ha høyere hastighet på prosessen og at krisen er så stor for enkelte at noen tiltak bør skrus høyere opp, sier Fylkesnes, som blant annet antyder overfor Dagsavisen at SV ikke syns strømstøtten til husholdningene er god nok.

– Tiltak som bostøtte, sosialhjelp, tiltak for studenter og enøktiltak vil først komme i statsbudsjettet og ikke få effekt før 1. januar. Det er altfor lenge til. Vi mener man må behandle denne krisen samlet nå. Vi har gode erfaringer med bostøtte og grep for sosialhjelp og studenter. Det er ingen vits å vente med dette til januar. For krisen er nå, sier han.

Ønsket hasteinnkalling

Opprinnelig ønsket SV en hasteinnkalling av Stortinget før de trer sammen i oktober, slik flere andre opposisjonspartier har krevd. Nå må de akseptere presidentskapets beslutning mandag om å vente med innkalling.

– Subsidiært var alle enige om at vi nå etterlyser en tidsplan fra regjeringen, og så tar vi en ny vurdering på tirsdag, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NTB.

Det største opposisjonspartiet, Høyre, sa tidlig mandag at de ikke ønsker en hasteinnkalling av Stortinget før regjeringen har et opplegg for støtten til næringslivet på plass. Men partiet presiserer at det fortsatt er behov for et ekstraordinært møte i Stortinget.

– Men før det må regjeringen gjøre en jobb. De må utforme en støtteordning for små og mellomstore bedrifter, sier Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup til Dagsavisen.

– Vi er opptatt av at vi må ha en ordning som hjelper de bedriftene som har høye strømutgifter som en andel av driftskostnadene, og at ordningen avgrenses til dem, men at den er treffsikker og gir en reell hjelp til bedrifter som nå sliter, mener Astrup, og bruker slakterier, bakerier og renserier som eksempler på bedrifter som må få støtte.

Varsler endringer

Men selv om Høyre fikk markert seg tydelig i strømdebatten mandag og signaliserte støtte til regjeringen, er SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes ikke redd for at regjeringen går til Erna & co. for å sikre flertall for strømstøtten i Stortinget.

– Regjeringen kommer ikke til å bryte budsjettavtalen med oss for å samarbeide med Høyre. Høyre har bare blitt gitt en fremtredende rolle i media. Dette er budsjettspørsmål, der vi har en avtale med regjeringen. Det skal veldig mye til for at regjeringen bryter den avtalen, mener Fylkesnes.

– SV er vår naturlige samtalepartner på disse spørsmålene. Vi står helt og fullt ved avtalen om å gå igjennom strømstøtteordningen til husholdningene, understreker statsminister Jonas Gahr Støre overfor NTB. Han varsler også om endringer i strømstøtten.

– Vi får innspill fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om hvordan husholdningene har mottatt strømstøtten og hvordan vi bruker strøm. Og med den kunnskapen ønsker vi å gjøre justeringer i ordningen sammen med SV for å gjøre den enda mer treffsikker, sier Støre.

