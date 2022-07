Hva ligger bak de hyppige hetebølgene i Vest-Europa?

Den pågående hetebølgen som nå delvis har sluppet taket over sørligere deler av Europa, har så langt ført til dødsfall, skogbranner og tusenvis av evakuerte. Nå har den beveget seg lenger nord og har sendt rekordhøye temperaturer over Storbritannia. Flere steder sørover i Europa kjemper fortsatt brannfolk mot flammene.

De siste 42 årene har Vest-Europa opplevd en svært bratt økning i hetebølger. Sammenlignet med resten av den nordlige halvkule kommer hetebølgene tre til fire ganger raskere i vestlige Europa, ifølge en studie publisert i journalen Nature Communications tidligere i juli.

De nye forskningsfunnene stemmer overens med tidligere studier på samme tema, skriver nyhetsnettstedet Axios.

«Hotspot» for hetebølger

Nature Communications-studiens funn viser at de mer hyppie hetebølgene i Europa er knyttet til luftbevegelser i jetstrømmene i og rundt regionen, skriver Axios. Forskerne fant to korridorer med luft som beveger seg hurtig over Europa, og som er assosiert med europeiske hetebølger. Når en jetstrøm deles i to midlertidig, kan den etterlate seg en område med svak vind og høytrykk, som bygger opp ekstrem hete. Slike doble jetstrømmer kan forklare nesten hele utviklingen i Vest-Europa, ifølge studien.

Det slås samtidig fast at det er usikkerhet knyttet til klimamodellene som brukes, men forskere har i lang tid vist til sammenhengen mellom mer ekstremvær og klimaendringene. Ifølge FNs klimapanel er vi inne den varmeste perioden på 125.000 år.

Det ble også i juni satt en rekke varmerekorder flere steder i Europa, fra Norge i nord til Italia i sør. I Tromsø ble det satt temperaturrekord på 29,7 grader 28. juni. I Italias hovedstad Roma ble også satt varmerekord, og de høye temperaturene førte til tørke som gjorde at vannrasjonering måtte til flere steder. Utenfor Europa ble det i samme periode også satt varmerekorder i Japan og Iran.

Folk i London står i kø for å ta seg en svømmetur i innsjøen ved Hyde Park tirsdag. (Kirsty Wigglesworth/AP)

Blir mer sannsynlig

Når FNs klimapanel i august kommer med en ny delrapport, er det ventet at de vil knytte klimaendringer til ekstremvær i enda større grad enn tidligere, skriver Politico.

– Hver hetebølge som kommer, er mer sannsynlig og mer intens som følge av klimaendringer, sier Friederike Otto fra Environmental Change Institute ved University of Oxford til nettstedet.

Det er også andre forhold enn klimaendringer som styrer omfanget og utbredelsen av hetebølger i Europa, skriver New York Times. Sirkulasjonen i atmosfæren og havet spiller også inn. Soner med lavtrykk pleier å tiltrekke seg luft. De skyhøye temperaturene som har nådd Storbritannia, skyldes at lavtrykkssoner har dratt til seg luft fra Nord-Afrika og inn i Europa.

– Varm luft blir pumpet nordover, sier Kai Kornhuber, som forsker ved Lamont-Doherty Earth Observatory, til avisen.

Klimaforsker Tore Furevik sa til NTB før helgen at nordmenn ikke forstår hvor farlig disse hetebølgene er.

– Vi ser stadig oftere at temperaturen når 30 grader i Norge og tørke enkelte steder. Fremover kan også vi oppleve den ekstreme heten som nå har rammet en rekke middelhavsland, sa han.

– Kritisk

Hetebølgen som Storbritannia nå står overfor, gjorde at Storbritannias meteorologiske byrå for første gang har utstedt en rød advarsel for det som blir omtalt som eksepsjonelle temperaturer. Folk har blitt oppfordret av myndighetene til å holde seg avkjølt og hydrerte.

Tirsdag ble det målt temperaturer på opp mot 40,2 grader i Storbritannia, som er tall som knuser tidligere rekorder. Det har vært branner flere steder i landet, og i London har det blitt erklært krisetilstand.

– Dette er kritisk, skriver London-ordfører Sadiq Khan på Twitter.

Network Rail, som er ansvarlig for jernbaneinfrastrukturen i Storbritannia, stengte den viktigste østkystruten ut av London King’s Cross til York og Leeds mellom klokken 11 og 19 tirsdag, skriver NTB. Det har blitt anbefalt at togreisende over hele landet holder seg hjemme. Flere andre avganger er også avlyst. Selv friske mennesker kan dø av heteslag, har britiske meteorologer varslet om.

– Sjansene for å få dager med 40 grader i Storbritannia kan være så mye som ti ganger så sannsynlig i det nåværende klimaet enn i et klima upåvirket av mennesker, sier Nikos Christidis i Storbritannias meteorologiske byrå i en uttalelse på byråets nettsider.

En brannmann i Losacio i nordvestlige Spania fortviler. (EMILIO FRAILE/AP)

Flere dødsfall i Spania

Over 500 personer har mistet livet i Spania i tilknytning til helgebølgen, skriver El Mundo. I hovedstaden Madrid har flere arbeidere mistet livet som følge av heteslag. Flere fagforeninger møttes tirsdag for å diskutere hvordan de skal møte framtidige hetebølger.

Selv om temperaturene faller i Spania denne uken, herjer fortsatt skogbranner for fullt. Det er også branner i Portugal, Frankrike og Marokko. Over 600 soldater ble utplassert i Spania for å bidra i kampen mot flammene, skriver The Guardian.

En av brannene sør i landet førte til at hovedvei mellom Madrid og Lisboa i Portugal ble stengt i over tolv timer. Nær byen Málaga ble over 3000 personer evakuert.

Kaos i Frankrike

Franske meteorologer har varslet om «hete-apokalypse». Siden tirsdag forrige uke har over 1.4000 blitt tvunget på flukt som følge av skogbrannene, ifølge The Guardian.

– Vi er klimaflyktninger, sier 26 år gamle Théo Dayan til Le Monde etter at han hadde lagt på flukt fra huset sitt ved landsbyen La Teste-de-Buch.

Særlig feriedestinasjonen Gironde sørvest i Frankrike har blitt hardt rammet. Brannfolk prøver der å få kontroll over branner som har ødelagt over 140 kvadratkilometer. Frankrikes innenriksdepartementet har kunngjort at de vil sende tre fly og 200 brannfolk til området.

Jean-Luc Gleyze, som er regionens president, sier til BBC at vinden og de høye temperaturene gjør at brannene fortsetter å spre seg, noe som gjør brannfolkenes arbeid svært krevende.

– De må kjempe mot denne brannen som vokser og vokser, sier Gleyze.

Hundrevis ble også evakuert fra hjemmene sine i sørvestlige Frankrike før helgen. Over 1000 brannfolk har siden torsdag forrige uke kjempet mot flammene i kraftig hete og sterk vind.

En gjeng har nettopp kjølt seg ned i vannet i Arcachon i sørvestlige Frankrike. Bak henger en askesky som kommer fra en skogbrann i nærheten. (Sophie Garcia/AP)

– Folk har blitt skadet

I Portugal erklærte myndighetene forrige uke nødtilstand som følge av de høye temperaturene. I 13 regioner har det blitt registrert rekordhøye temperaturer. I byen Lousã i innlandet ble det registrert hele 46,3 grader.

– Dette er ikke en normalsituasjon, og det er alvorlig på alle mulige måter, sier sjefen for det portugisiske instituttet IPMA til The Guardian.

Ordfører Pedro Pimpão i Pombal, en kommune i indre strøk i Portugal beskrev forrige uke situasjonen som «ekstremt alvorlig».

– Vi har hatt hus som har brent ned, folk har blitt skadet – både brannfolk og sivile, sa han.

Denne uken har Storbritannia forberedt seg på rekordhøye temperaturer. Aldri før har det blitt registrert temperaturer på over 40 grader i landet, noe som er ventet å skje i løpet av denne uken.

