– Det er åpenbart en dårlig vurdering å gi Stoltenberg denne jobben, sier Gisle J. Natvik til Dagsavisen.

Han er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på BI, og har tidligere jobbet i Norges Bank. Han har lenge ment Jens Stoltenbergs erfaring som statsminister og Nato-sjef i seg selv er diskvalifiserende, og at det å ansette en partipolitiker som sentralbanksjef vil svekke institusjonen Norges Bank.

– Dette står jeg fortsatt for. Det er kanskje litt krast, og jeg har overhodet ikke noe imot Jens Stoltenberg som person. Det er ikke det dette handler om. Det handler om et veldig godt begrunnet faglig prinsipp: At sentralbanksjefen skal være politisk uavhengig, sier Natvik, og legger til:

– Vi trenger ingen visjonær eller karismatisk politiker til å lede Norges Bank. Vi trenger en kjedelig, faglig solid og partipolitisk uavhengig person til å gjøre den jobben.

Bindinger til regjeringen

Det er av sine egne fagfeller Jens Stoltenberg får høre det. Både Stoltenberg og Natvik er samfunnsøkonomer, eller sosialøkonomer som det het da Stoltenberg tok sin avsluttende eksamen i 1987. Natvik har også tidligere skrevet i en kronikk at om Stoltenberg som samfunnsøkonom hadde hatt den faglige integriteten en sentralbanksjef bør ha, så hadde han aldri søkt jobben som sentralbanksjef.

– Jeg ser at noen har brukt som argument for å ansette ham at han har en så sterk CV som ingen kan matche. Jeg tenker da helt omvendt: Nettopp de jobbene han har på CV-en, særlig at han har vært statsminister, det teller negativt for meg, sier Natvik til Dagsavisen.

– Når han har vært så integrert i Arbeiderpartiet, og til og med har vært partileder og statsminister, vil det være bindinger til den sittende regjeringen. Det er jo ikke slik at man kutter alle bånd med kolleger man har jobbet med over mange tiår, mener Natvik, som mener jobben bør gå til den andre reelle søkeren, Ida Wolden Bache.

– Fra et faglig synspunkt er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache den klart best kvalifiserte kandidaten. Men her er jeg neppe helt objektiv siden jeg har jobbet litt med henne i Norges Bank, sier Natvik, med tanke på debatten som går om vennskapet mellom Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre.

Natvik og Bache jobbet ikke tett sammen, og er ikke nære venner i dag, ifølge Natvik.

– Stoltenberg jobbet kanskje et par år i Statistisk sentralbyrå (SSB), men ellers har han praktisk talt kun politisk erfaring. Jeg syns dette er prinsipielt problematisk. Da må man i så fall kunne sannsynliggjøre faglig at han er en så mye bedre sentralbanksjef enn Bache, for å kunne oppveie kostnadene ved å utnevne en tidligere partipolitiker. Hans faglige bakgrunn er ikke god nok til at det vil lønne seg å svi av den institusjonelle kapitalen, mener Natvik.

– Nærmest uslåelig

Også professor Eirik Gaard Kristiansen ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen har sin tvil om det er riktig å gi Norges Bank-jobben til Jens Stoltenberg.

– Jens Stoltenberg sin politiske erfaring er et toegget sverd. Det gir relevant innsikt, men skaper bindinger til politiske aktører som kan være vanskelig å håndtere, skriver Kristiansen i en e-post til Dagsavisen. Han legger til:

– I det minste vil det kunne skape usikkerhet om beslutninger er fullstendig partinøytrale. Jeg tror Jens Stoltenberg vil kunne håndtere dette, men det er vanskelig å hindre at det kontinuerlig rettes et søkelys mot dette, mener Kristiansen, som også kjenner den andre kandidaten, Ida Wolden Bache, fra sin tid i Forskningsavdelingen i Norges Bank.

– Hun er generelt en meget dyktig økonom og har spisskompetanse på makroøkonomi og finansiell stabilitet. Når hun i tillegg er en dyktig og sterk leder med inngående kjennskap til Norges Bank er hun nærmest uslåelig i kampen om sentralbanksjef-jobben, sier Kristiansen.

– Dette mener jeg til tross for at hun har en sterk motkandidat i Jens Stoltenberg. Han har mange sterke sider som overgår Ida sine, men når det gjelder relevante kvalifikasjoner, er i sum Ida sterkest.

Jeg er ingen Ap-mann, men jeg tror Stoltenberg ville blitt en fantastisk sentralbanksjef. — Kjetil Storesletten, samfunnsøkonom

– To historisk gode kandidater

Økonomiprofessor Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo er delt i sitt syn, og mener begge kandidater er gode – på hver sin måte.

– Vi har to historisk gode kandidater til å bli ny sentralbanksjef, sier Storesletten til Dagsavisen.

Han har latt seg imponere av begge.

– Jeg satt i Norges Banks styre i seks år, og traff mange ledere der. Av dem var det nok Ida Wolden Bache som imponerte meg mest. Hun er en meget solid, faglig god kandidat, mener Storesletten, som også holder en knapp på Jens Stoltenberg.

– Jeg tror at god kjennskap til pengepolitikken ikke er en absolutt nødvendig egenskap for en ny sentralbanksjef, fordi han eller hun vil ha en hel organisasjon som tar seg av dette. Det å være styreleder for Oljefondet krever helt andre egenskaper, mener Storesletten.

– Du skal lede en stor organisasjon, forholde deg til Finansdepartementet, og samtidig holde Nicolai Tangen og Oljefondet i ørene. Dette er en jobb jeg tror Ida Wolden Bache vil klare veldig fint, samtidig som jeg ikke kan tenke meg en leder i Norge med sterkere og bredere ledererfaring enn Jens Stoltenberg, sier Storesletten.

– Jeg er ingen Ap-mann, men jeg tror Stoltenberg ville blitt en fantastisk sentralbanksjef, særlig hvis det skulle oppstå en alvorlig krise. Som en børskrise, finanskrisen vi hadde i 2009, eller om et annet land skulle beslaglegge eiendelene våre. Det siste kan faktisk skje, og jeg tror Stoltenberg i særklasse har de lederegenskapene som trengs for å håndtere dette. Greier du å deale med Donald Trump, greier du nok å deale med de fleste, sier Storesletten, som legger til:

– Ikke at jeg ikke tror at også Ida Wolden Bache ville klart disse tingene. Jens Stoltenbergs kandidatur har nå blitt kontroversielt, og det er ingen politisk konsensus om dette nå. Det er et problem. Det er ikke godt å si hvor dypt denne uenigheten stikker, eller hva som skjer videre nå, sier Storesletten, og tenker på at et flertall av stortingspartiene så tydelig har signalisert at de syns det er problematisk å gi jobben til Stoltenberg.

Det er uansett regjeringen som bestemmer hvem som skal få jobben i Norges Bank. Det ligger an til at regjeringen trolig avgjør saken i Kongen i statsråd fredag 21. januar.

