Oscar-nominert stjerneregissør døde

Jean-Marc Vallée har satt tydelige spor etter seg som en av Nord-Amerikas mest kvalitetsbevisste filmskapere, med en rekke suksesser i Hollywood de siste årene. Vallée kommer opprinnelig fra Montreal, og ble bare 58 år gammel. Han ble funnet død på sin egen hytte utenfor Quebec City i Canada. Dødsfallet ble først bekreftet av hans nære venn og produsentpartner Nathan Ross, ifølge Hollywood Reporter. Dødsårsaken er

I kjølvannet av gjennombruddsfilmen «C.R.A.Z.Y.» fra 2005 ligger en serie filmer og TV-serier som alle har fått mye oppmerksomhet, gode kritikker og hengivne tilhengere blant et stort publikum. Blant filmene er «Dallas Byers Club» (2013), med Matthew McConaughey i rollen som elektrikeren og rodeorytteren Ron Woodroof som i 1986 blir diagnostisert som hiv-positiv. Han får vite at han har bare noen uker igjen å leve, og begynner å finne ut hvordan han kan smugle inn på det tidspunktet ulovlige legemidler for å bremse utviklingen, og for å kunne hjelpe andre i samme situasjon. I øvrige roller i filmen, som er basert på en virkelig historie, finner vi Jared Leto og Jennifer Gardner.

Nominert til Oscar

«Dallas Byers Club» ble nominert til seks Oscars, og fikk tre av dem, blant annet Beste mannlige hovedrolle (McConaughey) og Beste mannlige birolle (Leto). Filmen ble i tillegg nominert til Beste film og Vallée selv til Beste manus.

Også hans neste film var basert på en historie fra virkeligheten. «Wild» hadde Reese Witherspoon i rollen som forfatteren og den tidligere stoffmisbrukeren Cheryl Strayed som skrev bok om hvordan hun overvant både misbruk og tunge depresjoner ved å gå den over 400 mil lange Pacific Crest Trail i USA. Witherspoon plukket opp av filmens i alt to Oscar-nominasjoner for tolkningen av hovedrollen. Blant filmene han lagde er også «Young Victoria» (2009) med Emily Blint og Rupert Friend, som vant en Oscar (kostymer) ut av tre nominasjoner.

Fra «Dallas Byers Club», med Jared Leto (til venstre) og Matthew McConaughey. (SF Studios)

Jean-Marc Vallée hylles nå av både nære medarbeidere og andre, og ord som går igjen er «autentisk», «generøs» og «uredd», et «fenomenalt talent som lagde hver eneste scene med en påfallende fysisk emosjonell dybde», som HBO uttrykket i en kommentar. Og det var nettopp for strømmegiganten at Vallée nådde sitt største publikum, da han de siste årene har prioritert TV-dramaet som uttrykksform. I likhet med filmene ble også TV-seriene preget av en naturlig tilnærming til både tematikk og selve filmkunsten, med filming i naturlig lys og ved minimal bruk av effekter.

Amy Adams i serien er «Sharp Objects». (HBO)





Med «Big Little Lies» for HBO, med handling fra den rike middelklassen i kystbyen Monterey, skapte han dramahistorie med en galgenhumoristisk og mørk serie der alle hovedrollene var kvinner, et stjernelag bestående av blant andre Nicole Kidman, Reese Witherspoon (igjen), Shailene Woodley, Zoe Kravitz og Laura Dern. Vallée produserte den i utgangspunktet David E. Kelly-skapte serien og regisserte også halvparten av de fjorten episodene. Serien ble en av de helt store prissankerne, blant annet med hele åtte Emmy-statuetter.

Parallelt produserte, regisserte og klippet han TV-serien «Sharp Objects», basert på en roman av Gillian Flynn og med Amy Adams i hovedrollen som en plaget reporter. I likhet med mange av prosjektene hans handlet også «Sharp Objects» om mennesker som på ett eller annet vis lever på siden av eller i konflikt med majoriteten av befolkningen, og igjen valgte han i hovedsak et kvinnelig cast.

















