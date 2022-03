Disse kan ta over etter Hadia Tajik. LO kan få sin «drømme-statsråd»

Av FriFagbevegelse-Helge Rønning Birkelund

Hvem skal overta som ny arbeids- og inkluderingsminister etter Hadia Tajik?

Spekulasjonene har allerede begynt, og en tidligere leder i et LO-forbund er en het kandidat. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen er en annen.

Hvis hun tar over etter Tajik, er Terje Aasland mest aktuell som ny olje- og energiminister, opplyser kilder til FriFagbevegelse.

Aasland har bakgrunn som energimontør og tillitsvalgt i fagbevegelsen.

Her annonserer Hadia Tajik at hun går av:

[ "En katastrofe for regjeringen Støre og Ap" ]

Tre kandidater

En annen aktuell kandidat til jobben som arbeids- og inkluderingsminister er Trine Lise Sundnes. Hun var LOs førstevalg til ministerposten da den opprinnelige statsrådskabalen skulle legges høsten 2021.

Sundnes ble i stedet medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Nå er hun aktuell til å overta etter Hadia Tajik.

Som tidligere forbundsleder i Handel og Kontor, og leder av internasjonal erfaring i LO før hun ble Ap-politiker på heltid, har hun god bakgrunn som arbeids- og inkluderingsminister.

Arbeiderpartiets Trine Lise Sundnes under et arrangement på Filipstadkaia i Oslo. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Et annet alternativ er Rigmor Aasrud, som har erfaring fra samme departement. Hun er imidlertid parlamentarisk leder. Det er lite trolig at Tajik – etter å ha trukket seg som statsråd – kan fylle hennes plass.

Rigmor Aasrud (Ap). (Vidar Ruud/NTB)

Et tredje alternativ er Tuva Moflag, som er arbeidspolitisk talsperson på Stortinget i dag.

FrP, Ap og SV holder pressemøte om bioteknologiforliket Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (Fredrik Hagen/NTB)

Full oppvask

Hadia Tajik er betegnet som den statsråden i Støre-regjeringen som har hatt størst gjennomslagskraft og som har gjennomført mest av Hurdalsplattformen.

Allerede på sin første dag som statsråd, møtte Tajik opp på kontoret til LO-leder Peggy Hessen Følsvik. På mange måter var det likevel LO-lederen som tok grep som førte til at Tajik måtte gå av.

Sammen med Fagforbundets Mette Nord og Jørn Eggum i Fellesforbundet, forlangte hun full oppvask på mandagens sentralstyremøte i Arbeiderpartiet, etter at VG søndag fortalte at hun hadde fått skattefri pendlerbolig fra 2006 til 2010 basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

[ Listhaug om Tajik: - En klok avgjørelse ]

Må svare på spørsmål

Flere partier har krevd at hun redegjør grundigere for saken. Frp-leder Sylvi Listhaug har blant annet sendt henne 20 spørsmål som hun ville ha svar på.

Etter nye oppslag i avisene onsdag fikk FriFagbevegelse fortalt at det var enda flere spørsmål å stille for Frp-Sylvi.

Hadia Tajik har tatt selvkritikk og sagt at hun har feilvurdert saken. Hun har også varslet at hun vil tilbakebetale eventuelle skattefordeler hun har hatt. Men presset ble for stort. Spesielt fordi hun er den øverste lederen av Nav, og flere Nav-ofre har måtte sone fengselsdommer for saker som i realiteten har lignet de sakene Hadia Tajik har på sin kappe.

Tajik skal fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet, og vil gå tilbake til en rolle for Arbeiderpartiet på Stortinget.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om Hadia Tajik





• Født 18. juli 1983 i Bjørheimsbygd i Strand kommune i Rogaland.

• Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Har også bachelorgrad i journalistikk ved Høyskolen i Stavanger og mastergrad i menneskerettigheter fra Kingston University i London. Yrkesbakgrunn som journalist og skribent i Aftenposten, VG, Dagbladet og Stavanger Aftenblad. Hun har også utgitt flere bøker.

• En av to nestledere i Arbeiderpartiet fra 2015. Fungerte som eneste nestleder i perioden 2018–2019.

• Stortingsrepresentant for Rogaland siden 2017, og før det for Oslo 2009–2017. Første nestleder i finanskomiteen 2019–2021

• Kulturminister 2012–2013.

• Politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2006-2009, med avbrudd som fungerende politisk rådgiver i Justisdepartementet 2008–2009 og ved Statsministerens kontor i 2008.

• Medlem i sentralstyret i AUF 2008–2010. Politisk nestleder i AUF i Rogaland 2001–2003. Leder for Strand AUF 1999–2002.

• Hun ble utnevnt til arbeids- og inkluderingsminister i Støre-regjeringen 14. oktober 2021.

(NTB)