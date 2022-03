Listhaug om Tajiks avgang: – En klok avgjørelse

– Dette synes jeg var en klok avgjørelse fra Hadia Tajik. Nå håper jeg at hun bruker den tiden hun trenger, til å ta vare på seg selv og sine nærmeste, sier Sylvi Listhaug kort tid etter Hadia Tajiks avgang.

Frp-lederen trekker spesielt fram at Tajik hadde det øverste ansvaret for Nav, en etat som har straffeforfulgt personer som har gjort en liten feil og krysset av feil i et skjema.

– Det er ingen tvil om at det som har blitt avdekket både om saken og hennes håndtering av den er meget alvorlig, sier Listhaug.

VG skrev sist søndag hvordan Ap-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet. Tajik har i ettertid vært tydelig på at hun var pendler og hadde krav på skattefri pendlerbolig.

– Vi politikere må være ekstra påpasselige med å følge lover og regler. Det er derfor Frp har stilt og planla å stille en rekke spørsmål rundt saken. Det er mye som tyder på at den uansett ville endt opp som en mistillitssak i Stortinget, sier Listhaug.

