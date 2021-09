Lucy har kronisk lungesykdom: – En del ting som har skjedd det siste året har vært ganske absurde

Lucy Hermoza Rigal har sykdommen bronkiektasi som er en lungesykdom som blant annet gjør at man har økt slimproduksjon, som igjen fører til at man hoster for å få ut slimet. Denne sykdommen har hun som følge av stråleterapi mot brystkreft i 2002. Hun har hostet i nesten 20 år, men betrakter seg som en frisk person og har aldri følt seg ekskludert fra samfunnet. Men når pandemien brøt, opplevde hun plutselig at folk reagerte.

– Det er det som skjer når folk ikke vet. Jeg forstår at mange har og kanskje fortsatt er redd for koronaviruset, sier hun.

Helle Grøttum ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) forteller at de har fått tilbakemeldinger fra flere som opplever det samme.

– De som har vært mest stigmatisert i det siste er de som hoster og nyser nettopp på grunn av koronaviruset. De som har lungesykdom og hoster vil bli mistenkt for å være smittet. Det er den gruppa vi har fått mest tilbakemeldinger fra det siste halvannet året. De som hoster på grunn av astma, kols eller andre lungesykdommer.

– Fikk kjeft på bussen

I begynnelsen av nedstengingen skulle Lucy ta bussen. Plutselig hører hun at bussjåføren skriker. Hun satt litt i en egen verden og hørte ikke nødvendigvis hva han sa, forteller hun, men plutselig stopper sjåføren bussen. Da skjønte Lucy at det var hun som var problemet. Lucy forteller at bussjåføren skal ha kjeftet fordi hun hostet.

– Jeg tenkte bare «stakkars deg». Jeg skjønte det ikke helt. Da hadde jeg heller ikke lyst til å si eller gjøre noe, så jeg bare dro.

Hun beskriver situasjonen som absurd.

– En del ting som har skjedd de siste årene har vært ganske absurde. Jeg tenkte at bussjåføren følte et ansvar, og selv om jeg kan forstå det så er det selvfølgelig ikke en unnskyldning for å behandle folk på den måten.

Hendelsen og munnbindpåbudet førte til at hun stoppet å ta kollektivt.

– Siden den dagen har jeg bare syklet i stedet. Da unngår jeg eventuelle reaksjoner, i tillegg til at jeg slipper å bruke munnbind. Når du bruker munnbind får du førti prosent mindre oksygen, og vi trenger god oksygen.

Fakta om bronkiektasi

Bronkiektasier er utposninger på de mellomstore luftrørene og kan føre til kronisk overproduksjon av slim og vedvarende hoste.

Bronkiektasi forekommer hyppigst hos voksne menn. Tilstanden er sjeldnere i dag enn tidligere på grunn av god behandling av infeksjoner i lunger og bronkier.

Typiske symptomer er kronisk hoste og kronisk overproduksjon av slim, som ofte er gult på grunn av bakterieinfeksjon. Ansamling av slim skjer gjerne i løpet av natten, og når man står opp om morgenen forflytter slimet seg til områder av bronkiene som er mer følsomme for slimet, noe som utløser kraftig og langvarig morgenhoste.

Personer med alvorlig bronkiektasi kan i sjeldne tilfeller oppleve livstruende blødninger i luftveiene (hemoptyse), og de kan utvikle tegn på kronisk obstruktiv lungesykdom i form av hvesing og kroniske pustevansker. Tilstanden kan også gi dårlig ånde.

I den vestlige verden regner vi i dag at den hyppigste årsaken til bronkiektasi er indre faktorer, medfødte feil.

Kilde: NHI

– Kastet ut fra time på treningsstudio

En av måtene for å få slimet ut er å trene. Lucy trener derfor jevnlig, både på treningsstudio og ute. I fjor, mens treningsstudioene var delvis åpne, gikk Lucy på sin faste yogatime på treningsstudioet sitt. Da timen var ferdig, skal hun ha fått vite at noen hadde klagd til resepsjonen fordi hun hostet.

– Da tok jeg selv initiativ og begynte å informere om hostingen min, årsaken til den og at det ikke var smittsomt, før timen startet. Det gjorde jeg ganske ofte både på yoga- og styrketimer, frem til gjenåpningen.

Lucy forteller at etter gjenåpningen skulle hun trene yoga. Det var kaldt i salen, som kan føre til at hun hoster mer. Etter timen skal instruktøren ha kommet bort til henne. Lucy forteller at instruktøren sa at hun ikke lenger var velkommen til timene, fordi hun hadde koronasymptomer.

– Da ble jeg veldig frustrert. Jeg spurte henne om hun virkelig mente at jeg ikke kan komme på timene hennes fordi jeg hoster. Jeg prøvde å forklare at det er en kronisk sykdom og at det ikke er smittsomt. Men hun svarte bare at hun ikke hadde tid til denne samtalen.

Andre i verre situasjoner

Lucy anser seg selv som frisk og har levd et normalt liv med sykdommen. Situasjonene hun har opplevd under pandemien fikk henne til å tenke på andre som er sykere enn henne. Hun har tidligere, før pandemien, møtt folk med samme sykdom som har fortalt at de vegrer seg fra å dra på kino, konsert eller restaurant fordi folk blir sinte hvis de begynner å hoste.

– Den dagen på treningssenteret så tenkte jeg på hvordan de har det i dag, og hvordan de har hatt det det siste året. Kanskje de har vært hjemme hele tiden for å unngå reaksjoner fra andre.

– Jeg tenker ikke bare på meg når det kommer til disse ubehagelige opplevelsene, men jeg tenker på mange andre som sikkert opplever det samme. Dette er ikke bra for samfunnet. Man må huske at det finnes andre situasjoner og andre sykdommer. Det er ikke slik at det plutselig kun er korona som gjelder i denne verden. Det er fortsatt mange andre sykdommer som man lider av eller dør av.

Viktig med informasjon

Lucy skulle ønske at folk ble informert om at kroniske syke kan få lignende symptomer som korona.

– Det kunne informeres om at det finnes andre grunner til at folk hoster og at det ikke nødvendigvis er smittsomt. Det er ikke morsomt å ha en kronisk sykdom og da skal vi ikke i tillegg bli kjeftet på, mistenkeliggjøres eller ekskluderes. Vi må kanskje først og fremst høre, og ikke gå direkte til angrep på folk fordi man tror de har koronasymptomer.

Hun mener at mer informasjon kunne blitt gitt i det offentlige.

– De kunne forklart at symptomene kan være tegn på korona, men at man også må huske på at det finnes andre grunner til hoste.

Helle Grøttum ved (LHL) forklarer at lungepasienter har ekstra mye slimproduksjon, og at de derfor hoster.

– Det er klart at lungepasienter skal hoste opp slimet sitt, ellers så blir det lettere for dem å få lungebetennelse. Det er derfor vi hoster. Lufta vi puster inn inneholder partikler som for eksempel støv, og derfor har vi mekanismer som gjør at vi hoster og kremter, og de som har lungesykdom gjør det mer enn andre. Det er for å få opp rusk og slim. Hvis man har økt slimproduksjon så må det slimet ut.

