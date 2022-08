Europa tørker og tørster: – Tilpasning er ikke lenger et alternativ, men et krav

Ekstremvarme rammer Europa. (Nyhetsgrafikk)

Den mest alvorlige tørken i Europa på flere tiår rammer nå både innbyggere, fabrikker, bønder og varetransport. Flere land har gått gjennom den ene hetebølgen etter den andre så langt i år, temperaturrekorder er knust og skogbranner har rasert store landområder. Hundrevis av mennesker har mistet livet i hetebølgene, og nye farevarsler er sendt ut for august.

EUs byrå for tørkeovervåking (EDO) har kommet fram til at 47 prosent av unionens territorium var under tørke-advarsel i midten av juli, og EU-kommisjonen har advart om en «kritisk» situasjon i flere regioner, skriver The Guardian.

Klimaforskere har advart at tørkeperioder om sommeren kan bli hyppigere i Vest-Europa.

Dette er situasjonen i flere av landene nå:

Frankrike: Fjerde hetebølge og advarsler





Det har brent i flere europeiske land så langt i sommer, som her i Sør-Frankrike denne uka. (SDIS 33/AP)

Frankrike er for tida rammet av den fjerde hetebølgen så langt i år. Statsminister Élisabeth Borne har aktivert et kriseteam for å håndtere tørken som er beskrevet av Météo-France som den verste siden de begynte å føre oversikt i 1958, ifølge The Guardian.

Vannrestriksjoner er innført, og over 100 franske kommuner har ikke rennende drikkevann. Lastebiler står for levering av vannet, sier Christophe Béchu, som er statsråd for grønn omstilling.

– Vi må bli vant til denne typen episoder. Tilpasning er ikke lenger et alternativ, men et krav, sa han.

Hvis vi ikke reduserer vannforbruk-vanene våre, vil dette gjentas, advarte Béchu i et intervju med BFMTV forrige uke.

Bonden Christophe Trufault sjekker en tørket maisåker i Courcemont, nordvest i Frankrike, 3. august i år. (JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP)

Russlands invasjon av Ukraina har ført til stigende matpriser over hele verden. Transport av korn ut av Ukraina har så vidt kommet i gang igjen, men også hetebølger og tørke skaper trøbbel. Frankrike er verdens fjerde største eksportør av hvete og blant verdens fem største eksportører av mais. Landets landbruksminister har advart at maishøsten vil være mer enn 18 prosent dårligere enn i fjor. I tillegg kan manko på grovfôr som følge av tørken føre til melkemangel til høsten og vinteren, ifølge bondeorganisasjoner.

Samtidig ligger druehøsten an til å bli bedre enn fjorårets, skriver nyhetsbyrået Reuters. Men også her advares det at hetebølger fram til innhøsting kan begrense oppturen.

Juli måned var den tørreste som er registrert i Frankrike noensinne, ifølge landets meteorologiske institutt. Vannrestriksjoner er innført flere steder og bondeorganisasjoner advarer før høsten. Her drikker kyr vann i Courcemont, nordvest i Frankrike. (JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP)

Spania: Olivenhøst i fare

– I Spania har vi aldri tidligere hatt en så varm måned som juli i år, sier Rubén del Campo i Spanias statlige meteorologiske byrå (AEMET) til avisa El Pais.

Snittemperaturen var ikke bare den høyeste som noen gang er målt i juli, men også høyere enn i noen annen måned siden målingene startet i 1961.

Hetebølgen som rammet store deler av den iberiske halvøy og øygruppa Balearene var den mest intense noensinne, skriver avisa. Den var også tidenes nest lengste så langt med 18 dager. Rekorden på 26 dager ble satt i 2015.

Det har vært varmere enn normalt i Spania i sommer. Her kjøler to damer seg ned i Barcelona. (Emilio Morenatti/AP)

I tillegg til varmen er det tørt også i Spania. Nedbørsmengden er på under halvparten av hva som er vanlig. Hetebølgen har forverret vannmangelen som har rammet jordbruket siden i fjor vinter, skriver NTB. Det er vannbegrensninger i de hardest rammede områdene, og enda flere restriksjoner kan innføres i tida framover hvis det ikke kommer nedbør. Avlingene fra olivenlunder som ikke får kunstig vanning, blir i år bare på 20 prosent av gjennomsnittet det siste fem årene, ifølge bondeorganisasjonen COAG.

Spanske vannreserver er på sitt laveste nivå og har fortsatt å falle jevnt på grunn av økt bruk og fordampning.

– Studier på klimaendringer advarer at tørker kommer til å bli mer intense, hyppigere og mer langvarige. Dette kommer til å bli den nye normalen, men likevel fortsetter vi å tillate økt bruk av en ressurs vi ikke har og som blir knappere, sier Nuria Hernández-Mora, en av grunnleggerne av den ikke-statlige organisasjonen Nueva Cultura del Agua, som jobber for mer bærekraftig vannhåndtering.

Italia: Store problemer for jordbruket

2022 går mot å bli det varmeste og tørreste året målt i Italia noensinne. Nedbøren i løpet av årets sju første måneder er også nesten halvparten av hva som er vanlig, skriver avisa La Repubblica. Enn så lenge er det 2018 som innehar rekorden som varmeste år i Italia siden 1800.

Temperaturen fra januar til juli i år er 0,98 grader over snittet, men det er særlig juni (2,88 høyere enn snittet) og juli (2,26 grader over) som bekymrer klimaeksperter.

– Ingen tilsvarende data de siste 230 årene kan sammenlignes med tørken og heten vi opplever i år. Og vi har hatt stormer … Disse episodene blir hyppigere og mer intense, akkurat slik klimarapporter har varslet de siste 30 årene. Hvorfor venter vi med å gjøre dette til en prioritet, spør Luca Mercalli, sjefen i Italias meteorologiske forening, ifølge The Guardian.

Båter ligger ved Pos uttørkede elveleie ved Ficarolo. (Luca Bruno/AP)

Temperaturene og tørken har enorme konsekvenser for jordbruket også her. Landbruksorganisasjonen Coldiretti advarer at det kan gå mot tap på over 6 milliarder euro. Fall i produksjonen av mais, melk, durumhvete (som brukes til pasta), ris og frukt står for dør. Også druehøsten og olivenhøsten kan bli rammet, advarer organisasjonen.

Elva Po er et tydelig eksempel på konsekvensene av årets temperaturer og mangel på nedbør. I juli erklærte italienske myndigheter krise i området rundt Po, som er Italias lengste elv. Området står for rundt en tredel av landets jordbruksproduksjon, og sto da overfor den verste tørken på 70 år, skrev Reuters. Deler av elva har tørket nesten helt ut, mens vannstanden andre steder er 2 meter under normalt. Det spøker for produksjonen av risottoris, og bønder advarer at opp mot 60 prosent av avlingene kan gå tapt som følge av at rismarkene tørker ut og blir for salte.

Lav vannstand har også avslørt sunkne hemmeligheter i Po. En udetonert bombe fra andre verdenskrig ble funnet ikke langt fra byen Mantova i fylket Lombardia.

Den italienske hæren var på plass for å fjerne bomba fra andre verdenskrig som ble oppdaget i elva Po. (FLAVIO LO SCALZO/Reuters)

Tyskland: Trøbbel for industrien

Krisa er ikke begrenset til Sør-Europa. Vannstanden har også falt drastisk i Rhinen, som begynner i Sveits og renner gjennom flere europeiske land. Elva er viktig som blant annet fraktrute for olje, bensin, kull og andre råmaterialer.

Det skaper trøbbel for tysk industri, ettersom flere skip ikke lenger kan fullastes med varer og gods som skal fraktes via elva. Det skjer samtidig som at mer kull skal fraktes til tyske atomkraftverk for å møte energikrisa som følge av at Russland har strupt gassleveransene til Europa.

Tørr jord og et delvis uttørket elveleie langs Rhinen i Dusseldorf, Tyskland. (INA FASSBENDER/AFP)

Mandag denne uka var vannstanden allerede lavere enn i 2018, da en alvorlig tørke til slutt satte en stopper for varetransport i 132 dager. Når vannstanden faller under det som er kritisk for en periode på 30 dager, reduseres industriproduksjonen, skriver Deutsche Welle. Vanligvis registreres lavest vannivå seinere på året.

Sveits: Kan bli mangel på Gruyère

I Sveits er meieri-industrien hardest rammet så langt. Enger som vanligvis ikke brukes før september/oktober er allerede tatt i bruk flere steder, siden beiteområdene høyere opp i fjellene allerede har tørket ut. Hæren har blitt kalt inn for å frakte vann ved hjelp av helikopter til tørste kyr i landsbyen Kerns i Obwalden kantonen.

Produksjonen av melk og ost ligger an til å rammes, sier Dominique de Buman, sjefen for Fribourgs oste-kooperativ til avisa Le Temps. Det kan ende opp med mangel på osten Gruyère, advarer han.

Et helikopter fra det sveitsiske luftforsvaret leverer vann til et uttørket beiteområde i Broc i Sveits. (DENIS BALIBOUSE/Reuters)

I juli tok flere til orde for vannrasjonering i Sveits, og flere restriksjoner ble innført i flere regioner. Noen steder ble det innført forbud mot å fylle svømmebasseng, vanning av private hager og vasking av biler, skriver avisa.

Storbritannia: Nye advarsler

Advarsel om ekstremvarme i deler av England og Wales ble tirsdag sendt ut av Storbritannias meteorologiske institutt. Det er ingen pause fra forholdene som har ført til både branner, knuste temperaturrekorder og utfordringer for infrastrukturen den siste tida, skriver nyhetsbyrået Reuters.

En av vaktene utenfor Buckingham Palace i London fikk vann av en politimann da det ble satt temperaturrekorder i Storbritannia i juli. (Matt Dunham/AP)

Advarselen gjelder fra torsdag og ut søndag, og det er ventet at temperaturen kan nå 35–36 grader enkelte steder mot slutten av uka. Det er ikke meldt nevneverdig nedbør før siste uka i august for flere deler av Storbritannia.

Tirsdagens beskjed kommer etter tidenes tørreste juli måned i England siden 1935. I juli ble det satt temperaturrekord med 40,3 grader.

Flere steder i Sør-England er innført forbud mot bruk av hageslanger. Regelbrytere risikerer bøter på opp mot 1000 pund, over 10.000 kroner. Miljøminister George Eustice har oppfordret flere vannselskaper om å innføre tilsvarende forbud i andre deler av England, ifølge The Express.

